Pampita llegó a Punta del Este con sus hijos para celebrar la Navidad: las fotos del viaje familiar

La modelo viajó a Uruguay, acompañada por Bautista, Beltrán, Benicio y Anita, con la intención de celebrar las Fiestas

La modelo dio por inaugurada la temporada de verano en Uruguay y llegó acompañada de sus cuatro hijos (Video: Instagram)

Carolina Pampita Ardohain emprendió el viaje a Punta del Este para celebrar la Navidad junto a sus cuatro hijos: Bautista, Beltrán y Benicio Vicuña, y Anita García Moritán. Antes de partir hacia Uruguay, la modelo y conductora posó junto a los chicos en la cabina de un avión privado, donde la atmósfera familiar y distendida anticipaba los días de descanso por venir.

Las imágenes previas al vuelo muestran a Pampita, con gafas de sol y un conjunto marrón, sonriente en primer plano, acompañada por Anita, que lucía un vestido blanco con estampado azul y volados. Al fondo, los adolescentes se acomodaban en los asientos de cuero claro, algunos con gorras y auriculares, en un entorno iluminado cálidamente que reflejaba la intimidad del momento antes del despegue.

Ya en la pista, Pampita y sus hijos posaron junto al avión privado blanco, listos para abordar. Ella, con el mismo conjunto marrón y gafas de sol, sostenía a la niña en brazos, mientras que los varones lucían ropa casual y relajada. El cielo despejado y la amplitud de la pista componían la típica postal de inicio de vacaciones, con el grupo mostrando expresiones distendidas antes de subir a la aeronave. Estas escenas, previas al embarque, transmiten la organización y el entusiasmo familiar por partir hacia el destino elegido para las fiestas.

La modelo pasará Navidad junto
La modelo pasará Navidad junto a los tres hijos que tiene con Benjamín Vicuña y la pequeña que tiene con Roberto García Moritán
Carolina y Anita en viaje
Carolina y Anita en viaje a Punta del Este

Al arribar a Uruguay, las cámaras de Teleshow lograron captar su llegada y documentaron cada detalle del desembarco y la bienvenida en el aeropuerto de Punta del Este. Pampita posó junto a cinco niños y adolescentes frente a una fachada de madera clara, con la niña abrazándola y los varones vestidos con camisetas y bermudas. La escena, con fondo de vereda de cemento y techo oscuro, destacó el clima relajado y el espíritu familiar del grupo, que posó con naturalidad para los flashes. En otra imagen, Pampita apareció sola frente a la misma fachada, luciendo el enterizo marrón y gafas oscuras, con una amplia sonrisa y las manos junto al cuerpo, mientras carros de equipaje verdes y una planta en maceta blanca completaban el entorno y reflejaban la logística habitual de un viaje en familia numerosa.

La llegada incluyó un momento especial de recibimiento: Pampita salió de la terminal rodeada de cuatro adultos, llevando un ramo grande de flores blancas y rosas en la mano izquierda. Un hombre y una mujer la acompañaron, mientras en primer plano varias valijas —entre ellas una rosa y otra blanca— se apilaban sobre un carrito de equipaje. El registro visual de este instante capturó la organización y la alegría por el reencuentro, típico de los primeros minutos en destino, y dejó ver la calidez con la que fue recibida en Uruguay.

Finalmente, Pampita fue fotografiada caminando junto a Anita, ambas saliendo de la terminal. La niña, con el mismo vestido blanco y sandalias, avanzaba tomada de la mano de su madre, mientras detrás una mujer y un joven con gorra y auriculares observaban la escena. El entorno de madera clara y cemento, bañado por la luz intensa del día, reforzó la sensación de llegada y expectativa por el inicio de las vacaciones. Las imágenes reflejan la dinámica de una familia ensamblada, donde cada integrante tiene su lugar y la organización resulta clave para que la experiencia compartida sea armónica y disfrutable.

La familia viajó en avión
La familia viajó en avión privado y se quedarán a pasar la Navidad
Pampita llegó acompañada por sus
Pampita llegó acompañada por sus cuatro hijos y su maquilladora (RSFotos)

El registro visual de Pampita y sus hijos, desde el momento previo al viaje hasta el desembarco en Punta del Este, permite ver una dinámica familiar marcada por la cercanía, la colaboración y la alegría de compartir una nueva Navidad en el destino elegido para el descanso y la vida en familia. Cada escena, tanto en el avión como en el aeropuerto, revela la importancia de los ritos y los reencuentros en fechas especiales, y anticipa el clima de celebración e intimidad que Pampita busca preservar en cada temporada junto a los suyos.

Marta Fort se suma a

Georgina Barbarossa celebró su cumpleaños

La Navidad a distancia de

Thiago Medina y Daniela Celis

Pablo Rago sorprendió con la
La llamativa frase de Moretti

Marta Fort se suma a

Netanyahu anunció una inversión de

