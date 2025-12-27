Teleshow

J Balvin y Bizarrap lanzaron una sesión histórica que reescribe la música urbana: la reacción de Franco Colapinto

El productor presentó su nueva canción junto al cantante colombiano, generando todo tipo de respuestas en sus fans. Entre ellos se destacó el piloto de Fórmula 1, quien hizo un divertido comentario

Bizarrap presentó su nueva session junto a J Balvin

La colaboración entre Bizarrap y J Balvin, considerado uno de los principales exponentes de la música latina urbana, se materializó con el lanzamiento de la BZRP Music Session Vol. 62/66. La unión representa un encuentro histórico que fusiona tradiciones musicales, innovación artística y simbolismo cultural, consolidando la influencia de ambos en la escena global.

El tema, que supera los tres minutos de duración, inicia con un homenaje al vallenato, un género emblemático de Colombia, impregnando la producción de Bizarrap con referencias tanto a la raíz latinoamericana como a las tendencias contemporáneas. A partir de una base que mezcla elementos del género con toques de EDM, la voz de Balvin explora una faceta romántica poco habitual en sus trabajos recientes. En uno de los versos centrales, el cantante expresa: “Siento que tu nombre está en todos mis pensamientos/ No te puedo ver pero estás como el viento”, aportando un matiz melódico y emocional que refuerza la propuesta estética de la sesión.

A lo largo de la canción, se percibe una reinterpretación moderna de géneros tradicionales, propiciando el encuentro de la identidad colombiana de Balvin con el perfil sonoro característico del productor argentino. En este diálogo artístico, Bizarrap despliega su capacidad para experimentar sin perder la esencia que ha distinguido a sus trabajos anteriores, mientras J Balvin utiliza la plataforma para reflexionar sobre resiliencia y crecimiento personal. La colaboración trasciende lo estrictamente musical y simboliza el potencial integrador y transformador de la música latina.

El comentario de Franco Colapinto
El comentario de Franco Colapinto en la publicación de la nueva session de Bizarrap

Tras el lanzamiento, Bizarrap realizó una publicación en la que compartió el tema junto a sus millones de seguidores en Instagram. Inmediatamente, el posteo alcanzó miles de likes y comentarios, entre ellos, el de Franco Colapinto. “Y a la que me olvidó se le olvidó que me olvido, dale loco, que manija de Año Nuevo”, escribió el piloto de Fórmula 1.

El anuncio del tema se llevó a cabo la mañana de Navidad mediante una fotografía en la que ambos artistas sostenían zapatillas deportivas como si fueran teléfonos, junto al mensaje: “BZRP Music Session #62. Mañana. Feliz Navidad”, generó una reacción inmediata entre seguidores, intensificando las expectativas y la viralización en plataformas digitales ante la inminente colaboración entre dos referentes del género.

Este encuentro adquiere particular relevancia al producirse tres años después de la “BZRP Music Session #49” junto a Residente, famosa por su tono confrontativo dirigido a Balvin, lo que originó un amplio debate sobre rivalidades en la música latina. Ahora, con la Vol. 62/66, el artista colombiano parece optar por una narrativa más personal y reflexiva. El contexto de reconciliación se profundizó recientemente con la aparición de J Balvin en el concierto de Bad Bunny en Ciudad de México, donde, después de un distanciamiento motivado en parte por controversias anteriores, ambos compartieron escenario, intercambiaron disculpas e interpretaron éxitos de su álbum colaborativo Oasis de 2019.

La foto de Bizarrap junto
La foto de Bizarrap junto a J Balvin después de grabar su nueva session

El impacto de Bizarrap va más allá de lo musical. Sus sesiones anteriores han reunido a figuras globales como Shakira, Daddy Yankee y Peso Pluma, contribuyendo a su consagración en las principales plataformas de streaming. El productor argentino supera los 19.000 millones de reproducciones entre Spotify y YouTube, ha colocado más de veinte sesiones en el Top 200 Global y ha alcanzado múltiples posiciones de liderazgo en listas internacionales. La BZRP Music Session Vol. 0, junto a Daddy Yankee, tuvo una presentación especial durante la NFL, señalando la amplitud del alcance del proyecto más allá de la música.

El cierre de este ciclo con la Music Session Vol. 62/66 destaca a Bizarrap como figura central en la música latina contemporánea, situando su propuesta entre las más innovadoras y relevantes a nivel mundial. Esta última entrega de 2023 reafirma la tendencia de integración cultural y experimentación que perfila el futuro del género latino.

Con la publicación de su última sesión del año, Bizarrap mantiene su posición de referencia, consolidándose como uno de los protagonistas clave en la evolución mundial de la música latina.

