El tremendo susto de Guido Süller al descubrir un nido de ratas en su habitación: “¡Nunca vi algo así!"

El video, grabado con angustia y desconcierto, desató miles de reacciones del mediático, desde carcajadas hasta preocupación por el destino de los roedores

Guido Suller encontró un nido de ratas

El fin de semana quedó marcado en las redes por el hallazgo de un nido de ratas en la habitación del mediático Guido Süller, quien, fiel a su estilo, transformó el horror doméstico en un espectáculo viral. Era una jornada cualquiera hasta que, empuñando el celular, decidió enfrentar lo que creía que era solo una intrusa, una simple rata. Pero la sorpresa sería de otra magnitud.

En su cuenta oficial de Instagram, Guido escribió lo que parecía una advertencia para el espectador y un desahogo personal a la vez: “Dios. Esto parece un reality, pero no. Es la vida misma”. ¿Exageración? Bastó ver la publicación para comprobar que no. Allí, desbordado por la angustia y el asco, el mediático narraba en tiempo real el descubrimiento: un nido oculto detrás del armario. Madre y sus crías. La cámara temblorosa, la voz tensa, los gritos sorprendidos.

“¡Hay un nido! Madre e hijos. ¡Nooo!”, exclamaba, entre el pánico y la incredulidad. Su pareja, Hernán Sanabria, intentaba ayudar, al despejar zapatos y prendas apiladas. ¿Quién podría esperar encontrar cuatro ratas bebés, rosadas y casi inmóviles, entre la ropa y los muebles? La escena avanzó hacia lo grotesco: una escoba apareciendo en el cuadro, los recién nacidos siendo agrupados, otro roedor pequeño sobre la cama, la mirada de Guido congelada en un asombro mudo.

El asombro de Guido Suller
El asombro de Guido Suller cuando encontró un nido de ratas recién nacidas en su placard (Instagram)

Las voces surgieron en las redes como un eco amplificado. Algunos usuarios, entre carcajadas y emoticones, eligieron la vía del humor. No faltaron quienes alertaron sobre los peligros sanitarios y el riesgo de enfermedades. El video se compartió miles de veces, multiplicando tanto la desesperación de su protagonista como el debate entre sus fans.

En medio del caos del placard convertido en escenario, Guido no lograba reponerse del shock: “¡No puede ser! Y vos estabas viviendo con todas las ratas”, exclamaba, incapaz de entender cómo la rutina se había transformado, por completo, en pesadilla. El rostro del mediático, petrificado entre el espanto y la vergüenza, lo decía todo.

Una habitación, una cámara, Guido Süller y una historia que —como tantas otras veces— saltó del ámbito íntimo a la viralidad. De hecho, de eso él conoce muy bien, y en los últimos días estuvo en el centro de la conversación por un comentario desafotunado.

Hace dos semanas Ángela Torres se abrió en una charla de María Laura Santillán con Infobae sobre los desórdenes alimenticios que sufrió, sobre todo, en su adolescencia y recordó el día que Guido Süller se burló de su cuerpo, junto a Charlotte Caniggia, en la mesa de Mirtha Legrand.

Guido Süller le pidió disculpas a Ángela Torres al recordar sus desafortunados dichos sobre ella

“Desde muy chiquita se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir siempre muy, muy vulnerable y muy expuesta. Siempre se me pone el ojo en eso. Me han lastimado mucho con ese tema y mucho más en plena adolescencia, cuando yo tenía 17 años. Me acuerdo que un día prendí la televisión, te lo juro por Dios, no me lo olvido nunca más, estaba en mi casa sola. Prendí la televisión y en el programa de Mirtha Legrand estaban riéndose de mi cuerpo varias personas en la mesa”, aseguró la cantante al recordar con dolor aquel momento.

MARÍA LAURA SANTILLÁN CON ÁNGELA TORRES: “TENGO MUCHO DESORDEN ALIMENTICIO. DESDE CHIQUITA SE HABLÓ DE MI CUERPO PÚBLICAMENTE, ME LASTIMARON MUCHO”

Fue entonces que el aire de Infama (América TV) el mediático realizó un pedido de disculpas, a su estilo: “Ángela, chicos, esto sucedió hace diez años. No era como es ahora. Yo te quiero pedir disculpas porque no me di cuenta del daño que te hice, que parece que te sigue perdurando a través de los años. Entonces, desde lo más profundo de mi corazón y porque podrías ser mi hija, por una cuestión generacional, te pido disculpas porque a mí me duele lastimar a alguien. A veces, cuando uno está en la televisión, dice y hace muchas cosas y muchas veces sin querer lastimar. Te pido disculpas”, concluyó.

