Ale Lacroix habló del monstruo que lo abusó sexualmente a los 16 años: “Hace poco lo crucé en el lobby de un hotel”

Ale Lacroix abrió su corazón y habló del abuso sexual que sufrió a los 16 años (Video: DDM-América TV)

La conmovedora confesión de Alex Lacroix —DJ, presentador, coach y ex figura de MTV— sobre el abuso sexual que sufrió a los 16 años volvió a generar impacto en la opinión pública. Tras dar a conocer su testimonio en Perros de la calle (Urbana Play), el conductor visitó el estudio de DDM (América TV) para profundizar sobre su experiencia y el complejo proceso de hacerla visible después de más de tres décadas de silencio.

“Es muy loco cómo funciona el cerebro, en este caso el mío, ¿no? No voy a generalizar, pero un hecho así estuvo completamente... no negado, simplemente no existió en mi cabeza durante treinta y cinco años. O por eso te digo, es muy importante. No es que lo negué, sino que directamente desapareció de mi recuerdo, como esa película, ¿no? Entonces, por supuesto que tendrá un tinte psicológico y demás. Y de repente, un día me desperté y me acordé de ese suceso”, relató Lacroix, marcando la particularidad con la que la memoria puede protegerse ante hechos traumáticos.

Con voz serena, Lacroix reconstruyó el contexto: “Yo era adolescente, creo que tenía dieciséis, diecisiete. Y mis padres, que no son responsables absolutamente de nada, esto vale aclararlo, mis padres estaban preocupados porque, bueno, porque yo era chico, hacía quilombo, me fumaba un porro, cosas que no avalo, pero que yo por ahí hacía. Entonces estaban un poco preocupados mis viejos y un amigo de una familia íntima de mis padres, el primo de una amiga, se acercó como para ayudar a mis padres con este adolescente problemático, ponele, que ese era yo”.

El vínculo de confianza familiar fue lo que permitió el acercamiento del abusador: “Como era alguien tan cercano a la familia, como que me dejaron a ver si este chico, este tipo, me podía encarrilar, ayudar, conversar, lo que fuera. Insisto, mis padres no son responsables de nada. Y, bueno, empecé a tener algunas cenas con esta persona, charlábamos, íbamos, veníamos, ambos socios del mismo club, donde toda mi familia y la familia de él son socios. Y, bueno, y de repente, algo dije: ‘Algo de esto no sé si está tan bien’. Las conversaciones eran raras, iban por un lado, iban por el otro. De repente, nos asomábamos a las canchas de tenis y me hacía comentarios completamente fuera de lugar acerca de las chicas. ‘Mirá esa pollerita que tiene esta’, que aparte la conocemos todos, ‘Te imaginás lo que habrá abajo de esa pollerita’, todas cosas que yo decía: ‘Esto es medio deforme’, pero cuando tenés esa edad muchas veces... Hablo por mí, ¿viste? Es difícil decir y cortar al otro, ¿viste?’”.

Así contaba Lacroix por primera vez que había sido abusado sexualmente por un conocido de la familia (Video: Perros de la calle- Urbana Play)

A medida que las situaciones avanzaron, el relato se tornó aún más duro: “Las cenas siguieron, las charlas siguieron. Me pasaba a buscar por mi casa, me acuerdo, como para ir a cenar. Íbamos a La Palmera de Olivos. Y de repente se empezó a poner un poco más turbio, proponiéndome que nos masturbáramos en las duchas o que yo me masturbe primero y él me miraba, que con jabón patinaba más. Ese tipo de cosas, que hoy las veo a la distancia y es un horror”.

Sobre el efecto que tuvo compartir su historia, contó: “Cuando lo leyeron en el libro, gente muy, muy cercana a mí, de cincuenta, sesenta años, amigos de toda la vida, se acercaron y me dijeron: ‘¿Sabés que a mí me pasó lo mismo con un profe de gimnasia? ¿Sabés que a mí me pasó lo mismo con un peón del campo?... Gente que me ha escrito por Instagram, cuentos realmente espantosos... de padres hacia hijos, ¿viste?... Monstruos de todo tipo. Pero es muy loco porque... que lo estén mirando todas las familias también es un poco mi mensaje. Porque vos tenés hijos, yo tengo hijos... padres, estemos atentos, estemos atentos.”

Consultado sobre el perfil del abusador, el DJ enfatizó: “Estos monstruos eligen a su presa, eligen a su Bambi. Saben que hay un quiebre, que hay una cierta debilidad, donde ellos saben que pueden trabajar sobre esa persona. Y en este caso soy yo y tantos miles de otras personas, cientos de miles, millones en todo el mundo... Ellos tienen como un sentido de pertenencia hacia vos. Vos les pertenecés a ellos. Esta gente que claramente son enfermos, porque son enfermos de todas las maneras que quieras, pero de una manera horrorosa. Ellos sienten pertenencia, que son tuyos.”

El reencuentro posterior con su abusador también marcó un antes y un después: “Hace unos años me lo encontré en un cumpleaños familiar, el mejor amigo de mi papá. Me ve, cruza el jardín, me dice: ‘Te acordás de mí, ¿no?’ Por eso te digo el morbo de ese sentido de pertenencia que influyen sobre los abusados, sobre los agredidos físicamente y demás. Y más recientemente lo vi en el lobby de un hotel, él presidiendo una mesa... él fue condenado a prisión perpetua por abusar de niños con síndrome de Down.”