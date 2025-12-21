El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

Beto Casella se despidió de Bendita tras veinte años al frente del histórico programa de El Nueve (Crédito: RSFotos)

Beto Casella cerró un ciclo de veinte años al frente de Bendita, el histórico programa de El Nueve, con una despedida marcada por la emoción, los homenajes y el reconocimiento de su equipo. El último programa se transformó en un evento cargado de nostalgia y gratitud, donde el conductor recibió el afecto de sus compañeros. En ese marco, tras decir adiós en la pantalla, el comunicador decidió celebrar con una fiesta íntima junto a sus panelistas y amigos más cercanos.

La fiesta íntima de despedida reunió a panelistas y amigos de Casella en una cervecería de Palermo

Desde Alejandra Maglietti a Sabrina Rojas, pasando por Mariela Fernández y Horacio Pagani, la fiesta íntima de Casella reunió diversas figuras que acompañaron el ciclo en diferentes etapas. Fue así como, tras la emisión del último programa, y la despedida de Beto, el grupo se dirigió a una reconocida cervecería de Palermo para festejar una última vez.

Para inmortalizar dicha ocasión, las figuras de la televisión brindaron en nombre de Bendita y de Casella. En las imágenes se puede ver a los invitados reunidos alrededor de una larga mesa de madera, sonriendo y aplaudiendo por el final de un exitoso ciclo.

El look de Alejandra Maglietti en la fiesta de despedida de Beto Casella

Horas antes de este encuentro, el homenaje preparado por la producción repasó los momentos más emblemáticos de dos décadas de historia, en las que Bendita se consolidó como un espacio de humor, información y cercanía con la audiencia. Casella abrió la emisión con su característico humor, recordando: “Veinte años. El dólar estaba $285 cuando arrancamos”. Durante la transmisión, evocó especialmente el papel del programa durante la pandemia, cuando, según sus palabras, “eran lo único que tenía para vaciar la cabeza, distraerme y reírme un ratito”. El ambiente en el estudio reflejó una mezcla de alegría por el camino recorrido y tristeza por la despedida, con gestos de cariño y emoción entre los presentes.

En su mensaje de despedida, Casella explicó los motivos de su salida, señalando que la decisión fue voluntaria y motivada por diferencias con las autoridades del canal, aunque sin resentimientos. “Tomé voluntariamente la decisión de tomar distancia con el canal, con discrepancias, diferencias con las autoridades, pero ahora no hay reclamos para hacer. Antes de estropearse la relación, creo que también está bueno abandonar cuando las cosas van bien. Agradecimiento para mis compañeros y compañeras”, expresó. El conductor también anticipó que parte de su equipo lo acompañará en nuevos proyectos, mientras otros permanecerán en el ciclo, y subrayó que su vínculo con el programa y sus integrantes seguirá vigente.

Daniel Gómez Rinaldi dijo presente en el festejo de despedida del programa de Beto Casella

Las reacciones de los panelistas y compañeros no se hicieron esperar. Edith Hermida, compañera histórica de Casella, compartió en redes sociales su incredulidad y afecto: “Hoy es el último día de Beto Casella en la conducción de Bendita y yo todavía no me lo creo. Siempre SIEMPRE te voy a desear lo mejor… sos groso! Te quiero y ya te extraño! Nunca me imaginé que las cosas se dieran así… pero la vida te sorprende!! Te quiero!!!”. Casella replicó la fotografía y sumó un mensaje de buenos deseos para Hermida, reflejando la complicidad y el cariño que caracterizó su relación profesional. En una grabación dirigida a Hermida, el conductor le manifestó: “Vos sabés lo que te quiero, sabés lo que disfruté casi veinte años al lado tuyo. Por esas cosas de la dinámica del laburo y de la tele, hay alguna posibilidad muy cierta de que nos separemos profesionalmente. Y de verdad que todavía no puedo creer que voy a mirar para un lado y no vas a estar ahí. Mi amor incondicional, mi respeto, mi admiración”. Hermida, visiblemente conmovida, respondió con el deseo de éxito para ambos y admitió su sorpresa por la decisión de Casella.

En una noche cargada de emoción, Alejandra Maglietti y Beto Casella posaron ante la cámara en los festejos de despedida del ciclo

Alejandra Maglietti, otra de las panelistas históricas, resumió el clima de la jornada con una publicación en la que expresó: “15 años en el barco del capitán. Fue un día de tantas emociones, creo que mejor despedida no pudo existir. Todo el equipo de tantos años unido para despedirlo con tanto cariño. Eso lo describe como persona, se fue aplaudido por toda la técnica, producción, vestuario, gerencia, maquillaje, en fin todos”. Maglietti acompañó sus palabras con videos del detrás de escena, donde se registraron aplausos sostenidos, miradas emocionadas y la sensación de estar viviendo un momento irrepetible.

Beto Casella explicó que su salida de Bendita fue voluntaria y motivada por diferencias con las autoridades del canal

El reconocimiento al equipo técnico y de producción fue otro de los puntos destacados de la despedida. Una vez finalizada la transmisión, el ambiente detrás de cámaras se llenó de abrazos, lágrimas y palabras de agradecimiento. El personal técnico, la producción y otros integrantes del ciclo se sumaron a los aplausos, conscientes de que se cerraba una etapa que había forjado lazos de compañerismo y pertenencia. También se registró la salida de Casella junto a Any Ventura, mientras cronistas buscaban la palabra de los protagonistas.

En cuanto al futuro, Casella adelantó que varios de sus panelistas históricos lo acompañarán en un nuevo proyecto televisivo que se emitirá por América, aunque el nombre del ciclo aún no está definido. Entre los confirmados se encuentran Horacio Pagani, Any Ventura, Enzo Aguilar, Walter Queijeiro, Joe Fernández, Mariela Fernández, Aníbal Pachano, Agustín Guardis, Mariano Flax, Leo Raff y Franco Casella. Otros integrantes continuarán en Bendita, manteniendo el espíritu de equipo que caracterizó al programa original.