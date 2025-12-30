Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de una década en el programa: “Siempre quise acompañar a Beto”

Alejandra Maglietti habló de su salida de Bendita luego de más de una década (Video: Intrusos- América TV)

Alejandra Maglietti habló en Intrusos (América TV) sobre su decisión de dejar Bendita después de más de una década en el programa de Canal 9. El cambio se produjo luego de que Beto Casella, tras 20 años de conducción, anunciara su salida y ofreciera a su equipo la posibilidad de seguirlo a su nuevo proyecto en América TV o permanecer en el ciclo original. Maglietti, quien cuando todo esto comenzó estaba en licencia por maternidad, fue una de las que optó por acompañarlo, embarcándose en una nueva etapa profesional.

“Cuando todo se fue gestando, yo estaba de licencia. Entonces, es como que me fui enterando así. Después, obviamente hablé con Beto, Beto me comunicó, para mí fue un honor que me tuvieran en cuenta y que me tuvieran como parte del grupo”, relató Maglietti sobre los primeros momentos de la noticia y cómo vivió la propuesta de Casella. “A todos nos dijo: ‘Me voy, el que quiere viene la decisión era totalmente libre’”, agregó, reconociendo que la transición fue vivida con libertad y sin presiones.

La abogada, si bien en un principio tuvo cierta incertidumbre, destacó el deseo de acompañar a Beto en el desafío de comenzar un nuevo ciclo: “Siempre quise acompañar a Beto, porque aparte, a veces el desafío laboral, profesional que implica comenzar algo nuevo, no es lo mismo hacerlo de la mano de Beto que hacerlo sola, claramente, que para mí era mucho más seductor”. Sin embargo, admitió que hubo dudas vinculadas a su vida personal: “Lo único que sí, en un momento me agarró como un poco desordenada con el tema del bebé, porque el horario va a ser otro. Entonces, yo me había organizado todo para poder cerrar y poder terminar un determinado horario. Y bueno, eso me cambió un poco, por eso estuve como en algún momento dudando”.

Alejandra decidió embarcarse en esta nueva aventura con Beto

Respecto al ambiente en Canal 9, Alejandra fue enfática: “La verdad es que yo la pasé bien, tengo solo agradecimiento con el canal. Porque más allá de las cuestiones laborales, lo que sí te puedo decir es que la gente que trabaja en el canal es genial. Y siempre trabajé superbién, superlibre, superfantásticamente con todos, con la técnica, con la gente, con los productores. Yo dejo amigos de toda la vida, hace 15 años que soy empleada del canal”.

La estabilidad laboral fue tema de reflexión: “Eso implica también una estabilidad que es importante”. Sobre las diferencias personales y profesionales con Edith Hermida, otra histórica del programa y que ahora quedará a cargo de la conducción, la panelista aclaró: “Somos amigas. Más allá de los chistes, lo que fuera, cada uno tiene una situación personal y familiar totalmente distinta y una edad diferente también... Si yo no me animo ahora, ¿Cuándo me voy a animar? Entonces, tengo que animarme”.

En cuanto a la relación con Beto, la flamante mamá no dudó en expresar su gratitud: “Yo soy totalmente agradecida tanto a Beto y también al canal. La verdad es que tengo agradecimiento por todos, porque la realidad es que Beto a mí me dio la posibilidad, y siempre lo aclaro, cuando yo empecé a trabajar en Bendita, era electrostar, estaba estudiando... Me recibí en Bendita. Todas las cosas que me pasaron a lo largo de mi vida, y Beto me dio la posibilidad, para no perder el hilo, de mostrar una faceta mía que yo de otra manera no hubiera podido, quizás, poder mostrarla”.

Así, Alejandra Maglietti encara una nueva etapa profesional acompañando a Beto Casella, reconociendo los desafíos y los aprendizajes de los últimos años y valorizando el espacio de crecimiento, los afectos y las oportunidades que Bendita y Canal 9 le brindaron a lo largo de su carrera.