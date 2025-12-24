Ángela Torres recordó las críticas sobre su cuerpo mientras estaba creciendo: “Fue muy traumático”

Ángela Torres denunció el impacto de las críticas sobre su cuerpo durante la adolescencia en una entrevista (Video: Puro Show, Eltrece)

Ángela Torres decidió poner en palabras una herida que, aunque pasó el tiempo, todavía le duele. En una nota que brindó para Puro Show (Eltrece), la cantante y actriz habló con una sinceridad desarmante sobre las críticas que recibió durante años por su cuerpo, especialmente en una etapa clave: la adolescencia. Lejos de minimizarlo, fue contundente sobre el impacto que tuvo en su salud emocional y sobre el trabajo que viene haciendo para sanar. “Para mí fue muy traumático”, expresó, al recordar los comentarios que la señalaban cuando ella, en realidad, estaba haciendo lo que más ama: arte.

En el ciclo, el tema se abordó con foco en lo que implica la exposición pública cuando una persona es joven y todavía está construyendo su identidad. En ese marco, Ángela puso la lupa sobre una desigualdad que atraviesa a muchas mujeres: el modo en que se juzga su físico incluso cuando están en plena performance, cantando, bailando o trabajando. “Yo me pregunto: ¿qué andan hablando de mi cuerpo cuando estoy haciendo arte? De repente están resaltando la forma de mis piernas cuando lo estoy dando todo mientras canto y bailo”, planteó. Y sumó, sin vueltas, una comparación que retrata la raíz del problema: “Estamos poniendo el foco en un lugar donde con los hombres no lo hacen y con las mujeres sí. Eso tendría que cambiar”.

La artista remarcó que la presión sobre los cuerpos de las mujeres responde a parámetros de belleza imposibles e insostenibles

Con la honestidad que viene mostrando en esta nueva etapa —en la que, además, se incorporó hace meses al equipo de Nadie dice nada (Luzu TV) y conectó con una comunidad que la acompaña y la celebra—, profundizó en el trasfondo: no es solo “un comentario fuera de lugar”, sino un sistema completo que presiona y define lo que una mujer “debería” ser. “No solo son los comentarios, sino la filosofía que hay alrededor de las mujeres. Hay parámetros de belleza imposibles e insoportables de cumplir”, expresó, y reconoció algo que muchas sienten pero pocas se animan a decir en voz alta: que esa exigencia constante termina siendo asfixiante.

“Muchas veces fue re traumático para mí”, confesó. Y explicó que no es un tema cerrado ni superado de un día para el otro: “Con el tiempo lo voy sanando, lo voy trabajando, lo hablo mucho en terapia. Es algo en lo que laburo diariamente”. La frase funciona como una fotografía del presente: una artista exitosa, en crecimiento, que no romantiza el dolor ni lo convierte en slogan, sino que lo aborda como un proceso real.

La música y la escritura se transformaron en herramientas para que Ángela conecte, repare y crezca frente al sufrimiento

En ese recorrido, Ángela también habló de algo que suele pasar cuando el sufrimiento llega temprano: el silencio. Ante la pregunta de con quién lo hablaba en aquel momento, fue clara: “Es algo que empecé a poner en palabras hace poco tiempo. Era más algo que lo vivía en silencio, la verdad, lamentablemente”. El reconocimiento de esa soledad emocional le da al testimonio una dimensión todavía más profunda, porque revela que el daño no está solo en el comentario, sino también en todo lo que no se pudo decir durante años.

En la entrevista, además, vinculó ese dolor con su costado creativo. “Desde la tristeza, a mí siempre me gusta escribir un poco, por lo menos desde ahí transformo un poquito la realidad”, señaló. Y, cuando le preguntaron qué siente que logra a través de ese proceso, lo resumió en: “Conectar con la gente”. En esa línea, definió el rol del arte como herramienta de reparación: “La música es un puente… es lindo poder usarla para conectar y para crecer y para sanar”.

En el piso de Puro Show, los panelistas retomaron el tema destacando el peso que tuvo históricamente la televisión a la hora de opinar sobre cuerpos ajenos y la diferencia generacional en la forma de mirar. Matías Vázquez remarcó que exponer inseguridades en pantalla puede dejar marcas a largo plazo, y que en el caso de Ángela es evidente que “todavía tiene esa herida abierta”. También se habló de cómo la conversación social cambió —o, al menos, empezó a cambiar— y de la industria que empuja modelos estéticos inalcanzables, sobre todo para las mujeres.