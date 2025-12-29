Teleshow

El vestido veraniego de Pampita que es furor en redes y que costó casi 1 millón de pesos

La modelo lució una pieza artesanal de bordado floral, larga y sofisticada. El detalle de su confección y el valor de la prenda no pasaron inadvertidos

Pampita lució un impactante vestido colorado que llamó la atención de sus seguidores (Video: Instagram)

El 2025 se despide en Punta del Este y el escenario de verano no podría ser más evocador: reposeras blancas, una piscina turquesa, la luz intensa del mediodía y, atravesando ese cuadro de postal, Pampita. La conductora transita sus últimos días del año en la costa uruguaya junto a sus hijos y su pareja, Martín Pepa, mientras su presencia en redes sociales hace partícipe a miles de seguidores de cada instante de este descanso. ¿Qué tienen de especial estas jornadas? El detalle que captó todas las miradas: un vestido que parece resumir la esencia del verano.

En las imágenes compartidas a través de su cuenta de Instagram, la modelo se muestra de espaldas, caminando con paso sereno junto a la piscina, como si el tiempo se hubiera detenido solo para ella. La tela roja, vibrante, cae desde los hombros hasta los tobillos, bordada con un motivo floral calado que deja pasar la luz y el aire. ¿Qué transmite ese vestido? La combinación perfecta de elegancia y comodidad, una prenda larga y fluida que acompaña el movimiento sin imponerse, ideal para un día cálido y festivo.

La escena repite su magnetismo en cada toma. En una, la conductora avanza sobre el solado claro, rodeada de reposeras inmaculadas y sombrillas de flecos, mientras la vegetación exuberante enmarca su silueta. El vestido, protagonista absoluto, revela en su confección un trabajo artesanal donde los bordados calados y las terminaciones cuidadas hablan de horas de dedicación y un diseño pensado para destacar. El detalle del motivo floral suma un aire romántico, apenas sugerente, que multiplica el encanto de la postal.

De corte simple y largo
De corte simple y largo por encima de los tobillos, el vestido que lució Pampita se destacó por el rojo intenso y el labrado de la textura (Instagram)

En la segunda imagen, Pampita posa de frente, de pie sobre los escalones de cemento pulido que conducen a un rincón de inspiración mediterránea. La luz atraviesa el techo de cañas, dejando dibujos sobre la pared y sobre la tela escarlata del vestido. Sus sandalias planas, en tono nude, reafirman la apuesta por la sencillez y el confort, mientras un bolso artesanal con detalles geométricos completa el look sin distraer la atención del conjunto. ¿Cuánto cuesta este capricho textil? El precio asciende a 860.000 pesos, cifra que no pasa inadvertida y que sitúa la prenda en la categoría de objetos de deseo.

Detrás de ese vestido se esconde la firma de una reconocida marca, donde el desarrollo del producto es central: piezas únicas, trabajo manual, bordados que convierten cada prenda en una declaración de estilo y de identidad. “La elegancia y la comodidad se combinaron a la perfección para dar lugar a una prenda larga que la modelo lució de la mejor manera”, resumen quienes presenciaron el desfile informal, espontáneo y sin testigos más allá de la cámara.

¿Es solo moda lo que se ve en estas imágenes? Tal vez sea mucho más: una postal de verano, una celebración íntima, la búsqueda de belleza en los detalles. Como cada temporada, Pampita logra que el verano tenga algo de eternidad, y que la moda sea, sobre todo, un ritual de alegría compartida.

El solero de Pampita resalta
El solero de Pampita resalta por su comodidad para cualquier momento del día (Instagram)

Pampita confirma, una vez más, el cariño incondicional de su público. ¿De dónde nace esa devoción? Basta observar el caudal de mensajes que inunda su cuenta de Instagram para comprenderlo.

¡Qué hermoso te queda el rojo, las gafas, ese look espectacular, todo completo!”, exclama una usuaria, desbordada por el impacto visual. Otra seguidora no se detiene en los detalles: “Qué hermosa y ese vestido, espectacular”, mientras una tercera sintetiza el sentimiento general: “Sos una diosa, hermoso vestido, todo te queda pintado. ¡Te admiro!”.

Detrás de cada palabra, se revela algo más que simple elogio: un lazo de cercanía, una admiración que trasciende la pantalla y convierte a Pampita en una figura única, capaz de despertar afecto genuino. ¿Es el vestido? ¿Es la escena veraniega? ¿O es ese carisma, esa manera de conectarse con quienes la siguen día tras día? El fenómeno resulta innegable.

