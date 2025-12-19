Ale Lacroix reveló que fue víctima de abuso en su adolescencia: “35 años lo guardé”

Ale Lacroix contó que sufrió abuso sexual a los 16 años (Urbana Play)

“Yo tenía 16 años, mis viejos estaban preocupados porque yo fumaba porro“. A partir de esa frase disparadora, el reconocido DJ Ale Lacroix reveló haber sido víctima de una serie de abusos por parte de una persona cercana a su círculo familiar.

Desde el micrófono de UrbanaPlay, en el programa Perros de la Calle, conducido por Andy Kusnetzoff, el exVJ de MTV y gestor cultural narró los traumáticos sucesos vividos durante su adolescencia.

Allí contó que el abusador era un “mentor” del entorno familiar, socio del mismo club y vinculado al Opus Dei. “Se ofreció a acompañarme, empezamos a visitar las duchas del club y de a poco empezó el abuso" recordó.

Lacroix observa a un punto fijo, baja la mirada, hace una pausa larga y su tono de voz baja mientras intenta procesar recuerdos traumáticos. “Che, si querés mirame cómo me masturbo. Yo era chico, y no entendía si estaba bien o mal", reflexionó.

"De a poco comenzó el abuso, iba in crescendo. Por suerte desperté y dije: ‘Loco, esto basta’. No sé a dónde hubiera terminado si no me hubiera despertado", recordó Lacroix en Urbana Play

Luego de ese relato, Kusnetzoff le dijo que no hacía falta “que cuentes (todo) el episodio” y dejó seguir al entrevistado. “Esto iba in crescendo, por suerte en un momento me desperté y dije: ‘Loco, esto basta’. No sé a dónde hubiera terminado si no me hubiese despertado”, reflexionó.

“Generalmente (el abuso) es intrafamiliar”, le dijo Kusnetzoff a Lacroix, quien asintió y resaltó la cercanía del victimario con la familia: “Mamá y papá no tienen responsabilidad de nada”, aclaró el DJ con énfasis, a lo que el conductor del programa sostuvo sin rodeos: “Siempre la responsabilidad es del hijo de puta que lo hace”.

Un silencio de más de tres décadas

Durante más de 30 años, Lacroix mantuvo el hecho en secreto, sin compartirlo con sus padres, su pareja ni amigos. “35 años lo guardé. No le conté a mis padres, no le conté a Ceci, que era mi mujer, no le conté a ningún amigo, no le conté a nadie”, repasó.

Luego explicó el proceso psicológico que vivió: “El cerebro califica los pensamientos, algunos los esconde y un día me lo trajo. Y dije: ‘¿Y esto? Me había olvidado’”.

Al describir la reacción de su entorno al enterarse del abuso, Lacroix relató: “Un día me desperté, fui y les conté a mis viejos... casi se mueren. Ahí se lo cuento a mi psicólogo, se lo cuento a Ceci y no mucho más”.

El DJ también reflexionó sobre el poder psicológico que ejercen los abusadores y contó algo qué ocurrió cuando se reencontró casualmente con el depredador sexual. “Psicológicamente ellos tienen poder sobre vos. Y mi psicólogo me explicó que ´el elegido tiene un ego´ es recontra retorcido eso”, expresó.

Entonces narró el cara a cara que tuvo con el abusador, ya adulto: “Era grande, lo podría haber cargado a piñas, pero tenía ese poder que te marca para toda la vida”.

Ale Lacroix en sus tiempos de VJ en MTV

Además, Lacroix afirmó que tiempo después el abusador fue “sentenciado a prisión perpetua”. “Me enteré que la mujer lo había dejado porque abusó de un sobrino con síndrome de Down, es cada vez peor... y es voluntario del Hospital de Niños”, reveló.

Después narró cuando lo vio de vuelta, una vez libre. “A los tres meses de la condena me lo encontré, suelto. Me vino a atacar de nuevo y me dijo ‘Vos sabés quién soy yo’. Y le contesté: ‘Sí, el hijo de puta que abusó de mí’.

El exVJ relató que, tras la publicación de su historia, amigos cercanos le compartieron experiencias de abuso similares: “Vinieron tres amigos de mi círculo íntimo a contarme que a ellos les pasó lo mismo; con otros, con el profesor de gimnasia, con un tío, con un peón de un campo”.

En ese contexto, Lacroix subrayó la importancia de hablar abiertamente para ayudar a prevenir estas situaciones: “¿Por qué me abro así? Primero, para ayudarte, loco, cuidá a tus hijos. Contalo ahora, sacate ese peso de encima”.

Además, el comunicador vinculó este testimonio a su proceso personal de cambio y su lucha contra las adicciones, dos temas centrales de su reciente libro “Un disparate hermoso: De la fiesta interminable al samurái de la disciplina” y cómo ser parte del Club de las 5 AM le cambió la vida. Además, grabó podcast en Infobae, titulados: La revolución del bienestar.

“A mí me pasó a esa edad. Entonces, primero: padres, cuidemos a nuestros hijos. Y yo le dije a mis hijos que se enteraron de todo esto tres semanas antes de que salga el libro. De la enfermedad, de mis adicciones”, contó Lacroix, remarcando que las drogas no conducen a ningún lado y que hablar de este tipo de cuestiones ayuda a sanar.