Laurita Fernández festejó su cumpleaños: invitados de lujo, atardecer y ¿romance?

El festejo de cumpleaños de Laurita Fernández (Video: Instagram)

Laurita Fernández celebró su cumpleaños con una fiesta que conjugó atardeceres románticos, amigos fieles y, una vez más, rumores amorosos que se sumaron a la noche. La actriz, bailarina y conductora compartió cada momento en sus redes sociales, donde sus seguidores pudieron ver el despliegue de su look y la calidez de cada instantánea que subió del festejo

La postal inicial la mostró caminando por un sendero iluminado por el sol que ya se iba, vestida con falda y top marrón, botas al tono y el cabello suelto marcando silueta sobre una ciudad que se fundía en el horizonte. La elegancia relajada y la influencia bohemia fueron protagonistas del arranque de la jornada. Ya en la fiesta, Laurita lució un top marrón asimétrico y falda corta, y en las imágenes se la ve radiante, disfrutando el cariño de sus amigos en cada brindis y en cada fotografía.

La celebración avanzó entre abrazos y complicidad. Una de las postales centrales la encontró abrazando sonriente a Diego Topa, quien le dedicó un mensaje especial sobre la foto: “Feliz cumple @holasoylaurita. Que tengas un año hermoso”. En la terraza o patio del lugar, Laurita posó feliz entre copas, decoración sutil y el bullicio de sus invitados. Más tarde, una escena de ambiente nocturno mostró a Laurita Fernández junto a Verónica Varano, Gustavo Bermúdez y Martín Bossi en el interior del lugar que eligió la bailarina para celebrar un nuevo año de vida, todos sonrientes y celebrando frente a la cámara, mientras la baja iluminación azul y el grupo de fondo confirmaban el clima de festejo relajado.

Laurita junto a Gustavo Bermúdez y Martín Bossi, sus compañeros en "La cena de los tontos"

Laurita eligió unas botas cowboy, una pollera y un top asimétrico

El saludo de Diego Topa a su excompañera de trabajo y amiga

El cumpleaños tuvo su momento emotivo cuando Laurita se inclinó sobre una mesa iluminada por la luz de las velas de su torta, rodeada de amigos, bebidas y teléfonos atentos a su deseo. Fue allí donde la información extra revelada por Gustavo Méndez agregó un condimento inesperado: entre los invitados se encontraban algunas figuras del espectáculo y, en particular, el polista Matías Busquet, con quien Laurita habría sido vista a los besos en el recital de Shakira, y quien también estuvo presente en el reciente festejo. “Laurita Fernández celebró su cumpleaños anoche en un bar de Palermo. ¿Adivinen quién estaba?”, se leía sobre una de las fotos.

En un collage compartido por Méndez, se vio a Busquet vestido de polista y junto a dos mujeres identificadas como Vanesa y Noelia. Sobre la imagen, el texto era directo: “El polista Matías Busquet, con quien Laurita habría estado a los besos en el recital de Shakira, estuvo en el cumpleaños de la conductora de El Nueve y también hubo besos en el festejo de su natalicio”. El video y las instantáneas enfocados en la cuestión romántica agregaron aún más picante a la noche.

Así, entre confidencias, dedicatorias, la complicidad de los invitados y la curiosidad renovada por su presente sentimental, el cumpleaños de Laurita Fernández fue una muestra de alegría, moda y rumor, reafirmando que cada celebración de la artista nunca es solo una fiesta: es un acontecimiento que combina elegancia, humor y ese magnetismo que la mantiene siempre en el centro de la escena.

El polista Matías Busquet estuvo presente en el cumpleaños de Laurita (Instagram)

Laurita Fernández en el concierto de Shakira con un hombre misterioso

En el show de Shakira, el 11 de noviembre, Fernández fue vista a los besos y abrazos con un joven en el recital de Shakira y alimentó las especulaciones sobre un nuevo romance. “Laurita Fernández a los besos y abrazos en el recital de Shakira”, comentó Méndez en el pie del video que compartió del momento. Y siguió: “A la bailarina y conductora se la vio a los besos y abrazos de un joven durante el recital de Shakira en el estadio de Vélez. Anoche ya me habían contado pero no había imágenes que ahora si las conseguí”. Para cerrar el posteo, agregó: “Ambos se encontraban muy apasionados, se besaron, se abrazaron durante todo el recital de la colombiana ubicadas en el Sector Campo VIP Norte. Quien es? Le pregunté a Laurita y tengo la respuesta”.

En ese momento el periodista le consultó directamente: “Hola Lau, cómo estás? Tengo las imágenes tuyas ayer en el recital de Shakira con Lolo Martínez. ¿Ya están de novios?”. Laurita, lejos de esquivar el tema, fue contundente: “No es Lolo.” Cuando Méndez insistió: “¿Ya están de novios?”, Laurita respondió: “Tampoco jaja”. El periodista continuó con la ronda de nombres: “¿Quién es? ¿Emi Toper? Jaja”. Una vez más, la conductora despejó dudas con un “Nooooo”. Finalmente, Méndez cerró la historia con la pregunta en suspenso sobre la identidad del acompañante de Laurita: “¿Quién será?”. Ahora, al parecer, tendría la respuesta.