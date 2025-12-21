Teleshow

Entre lágrimas y ovación, Mernuel sorprendió con una lesión inesperada en el ring de Párense de Manos III

El streamer emocionó a sus seguidores tras el enfrentamiento con Cosmic Kid, que terminó de forma dolorosa y se viralizó luego de la emisión del evento

En su pelea ante Cosmic Kid, Mernuel se rompió uno de sus dientes (Párense de Manos lll/X)

El sábado por la noche, el estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán se llenó de emoción cuando se transformó en el epicentro de Párense de Manos III. El cruce más esperado fue entre el streamer Mernuel y el músico Cosmic Kid, un duelo físico y emocional con un desenlace inesperado ante el particular incidente que sufrió el creador de contenidos.

El evento, que fusionó el espíritu del boxeo amateur con la furia y convicción del entretenimiento digital, alcanzó su punto máximo de emoción con la lucha entre el creador digital y el músico.

El round inicial fue para Mernuel, que supo imponerse con constancia y buscando los impactos al cuerpo de su oponente. Sin embargo, Cosmic Kid, lejos de amedrentarse, fue encontrando mejores ángulos de ataque, usando los jabs a distancia y los puñetazos como armas principales para equilibrar la balanza. En los últimos dos asaltos, la potencia y la diferencia física empezaron a notarse en cada intercambio. El segundo y tercer asalto fueron dominados por el músico, aunque la balanza nunca se inclinó de manera aplastante hasta la campana final.

Pero el impacto más comentado vino en el desenlace: en uno de los últimos cruces, un golpe del cantante hizo que el streamer sufriera una lesión inesperada, partiendo uno de sus dientes frontales. El detalle no pasó desapercibido: en las imágenes finales y en la conferencia post combate, la dentadura del streamer daba testimonio de lo exigente y, a la vez, honesto que fue el enfrentamiento.

Ambos competidores esperando la definición
Ambos competidores esperando la definición en el ring (Captura de video)

El resultado oficial fue un fallo dividido y la victoria quedó para Cosmic Kid. Emocionado hasta las lágrimas, Mernuel habló tras la derrota. “Gracias a la gente que me quiere, que me sigue día a día. Perdón por llorar, quería ganar, me morí entrenando para estar tranquilo, perdón a la gente que confió en mí”, expresó, cruzado por la decepción pero también por el orgullo de haberlo dejado absolutamente todo sobre el ring.

Al tomar la palabra, el músico se tomó unos segundos para dedicar el triunfo y comentó: “Me siento muy bien, esta pelea también es una pelea de mi papá que me ve desde arriba. Mernuel fue una pelea muy buena, le di algunos golpes, pero también me devolvió a algunos y eso es lo más divertido de esto”. Con humildad, reconoció la entrega de su rival y agradeció la posibilidad de formar parte de un evento de estas características.

La noche terminó con Mernuel volviendo a sus redes sociales y dejando en claro que, para él, el resultado es apenas parte del camino. “Gracias a todos por darme esta oportunidad. Lo dimos todo”, escribió, recibiendo una avalancha de mensajes solidarios y cariñosos, desde compañeros streamers hasta seguidores anónimos que lo bancaron en cada round.

El streamer mostró cómo quedó
El streamer mostró cómo quedó su diente luego de perder la pelea (Instagram)

La repercusión del episodio fue inmediata y explosiva en X, donde el hashtag #PárenseDeManos y el nombre de Mernuel estuvieron entre las tendencias más fuertes post evento. “8 kilos de diferencia y Mernuel lo dio todo”; “¿Cómo le vas a partir un diente a Mernuel?”; “Me destruye el diente roto”; “Se nota que lo dio todo”; “Pobre pibe”; “Estaban re parejos más allá del resultado”, fueron algunos de los que se destacaron

De esa manera, eventos como Párense de Manos III no solo lograron dejar una marca de cómo la energía y la capacidad de convocatoria de los nuevos cruces entre el deporte tradicional y el fenómeno del streaming. La pelea entre Mernuel y Cosmic Kid, con sus golpes, lágrimas y el famoso diente partido, dejó al público con ganas de más, y mostró que en estos nuevos escenarios la pasión, el sacrificio y la magia de compartir quedarán guardados tanto en la memoria de los fans como en la historia de los protagonistas.

