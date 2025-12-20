Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a diez días del primer aniversario de su muerte

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a semanas del primer aniversario (Instagram)

A pocas semanas de que se cumpla un año del fallecimiento de Jorge Lanata, la ausencia del periodista continúa dejándose sentir en la esfera pública y en la vida de sus seres queridos, que en cada aniversario de su fallecimiento lo recuerdan con cariño y el dolor a flor de piel. Quien más lo evidencia es su viuda, Elba Marcovecchio, que esta semana eligió recordarlo de la forma más directa y emotiva: a través de una foto íntima y un mensaje que encapsula el amor y la complicidad que los unió.

En la imagen, se ve a Elba y Jorge abrazados en una escena exterior. El fondo, de vegetación desenfocada y luminosidad suave, enmarca el gesto de afecto: Elba sonríe ampliamente, rodeando a Lanata con ambos brazos, mientras él —fiel a su estilo— luce camisa de cuadros y gafas. El click logra captar la espontaneidad de una pareja que supo mostrarse incondicional y cercana, sumando ternura a la composición a pesar de tratarse de una foto en blanco y negro.

Sobre la imagen, la viuda del periodista escribió: “Te amo hasta el infinito”, reforzando la potencia de lo dicho con la sobriedad propia de una declaración que no necesita más contexto ni explicación. La forma en la que Elba elige homenajear el legado y la huella de Lanata no es solo una expresión del duelo y la memoria, sino también la confirmación de que el amor y la compañía trascienden el paso del tiempo y la muerte.

A semanas de que se cumpla un año de la muerte de Lanata, Elba lo homenajeó en redes (Instagram)

Cada mes que se aproxima el aniversario de la muerte de Jorge Lanata, las tres mujeres más importantes de su vida —sus hijas Bárbara y Lola y la abogada— lo recuerdan con cariño y rinden homenaje en redes sociales. La efeméride de su cumpleaños no fue la excepción: el 12 de septiembre, el creador de Periodismo Para Todos hubiera cumplido 65 años y Elba compartió un mensaje especialmente sentido, que trascendió el protocolo y se convirtió en una suerte de carta abierta desde el duelo y la nostalgia.

A través de una imagen de ambos, sonrientes y vestidos de gala, la abogada resumió con pocas palabras el vacío que deja la ausencia y la vida que imaginaron compartir: “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño, tanto, nos quedó tanta vida por vivir”. El mensaje, directo y despojado de artificios, condensa la convivencia con la falta y el proceso de duelo de quienes compartieron la exposición mediática y también la intimidad de un amor cotidiano.

El tributo de Marcovecchio eligió alejarse de los clásicos elogios a la carrera profesional de Lanata y optó por enfocarse en la vida privada, resaltando los gestos pequeños y la cotidianeidad como los verdaderos pilares del vínculo. Para subrayar el momento, Elba sumó un recuerdo musical personal y preciso: “La última canción que escuchamos juntos”. Compartió el fragmento de “J. S. Bach: Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air ‘on the G String’”, en la versión de David Bell y la Berliner Philharmoniker bajo dirección de Herbert von Karajan.

En el día que hubiese cumplido 65 años, la abogada compartió un emotivo mensaje (Instagram)

La elección de esta obra, famosa por su tono melancólico y contemplativo, dio al homenaje un carácter aún más simbólico y emotivo. De este modo, Elba abrió una puerta a la intimidad de su matrimonio con Lanata —con quien se casó en 2022— y permitió a los seguidores dimensionar el duelo desde lo genuino, lejos de las fórmulas y el foco exclusivo en la vida pública del periodista. A través de la música y el mensaje, el recuerdo de Lanata se resignificó en la memoria, el arte y la cotidianeidad compartida.