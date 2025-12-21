Teleshow

El inesperado enojo de Carina Zampini con una seguidora que se volvió viral y causó repudio en las redes

La actriz se mostró molesta tras un accidente con una fanática que intentó acercarse a la salida de su trabajo y quedó grabado ante la cámara

A la salida de los estudios de Luzu, Carina Zapini fue sorprendida por una fanática y su gesto hacia la joven descolocó a los presentes en el lugar (X)

El arranque del fin de semana sorprendió al mundo del espectáculo con un episodio que rápidamente se volvió viral y generó una ola de críticas en redes. Carina Zampini quedó en el centro de la escena tras vivir un incómodo cruce con una seguidora que intentó sacarse una foto con ella. Lo que para la fan fue un acercamiento espontáneo terminó convirtiéndose en debate por el modo en que la actriz reaccionó ante un simple accidente.

Todo sucedió, cuando Zampini fue registrada por una cámara mientras se despedía a las apuradas de los estudios de Luzu, donde conduce su ciclo La Novela. En la secuencia se pudo apreciar cómo la fan que la esperaba afuera, y por una simple distracción, la rozó y provocó que la bebida que Carina llevaba en la mano caiga al piso y se agite. “¿Y ahora qué hago? ¿La abro y me empapo?”, expresó la actriz, en tono de queja, mientras la joven intentaba ayudarle alcanzándole la botella.

El cruce no terminó ahí. El clima se tensó cuando la conductora, en una actitud cortante, cerró la escena con un escueto: “Te agradezco, te la dejo”. Aunque Carina terminó llevándose la botella, la frase cayó mal en quienes esperaban que la actriz tuviese un gesto más amable. En especial para la fan, quien se quedó en el lugar con un mal sabor y la desilusión de no haberse llevado un buen recuerdo.

La actriz quedó en el
La actriz quedó en el centro de la polémica ante su actitud con una fanática (Captura de video)

El video, breve y contundente, alcanzó decenas de miles de reproducciones en cuestión de horas. Los usuarios se volcaron a la red social con opiniones de todo tipo, abriendo un intenso debate sobre el trato de los famosos con su público. “Es de mala pintarle la cara así a la pobre chica”; “Por una gaseosa de mier..., pobre chica, la hizo sentir re mal”; “Se comportó muy mal con la chica”; “Fue culpa de ella que no estaba agarrando bien la botella”; “¿Tan mala onda vas a ser?”, fueron solo algunos del aluvión de mensajes que se viralizaron tras la escena.

Si bien el comportamiento de Carina generó un debate sobre su trato hacia los fans, cabe recordar que hace dos meses viene siendo tendencia. Y no por su actitud, sino por sus recuerdos de Dulce Amor, la novela que supo encabezar con Sebastián Estevanez en la pantalla chica. Más de diez años después de su estreno, ella reconoció que la dupla protagonista y gran parte del elenco todavía tienen ganas de volver. “La verdad que tenemos ganas, con Sebas. Fue una novela que fue un suceso”, contó ante Ángel de Brito y las angelitas en una emisión de #ÁngelResponde (Bondi Live).

Carina Zampini ilusionó a los fans con el posible regreso de Dulce Amor junto a Sebastián Estevanez (#ÁngelResponde - Bondi Live)

La actriz repasó cómo esa historia de amor, pensada inicialmente para el horario de la tarde, terminó volviéndose un éxito arrollador en el prime time. “Era un programa que estaba previsto para las dos de la tarde, y en un momento estábamos grabando y nos dijeron que iba a salir a la noche. Íbamos a competir con las novelas de Pol-Ka, que la rompían. Y fue un suceso, la verdad que sí. Todos quieren que vuelva”, aseguró, emocionando a los fans. Entre risas, de Brito recordó que Dulce Amor aún conserva un grupo fiel de seguidores y Zampini coincidió: “Totalmente. La gente quería que eso sea cierto. Se engancharon mucho los hombres”.

Así, entre la viralización de su reacción y el recuerdo de uno de sus grandes éxitos, Carina volvió a estar en la conversación nacional. El episodio con la seguidora no solo generó una discusión sobre la exigencia de amabilidad de las figuras públicas, sino también sobre el impacto real que puede tener un simple gesto.

