Ángela Torres: “Tengo desorden alimenticio, desde chiquita se habló de mi cuerpo públicamente y me lastimaron mucho”

María Laura Santillán Con Angela Torres

Ángela Torres está atravesando un gran momento. No es el primer gran momento en tantos años de trabajo, pero es un momentazo. Presenta su primer álbum solista “No me olvides”, está a horas de ser la cantante telonera de los shows de Shakira, el 13 de este mes se presenta en el Teatro Coliseo, y en marzo en el Teatro Gran Rex. Además es parte de “Nadie dice nada” por Luzu tv, el programa más exitoso del streaming argentino. Se la ve muy contenta estos últimos meses. Hoy Ángela se muestra con una honestidad brutal. Lo que canta, lo que cuenta y lo que opina es genuino, conmueve y conecta con mucha gente.

– Qué lindo lo que me decís, porque tiene que ver con empezar a aceptarme como soy. Está muy ligado a un proceso personal en el que estoy donde digo: soy ésta, el que me quiere querer, que me quiera y el que no, que no me quiera. Empezar a decir, no tengo miedo a mostrarme tal cual soy. Poniendo algún que otro filtro, estoy aprendiendo porque a veces me voy de boca.

– Te emocionás, te involucrás en las historias de los otros.

– Soy muy emocional, María Laura, yo soy muy emocional. Estoy intentando usar la cabeza para manejar un poco más mis emociones, porque siempre mis emociones van por delante de mi pensamiento, es lo primero que aflora en mí.

– ¿Por qué eso sería malo?

– Porque vas con el corazón en la mano por todos lados. Hay que aprender a encontrar un equilibrio, se te va de las manos. Estás todo el tiempo con el corazón abierto, eso obviamente tiene cosas hermosas pero también te golpeas contra la pared.

- En este momento tu música tiene mucha repercusión, muchos estamos tarareando la canción “Favorita” y anunciaste una presentación en el Gran Rex que si no se llenó.

– Se llenó, en un día. No lo puedo creer.

– Sabés que ahora conectás con personas de distintas edades.

– Sí, está medio abierto el abanico, “Nadie dice nada” tiene un público de gente un poco más grande. Todo el mundo mira el programa, mi realidad cambió cuando salgo a la calle, me saludan desde señoras hasta pendejas y niños. Es muy popular el programa, me dio la oportunidad de llevar mi música a un montón de generaciones. Me encuentro con mujeres que me dicen ‘estuve cantando “Favorita” toda la semana’, personas que jamás me imaginé escuchando una canción mía.

– Te emocionás todo el tiempo durante el programa.

– Ay, sí, total. Esto que te decía de andar con el corazón en la mano en el programa, estoy muy entregada a sentir lo que pase ahí, en el momento. Es un programa que está muy vivo, que es muy sincero, muy honesto, lo que pasa, pasa de verdad. Y mi llegada a ese equipo fue tan natural y tan genuina que fluyó.

– Santi Talledo te dice “Enana”.

– Sí, todos. ¿Quién no? Soy el enano para todo el mundo.

– ¿Angelita te gusta más que Ángela?

- Me gusta Angelita, ellos me pusieron así, ahora todo el mundo me dice Angelita. ¿Y sabés con qué lo anexé? Con Lolita, pienso en mi abuela y digo ¿por qué le decían Lolita y no Lola? Y a mí me dicen Angelita. Así que me da ternura, me gusta y además me quita un poco de años.

– Tenés 27 años, pero pareces menos.

– ¿Sí? No mucho menos. Por eso Angelita siento que me da juventud.

– Empezar a trabajar a los siete años es… raro.

– Por lo menos raro.

– Poco usual. ¿Qué te dejó una vida de trabajo desde tan chiquita?

– ¿Qué me dejó? Independencia. ¿Traumas? Algún que otro trauma seguro por el nivel de exposición.

– Porque hablaban de vos.

– Mucho. Me costó mucho entender quién era yo. Terminé construyendo una personalidad en base a la mirada de los otros. Estuve muy expuesta desde muy chica en un momento donde tenía que estar, quizás, haciendo otras cosas. No estaba tan conectada con lo artístico sino más en realities, haciendo otras cosas, y eso me perjudicó un montón. Hubo un momento en que dejé de reconocerme a mí misma, y mis mejores amigos me decían cosas sobre mi personalidad y yo no me reconocía en sus palabras. En un momento dije: no tengo mucha idea quién soy, quién quiero ser, dónde estoy parada, cómo siento, cómo ordeno lo que siento. Y decidí empezar terapia. Y eso fue un antes y un después en mi vida.

– ¿Cómo te recibían los medios? ¿Qué veían de vos que no eras?

– Creo que me veían muy a la defensiva y quizás un poco enojada. Seguramente lo estaba de alguna manera. Era muy adolescente, vieron mi crecimiento. Estoy expuesta desde los siete años, me vieron crecer y me vieron pasar por todas mis etapas. Estuve expuesta cuando me rompieron el corazón por primera vez y tuve que ordenar lo que era ser una niña, estar medio rota y sola, y también estar expuesta. Yo siento que me han dado… Y ahora siento que es la primera vez que estoy recibiendo cariño.

– ¿Quizás ahora estás más lista para exponerte?

– Sí, seguramente. Tengo 27 años y en ese momento tenía 15 o 16. Soy otra, ya soy una mujer. Tengo las cosas un poquito más claras.

– Te independizaste a los dieciséis años, ¿qué te llevó a emanciparte tan joven?

– Primero, una cuestión de comodidad, yo estaba trabajando mucho, no hacía un proyecto a la vez. Mi carrera no fue hacer una novela con Cris Morena y estar todo el día ahí, sino que era un ensayo de ShowMatch y después Peter Pan y después función de Ana Frank. Eran muchos proyectos a la misma vez, mi mamá vivía en zona norte y todos mis trabajos eran en el centro. Para mí era muy difícil cuando me quedaba una hora en el medio, quedarme sola, no saber dónde ir. Ya casi ni iba a mi casa, a mis 16 años vivía en la casa de mi amigo Sebas. Y un día la llamé a mi mamá y le dije: mamá, yo ya puedo, trabajo hace un montón de años y necesito mi espacio. No nos llevábamos tan bien en mi casa tampoco.

– ¿Tenía que ver con la adolescencia y los choques que hay entre madre e hija?

– Tenía que ver con las dos. No nos sabíamos encontrar mucho. Por suerte estamos sanando, trabajamos mucho en nosotras, siempre tenemos muchas ganas de encontrarnos desde el amor, eso siempre aparece primero y como guía.

– En ese momento lo mejor era la distancia .

– Fue clave en ese momento. Lo necesitábamos las dos.

– ¿Cómo hiciste? ¿Es un trámite ante un escribano?

– No me acuerdo. Yo vivía en una nube de pedos. Yo estaba en Disney. Andá a saber qué habremos hecho. Yo estaba laburando y alquilé mi primer departamento. Ahora veo a mi hermanita que tiene 16 años y digo, ¡es una nena! Jamás me la podría imaginar viviendo sola. Pero en ese momento yo ya estaba plantada de otra forma, vivía sola.

– ¿Pagabas vos los servicios? ¿Las cuentas?

– Todos.

– ¿Cómo conseguías la comida? ¿Cocinabas?

– Me acuerdo que tuve un desorden alimenticio al principio, sólo sabía hacer una Sibarita. No sabía cocinar, fui aprendiendo. Me sonaba raro las cosas que tenía que comprar, como el coso donde pones los platos a secar después de lavarlos. Son compras que uno a los 16 años ni piensa.

– ¿Te ayudó tu mamá a mudarte?

– Me ayudó lo que se pudo.

– ¿Estaba todo mal en ese momento?

– Estaba medio complicada la cosa. Se acababa de separar, estaba con el corazón roto, la entiendo mucho. Yo también me acababa de separar de mi primer amor y también estaba muy rota. Me ayudaron mucho mis mejores amigos de toda mi vida que son mis hermanos. Vivía sola, totalmente sola, sí, pero ellos vivían en mi casa todo el tiempo. Hicimos “La Novicia Rebelde” a los 11 años en el Teatro Opera, ellos eran mis hermanitos Von Trapp y desde ahí somos inseparables. Me acuerdo que en la época de “ShowMatch” yo salía llorando, la pasaba muy muy mal. Y si no los hubiese tenido a ellos… Y un novio que tuve, Pepo, que fue un gran compañero.

Ángela trabajó en dos telenovelas con el actor Juan Darthés, “Simona” y “Patito Feo”. El actor fue denunciado por acoso laboral y sexual por Calu Rivero y por abuso sexual por Thelma Fardin. Fue condenado a 6 años de prisión por abuso sexual.

– De rebote, terrible. Complejo, sí. Por suerte en “Simona” teníamos un buen equipo de adolescentes, los más maduros éramos los niños. Entre nosotros armábamos nuestra burbuja y gozábamos de cosas lindas que pasaban alrededor del proyecto, no queríamos que lo otro opaque.

– Lo que llamamos “lo otro” es muy denso, abuso, acoso. ¿No te tocaba? ¿No te enterabas?

– Me recontra tocaba. Fue un antes y un después en mi vida, fue un despertar. No me pasó a mí, pero lo viví tan de cerca ese momento… Fue en 2018, me cambió la cabeza en un montón de cosas en las que nunca había pensado. Me empecé a cuestionar muchas cosas y aparecieron nuevas miradas mías del mundo. Incluso mientras estaba haciendo la novela, salía a dar mi opinión. Me cuesta quedarme callada, soy bastante sincera.

– Trabajaste mucho siempre, interpretaste a Gilda siendo adolescente, en teatro “Peter Pan”... No paraste nunca.

– No paré nunca hasta 2019, cuando dije: quiero hacer música, basta. Fue un año después de Simona, había quedado medio saturada y empecé a no agarrar todos los proyectos de actuación. Necesitaba tiempo para mí, no quería estar haciendo de otras personas, quería hacer mi música, quería encontrar mi voz, quería encontrar mi forma de escribir mis sentimientos. Bajó un poco la intensidad laboral y empecé a meterle mucho más a mi música.

– ¿La actuación ya quedó a un costado?

– No del todo, el teatro es mi debilidad. La comedia musical me puede. Nunca voy a poder cerrar las puertas de eso. Siempre que pueda cantar, ahí voy a estar. Quizás a mis 30 y 32 años hago una película y me vuelvo a encantar con eso. Nunca cierro las puertas en este proceso que te digo de conocerme fue: ¿cuál fue mi deseo inicial? Desde que tengo uso de razón toda mi vida quise cantar, nunca pensé en otra cosa. Fue reencontrarme con ese deseo e ir hacia eso.

“NO HUBIERA HECHO SHOWMATCH, NO SABÍA DÓNDE ME ESTABA METIENDO. HAY COSAS QUE ME DAÑARON””

– ¿Qué trabajo no hubieras hecho si lo ves con perspectiva?

– ShowMatch. Porque no sabía dónde me estaba metiendo. En mi casa no se veía ShowMatch. Un día me llamaron, apareció esa oportunidad y yo dije: yendo, ¿por qué no? Tenía 17, era menor y pensé que me iban a tener piedad. Pues no. Hay cosas que todavía veo en terapia, comentarios que quizás no eran solo de ese lugar, sino de la exposición que me daba ese lugar, de lo cruda que era la televisión en ese momento, que no es el mismo mundo de ahora. Hay cosas que me dañaron, que tienen que ver con haber estado tan expuesta desde tan chiquita.

– ¿Qué te dañó que hoy te parece que está bueno contar?

– Yo tengo mucho desorden alimenticio y mucho mambo con todo eso. Tiene que ver con que desde muy chiquita se habló de mi cuerpo públicamente y eso me hizo sentir siempre muy, muy vulnerable y muy expuesta. Siempre se me pone el ojo en eso. Me han lastimado mucho con ese tema y mucho más en plena adolescencia, cuando yo tenía 17 años. Me acuerdo que un día prendí la televisión, te lo juro por Dios, no me lo olvido nunca más, estaba en mi casa sola. Prendí la televisión y en el programa de Mirtha Legrand estaban riéndose de mi cuerpo varias personas en la mesa.

– ¿Como “riéndose”?

– Riéndose de mi cuerpo. Así como lo escuchás. Varias personas y puntualmente dos.

– ¿De qué se reían?

– De que era enana. Decían que era gordita y enana y que no era estilizada. Te mando un beso, Guido. Acá estoy, la gordita no estilizada.

– No estamos hablando de las redes sino de personas de carne y hueso.

– Era otro mundo igual, las cosas cambiaron. Igual no guardo rencores. Eso que acabo de hacer es un chiste, no me enojo con ellos. Cada uno está en su propia batalla y yo no soy quién para juzgar, te lo digo sinceramente. Me dolió y hasta el día de hoy hay cosas de ese momento en las que tengo que trabajar para sentirme bien. Ser mujer es complejo, de base.

– Te sigue resonando todo lo que dijeron de tu cuerpo o lo que dicen todavía.

- Hay mucha exigencia puesta en las pibas en ese sentido. Yo estoy aprendiendo a quererme, me costó mucho, me cuesta mucho.

– ¿Cómo reaccionabas? ¿Ibas a un rincón a llorar o les contestabas?

– Yo era un huracán de sentimientos. Me encerraba, lloraba y al otro día tenía que ir y poner la cara, trabajar y defenderme a mí misma.

– ¿Y lo decías? ‘¿Estuvo mal lo que dijeron?’

– Lo decía con Tinelli al lado, le decía ‘esto está mal, no está bien que anden hablando de una niña’. Nadie me defendía.

– ¿El jurado?

– ¡No! Menos que menos. Igual no es para generar un quilombo con ShowMatch. Pero esa fue mi experiencia, es la verdad.

– Es difícil que no te quede bronca.

– No soy rencorosa yo, no tengo ese sentimiento. Como te digo, ando con el corazón acá. Yo perdono, después trabajo en mí, soy consciente de que eso tiene una repercusión en mí. Mi terapeuta me dice que es duro, que estoy en un proceso que es difícil.

– Te escuche contar que estuviste de novia siempre.

– Ay, sí. ¡Qué pesada! Me enamoro.

– ¿Por qué pesada?

– Porque… ¡Dale! Tenés que estar sola un tiempo. Desde los 15 siempre de novia, siempre.

– ¿Ahora de novia?

– Ahora no, ahora estoy sola hace cinco meses. Nunca estuve tanto tiempo sola.

– ¿Y qué tal?

– Bien, muy bien. Estoy tranquila, está bueno. Puedo estar concentrada en mí.

Empezó como un chiste en “Nadie dice nada”, Marquitos Giles trató de seducir a Angelita. Pasaron las semanas y empezó a armarse la pareja, primero como un “shippeo”, “Margelita”, después… ¿Qué pasa hoy entre ellos?

– ¿Qué pasó que nadie te enamoró estos meses?

– No, yo no dije que nadie me enamoró, jajajajaja. Pero estoy sola.

– O sea, puede que estés enamorada, pero estás sola.

– Puede. Como puede que no.

– También leí que sos de las que dejan.

– Sí. Igual la última vez me dejaron y le agradezco, pero me dejaron, jajajaja.

– Me pareció genial eso de “soy de las que dejan”. Es para una canción de Lolita Torres.

– Total, estoy para armar un buen tema. Tenía ganas de que me dejaran, quería vivir como es estar del otro lado. Me daba intriga, porque dejar no es fácil, cargás con una responsabilidad y un peso.

– Es horrible dejar porque te deja mucha culpa. ¿Sabés qué puede tener de bueno que te dejen? Que podés hablar mal de él un rato porque te dejó.

– Te da la excusa. Yo soy de terminar bien mis vínculos. Me gusta no guardar rencores, cerrar bien, decir: bueno, te agradezco mucho, chau. Generalmente soy medio amiga de mis ex. No de todos.

– Del que estás enamorada. ¿Sos amiga?

– No, no dije que estoy enamorada.

– No hace falta que lo digas jajaja. ¿Cómo sería el estado actual del vínculo?

– Nos estamos conociendo. Nos conocemos hace muy poco.

– No decimos su nombre por más que todos nos imaginamos a alguien. ¿Verdad?

- Verdad, puede ser.

– ¿Te imaginás armar una familia alguna vez?

– Amaría. Me muero de ganas. No me tocó tanto eso, entonces me gustaría ser yo la generadora.

– ¿No te tocó una familia?

– Convencional. Todos artistas, un quilombo bárbaro. Me gustaría mucho, siempre quise ser mamá. Tengo mucha pasión por los niños, los bebés me pueden, es lo que más me enternece de la existencia humana. Cada vez que haya un nene me vas a ver como una pelotuda. Y sé que el día que tenga mi hijo me voy a morir. Así que, sí.

– Vamos a fantasear. ¿Cuántos niños hay en esa familia?

– Dos o tres, amaría tres. Tendría más, adoptaría. Me encantaría. Mi abuela tuvo cinco hijos. Mamita…

– ¿Y por qué no?

– No, tendría que empezar ya. Mi cuerpo no está para tanto. Este cuerpo tan pequeño no puede embarazarse tantas veces.

– No sabemos.

– No sabemos. Que Dios decida, o el universo.

– ¿Muchas veces te enamoraste?

– Linda pregunta. Creo que me debo haber enamorado tres veces así, fuerte, fuerte.

– ¿Este último sabe que estás metida con él?

– No sé. Invítalo y pregúntale. Y sácame data.

- No quiere hablar Marquitos. Hace unos meses no quería, no estaba listo para una entrevista dijo antes de conocerte.

– Jajajaja, había que nombrarl. Por ahí ahora cambiaron las cosas. Se pone nervioso.

– ¿Es un poco más chico?

– No, tiene casi 30 años. Un metro 90 mide, muy alto.

– Es muy alto, eso es interesante.

– No salí con muchos chicos así, yo soy más del tacón.

– No sé si siempre fue así, pero ahora te metés a hablar de temas difíciles de hablar sin problemas. Insisto en tu honestidad.

– Sí. No lo hablo desde el conocimiento general sino desde lo que atravieso personalmente. Estoy intentando amigarme con esta idea de no ser perfecta, de no tener la necesidad de ser algo que no soy como ni de cumplir con expectativas que el otro pone en mí. Y me sale mostrarme de una manera imperfecta y hasta a veces un poco rota. Aprendo a quererme. Hay días que me levanto y me odio como cualquier otra piba, estoy intentando día a día, ejercicio diario, cambiar mi relato conmigo misma, cambiar mis pensamientos. Pero no es algo que tengo resuelto.