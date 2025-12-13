Teleshow

El show de María Becerra en River y la sorpresa de J Rei: el significado del tatuaje que emocionó a todos

Luego de que la emoción no dejara a su novia seguir adelante con la presentación, el cantante de “Tu Turrito” reveló la frase que eligió llevar en la piel para siempre

El momento en el que J Rei le mostró el tatuaje a María Becerra en pleno River (Video: Infobae)

El viernes por la noche, María Becerra hizo historia con el primero de sus dos shows 360° en River Plate, convirtiéndose en la primera mujer argentina en conquistar el Monumental con un sold out absoluto. La noche estuvo llena de invitados estrella —Paulo Londra, Abel Pintos, Ariel Puchetta, Tiago PZK y Taichu, entre otros—, pero el momento más aplaudido y emotivo lo protagonizó junto a su pareja, J Rei. El romance musical y personal de la artista encontró sobre el escenario su punto más alto con “Mi Amor”, el tema que cantaron a dúo sentados sobre una cama en el centro del estadio, ambos vestidos de blanco.

En pleno show, ante las 85 mil personas que vibraban en River, J Rei sorprendió a María al mostrarle su antebrazo con un tatuaje recién hecho. El gesto conmovió a la Nena de Argentina hasta las lágrimas: dejó de cantar, se tapó el rostro y se quebró, mientras su novio la abrazaba y la besaba, brindándole contención y amor frente a una multitud que aplaudió y se emocionó junto a ellos.

La incógnita sobre el significado del tatuaje fue tema de especulación entre los fans: algunos decían que llevaba el nombre de María, otros veían una referencia a la dolorosa pérdida de sus dos embarazos. Durante las horas siguientes, en redes sociales se especuló sobre cuál era el mensaje grabado por J Rei.

Finalmente, el propio artista despejó todo tipo de dudas al subir la foto de su brazo: el tatuaje lleva el nombre completo real de la cantante y una frase sumamente significativa y cargada de emoción. Se lee: “María de los Ángeles ahora te amo más porque compartimos unos Ángeles”.

El cantante decidió llevar en
El cantante decidió llevar en la piel el nombre completo de su novia y un recuerdo de los dos embarazos que perdieron

El tatuaje no solo da cuenta del profundo amor que J Rei siente por la cantante de “Automático”, sino que también alude con delicadeza al doloroso episodio que atravesaron juntos tras la pérdida de dos embarazos ectópicos. La marca en la piel conecta para siempre la historia personal de la pareja con el recuerdo y el aprendizaje detrás de uno de los momentos más movilizantes de sus vidas.

La celebración, el llanto y el apretado abrazo de la pareja sellaron la emoción de la noche en River, mostrando que, detrás del suceso musical y la marea de fans, hay historias de amor, resiliencia y superación que trascienden el escenario y el fenómeno de la Nena de Argentina.

Este gesto por parte del cantante de “Tu turrito” se da días después de que estuviera como invitado en Urbana Play y hablara del duro momento que tuvieron que atravesar meses atrás. “La pasó mal, obviamente, porque estuvo en riesgo su vida”, resumió de entrada, sin disfrazar el espanto que transitaron. ¿Cómo se digiere la fragilidad de quien es el centro de tu vida? La impotencia lo atravesó. “Querés poner el cuerpo por ella y no podés”, recordó. La escena lo marcó: “Ver a la persona que más amás en una cama de hospital, sin poder responderte…ahí se te frena el mundo”.

JRei habló de su presente con María Becerra (Video: Perros de la calle-Urbana Play)

En ese instante, todo lo superfluo quedó a un costado. Por difícil que resultara, su rol se redujo a estar y querer. “Yo lo único que tengo para dar es amor y uno, por la persona que ama, hace hasta lo que no puede”, confesó el cantante, con la voz quebrada por el recuerdo. “Di de mi corazón todo lo que tenía, entregué mi alma, mi tiempo, mi energía, mi cariño… todo lo que podía”. Sin embargo, fue enfático: “La fortaleza fue de ella, puntualmente”. María peleó la batalla más dura y él acompañó, consciente de sus límites y de la dimensión del amor real.

