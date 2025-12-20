Teleshow

Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a diez días del primer aniversario de su muerte

La abogada compartió una tierna postal con el periodista cuando se está por cumplir el primer año de su fallecimiento

Guardar
Elba Marcovecchio recordó a Jorge
Elba Marcovecchio recordó a Jorge Lanata a semanas del primer aniversario (Instagram)

A pocas semanas de que se cumpla un año del fallecimiento de Jorge Lanata, la ausencia del periodista continúa dejándose sentir en la esfera pública y en la vida de sus seres queridos, que en cada aniversario de su fallecimiento lo recuerdan con cariño y el dolor a flor de piel. Quien más lo evidencia es su viuda, Elba Marcovecchio, que esta semana eligió recordarlo de la forma más directa y emotiva: a través de una foto íntima y un mensaje que encapsula el amor y la complicidad que los unió.

En la imagen, se ve a Elba y Jorge abrazados en una escena exterior. El fondo, de vegetación desenfocada y luminosidad suave, enmarca el gesto de afecto: Elba sonríe ampliamente, rodeando a Lanata con ambos brazos, mientras él —fiel a su estilo— luce camisa de cuadros y gafas. El click logra captar la espontaneidad de una pareja que supo mostrarse incondicional y cercana, sumando ternura a la composición a pesar de tratarse de una foto en blanco y negro.

Sobre la imagen, la viuda del periodista escribió: “Te amo hasta el infinito”, reforzando la potencia de lo dicho con la sobriedad propia de una declaración que no necesita más contexto ni explicación. La forma en la que Elba elige homenajear el legado y la huella de Lanata no es solo una expresión del duelo y la memoria, sino también la confirmación de que el amor y la compañía trascienden el paso del tiempo y la muerte.

A semanas de que se
A semanas de que se cumpla un año de la muerte de Lanata, Elba lo homenajeó en redes (Instagram)

Cada mes que se aproxima el aniversario de la muerte de Jorge Lanata, las tres mujeres más importantes de su vida —sus hijas Bárbara y Lola y la abogada— lo recuerdan con cariño y rinden homenaje en redes sociales. La efeméride de su cumpleaños no fue la excepción: el 12 de septiembre, el creador de Periodismo Para Todos hubiera cumplido 65 años y Elba compartió un mensaje especialmente sentido, que trascendió el protocolo y se convirtió en una suerte de carta abierta desde el duelo y la nostalgia.

A través de una imagen de ambos, sonrientes y vestidos de gala, la abogada resumió con pocas palabras el vacío que deja la ausencia y la vida que imaginaron compartir: “Feliz cumple mi amor. Quisiera dormir y al despertar encontrarte acá. Te extraño, tanto, nos quedó tanta vida por vivir”. El mensaje, directo y despojado de artificios, condensa la convivencia con la falta y el proceso de duelo de quienes compartieron la exposición mediática y también la intimidad de un amor cotidiano.

El tributo de Marcovecchio eligió alejarse de los clásicos elogios a la carrera profesional de Lanata y optó por enfocarse en la vida privada, resaltando los gestos pequeños y la cotidianeidad como los verdaderos pilares del vínculo. Para subrayar el momento, Elba sumó un recuerdo musical personal y preciso: “La última canción que escuchamos juntos”. Compartió el fragmento de “J. S. Bach: Orchestral Suite No. 3 in D Major, BWV 1068: II. Air ‘on the G String’”, en la versión de David Bell y la Berliner Philharmoniker bajo dirección de Herbert von Karajan.

En el día que hubiese
En el día que hubiese cumplido 65 años, la abogada compartió un emotivo mensaje (Instagram)

La elección de esta obra, famosa por su tono melancólico y contemplativo, dio al homenaje un carácter aún más simbólico y emotivo. De este modo, Elba abrió una puerta a la intimidad de su matrimonio con Lanata —con quien se casó en 2022— y permitió a los seguidores dimensionar el duelo desde lo genuino, lejos de las fórmulas y el foco exclusivo en la vida pública del periodista. A través de la música y el mensaje, el recuerdo de Lanata se resignificó en la memoria, el arte y la cotidianeidad compartida.

Temas Relacionados

Jorge LanataElba Marcovecchio

Últimas Noticias

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

La actriz agradeció el afecto y el respeto del público y lo hizo partícipe de sus palabras de despedida. El video de la última actuación y un legado que se agiganta cada día

Con fotos inéditas, Malena Alterio

Párense de Manos III, en vivo: “Le voy a romper la cabeza”, la desafiante frase de Flor Vigna a Mica Viciconte en la alfombra roja

Las peleas comenzarán a 18 en el estadio de Huracán, pero las ex Combate ya palpitan uno de los platos fuertes del evento organizado por Luquitas Rodríguez

Párense de Manos III, en

La espontánea opinión de Chechu Bonelli sobre el matrimonio luego de su separación de Darío Cvitanich

La modelo y periodista cantó una melodía popular y reflejó su actual parecer sobre el casamiento. Sin embargo, apostó al amor

La espontánea opinión de Chechu

El saludo de Navidad para la Argentina de Juan José Campanella y Mariska Hargitay, la actriz de La Ley y el Orden

El director argentino terminó de filmar un nuevo capítulo de la serie La Ley y el Orden en Nueva York y celebró el ambiente positivo de la serie estadounidense junto a su protagonista

El saludo de Navidad para

La palabra de Alejandra Maglietti después de sus lágrimas en la despedida de Bendita: “15 años con el capitán”

La panelista fue la más emocionada en el último programa de Beto Casella en El Nueve. La dedicatoria al conductor y la promesa para seguir juntos en el futuro

La palabra de Alejandra Maglietti
DEPORTES
Estudiantes y Platense definen al

Estudiantes y Platense definen al ganador del Trofeo de Campeones

Hazaña del boxeador argentino Kevin Ramírez: se coronó campeón de los pesados del Grand Prix de la CMB y ganó 100 mil dólares

Jake Paul fue operado de urgencia tras el brutal nocaut de Anthony Joshua que le fracturó la mandíbula

Los primeros detalles de la investigación del trágico accidente aéreo en el que murió la leyenda del NASCAR Greg Biffle: “El avión cayó antes de llegar a la pista”

Todo lo que hay que saber sobre Párense de Manos III: el cronograma de peleas, hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW
Con fotos inéditas, Malena Alterio

Con fotos inéditas, Malena Alterio recordó a su padre Héctor a una semana de su muerte: “Se fue de la mejor manera”

Párense de Manos III, en vivo: “Le voy a romper la cabeza”, la desafiante frase de Flor Vigna a Mica Viciconte en la alfombra roja

La espontánea opinión de Chechu Bonelli sobre el matrimonio luego de su separación de Darío Cvitanich

El saludo de Navidad para la Argentina de Juan José Campanella y Mariska Hargitay, la actriz de La Ley y el Orden

La palabra de Alejandra Maglietti después de sus lágrimas en la despedida de Bendita: “15 años con el capitán”

INFOBAE AMÉRICA

Después del robo en el

Después del robo en el Louvre, los museos de Estados Unidos refuerzan sus protocolos de seguridad

Castelo do Batel: el castillo que une historia europea y modernidad brasileña

Cómo la soledad llevó a John Lennon a escribir una de las canciones más sinceras y desgarradoras de The Beatles

La Unión Europea envió una carta a Lula en la que se comprometió a firmar el acuerdo comercial con el Mercosur en enero

El estrés en la infancia deja huellas en el cuerpo y aumenta el riesgo de enfermedades crónicas en la adultez, según un estudio