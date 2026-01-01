Andrea Bursten con misterioso acompañante en José Ignacio: relax y complicidad bajo el sol

Bursten compartió una tarde de playa en José Ignacio junto a un grupo de amigos y un hombre con quien mostró especial cercanía (RSFotos)

Desde los días previos al año nuevo, Andrea Bursten se instaló en Punta del Este para disfrutar a pleno del verano. Fiel a su estilo y siempre ligada a la playa, la modelo eligió la Brava de José Ignacio como escenario de ocio y descanso, sumando jornadas de sol, entre las olas del mar y largas charlas al aire libre. En medio de sus momentos de dispersión y relax, las cámaras la retrataron en una secuencia que no pasó inadvertida: Andrea fue vista compartiendo la tarde con un grupo de amigos y, especialmente, muy cerca de un hombre que se convirtió en el foco de todas las miradas.

Las imágenes dejaron en claro el clima de camaradería y disfrute. Andrea lució una bikini clara, con textura y tirantes finos, a la que sumó gafas de sol oscuras y una gorra negra para protegerse del sol. Sentada sobre la arena, se mostró distendida, con el cabello suelto y una sonrisa relajada, conversando y compartiendo risas junto a su grupo de acompañantes.

La modelo lució bikini clara y gafas de sol mientras se relajaba en la arena, conversando y sonriendo en compañía

Recostada sobre la toalla y con actitud distendida, Andrea compartió momentos de complicidad con su grupo

El hombre en cuestión, de cabello corto y castaño con el torso desnudo, se mantuvo en todo momento muy próximo a Bursten. Vestido con un traje de baño oscuro y gafas de sol, participó de las charlas, gesticuló y sonrió con la modelo, con un lenguaje corporal que evidenció confianza y una complicidad que fue creciendo a lo largo de la tarde. En una de las postales, se lo vio sosteniendo un mate y mirando de frente a Andrea, quien lo observó con atención y se apoyó hacia atrás, en actitud de escucha y relax.

En otra captura, la modelo apareció recostada y sonriente, mientras su acompañante la miraba y le hablaba, reforzando el clima de confianza y cercanía que se mantuvo en toda la secuencia. Ninguno del grupo mostró gestos de incomodidad ante la presencia de la cámara, lo que reforzó la naturalidad y el ambiente distendido de la jornada.

Entre charlas y mate, Andrea disfrutó del verano uruguayo sentada muy cerca de su acompañante, bajo el sol esteño

Sin gestos de incomodidad ante la cámara, Andrea y sus amigos disfrutaron de la informalidad y el relax en la costa uruguaya

La secuencia de fotos fue tomada en un sector de la playa cercano a la orilla, en una tarde marcada por el disfrute informal, la charla relajada y la ausencia de urgencias. Tanto Andrea como el hombre a su lado se mostraron ajenos al bullicio mediático, enfocados en pasarla bien y en compartir momentos de ocio en compañía.

Si bien no trascendió información oficial sobre el vínculo que tienen, la cercanía y el lenguaje corporal entre ambos despertaron rumores y comentarios entre los veraneantes y en redes sociales. La propia Andrea, sin embargo, ha sido siempre reservada con su vida sentimental. Cabe recordar que en septiembre pasado, en diálogo con Luli Fernández para la serie de entrevistas Ellas by GWM, Bursten fue clara al referirse a su situación amorosa frente a Infobae: “No estoy en pareja, pero tampoco sé si tengo ganas de estarlo. Por ahora salgo a correr sola o con mi profe. Todavía me falta porque las distancias que corro son cortas y los grupos, en general, corren media maratón o 15K, yo todavía no estoy en esa”, explicó en ese entonces, dejando en claro que, en ese momento, priorizaba su bienestar y los proyectos personales por sobre una relación formal.

Lejos del bullicio mediático, la modelo y su acompañante aprovecharon a charlar sin limitaciones

La cercanía entre Bursten y el hombre a su lado destacaron en el grupo

Por ahora, Andrea disfruta de los días de sol, la arena y el mar, rodeada de amigos y buen humor. Sin confirmar ni desmentir rumores, la modelo sigue apostando a los pequeños placeres del verano en la costa uruguaya, mientras el entorno especula y las cámaras captan cada gesto y cada instante de complicidad. El verano recién comienza y, para Bursten, la temporada promete nuevas historias, risas y tal vez un nuevo capítulo en su vida amorosa.

Crédito: RSFotos.