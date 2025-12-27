Teleshow

Luego de la polémica por el video manejando en la ruta, Valeria Aquino compartió una carta de su hija Alma

Las imágenes de la niña de 12 años, fruto de su relación con El Polaco, generaron todo tipo de comentarios en las redes. La llamativa publicación de la influencer

El polémico video de Valeria Aquino con la hija que tuvo con El Polaco (Instagram)

Mientras la farándula hablaba de los festejos navideños, y las redes de los famosos competían con arbolitos, decoraciones y looks, un video de Valeria Aquino generó polémica: allí mostraba a Alma, la hija de 12 años que tuvo con El Polaco, conduciendo un vehículo en una ruta. En las imágenes difundidas en redes sociales, la menor de 12 años aparece al volante de un automóvil en un camino rural argentino, bajo la mirada de su madre.

La exposición, que se viralizó rápidamente, situó a la familia en el epicentro de una discusión sobre las fronteras entre la crianza, la exposición digital y la responsabilidad parental. Ante la repercusión, Aquino se mantuvo en silencio y optó por responder con un mensaje escrito de su hija.

“Feliz día ma, espero que la pases hermoso y que sepas lo buena mamá que sos y que vas a ser siempre. Que sepas lo mucho que te amo y te admiro como persona y como mamá. Siempre me diste todo para que no me falte nada. Una sonrisa intentas sacarme en mis momentos malos, y bueno, aunque a veces nos enojamos, siempre podés contar conmigo. Te amo muchísimo, disfruta todo que te lo mereces”, expresó la niña de su puño y letra y entre corazones y ternura. Un combustible necesario en un momento especial como este.

La carta que mostró Valeria
La carta que mostró Valeria Aquino

La controversia comenzó cuando Valeria Aquino publicó el video en sus historias de Instagram el 25 de diciembre. En la grabación se observa a Alma conduciendo un automóvil por un sendero de tierra, mientras su madre filma la escena. La publicación fue interpretada de manera opuesta por el público: algunos consideraron que se trataba de una “práctica controlada” de manejo y otros la calificaron como un acto imprudente, debido a la edad de la niña y el potencial efecto imitador asociado a figuras conocidas.

En plataformas digitales se multiplicaron las opiniones divididas. Parte del público relativizó el episodio debido al entorno rural y la presencia adulta, pero muchas voces advirtieron sobre lo riesgoso de normalizar la conducción en menores y cuestionaron que el episodio se difundiera públicamente. En este contexto, la frase escrita por Aquino junto al video -“Criar también es enseñar a hacer, no solo a mirar”- fue interpretada por varios usuarios como una justificación, avivando aún más la polémica y el debate sobre los límites en la enseñanza práctica y el cuidado de la privacidad de los menores en Internet.

La difusión del video motivó también la intervención de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), organismo que solicitó la inhabilitación de la licencia de conducir de Aquino por incumplir la normativa nacional que prohíbe la conducción de menores. El ente argumentó que, además de la infracción principal, en la grabación se evidencia el uso incorrecto del cinturón de seguridad por parte de la niña, lo que aumentó el nivel de riesgo. Tras recibir diversas denuncias ciudadanas y dada la repercusión del caso, la ANSV inició el proceso formal de evaluación y posible sanción administrativa.

El Polaco con sus hijas,
El Polaco con sus hijas, su pareja Barby Silenzi y la hija de ella, Elena

Por su parte, El Polaco, padre de Alma, eligió despegarse públicamente de lo sucedido. Consultado por Puro Show, manifestó que no estaba al tanto del episodio: “No vi nada, está con su madre... Me estoy enterando de esto ahora. Pasó Navidad con su mamá”, declaró. Esta postura reflejó el distanciamiento del artista respecto a la controversia y la decisión tomada por Aquino. En las últimas horas, el músico se mostró con sus tres hijas, Alma, Sol y Abri, dispuesto a recibir con ellas el Año Nuevo.

En este panorama medio de la lluvia de opiniones y la tensión social generada, la carta de Alma emergió como el gesto que buscó mantener los vínculos familiares por encima de las discusiones externas y expresar de manera genuina el respaldo afectivo a su madre.

