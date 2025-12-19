El cara a cara de Mica Viciconte y Flor Vigna en el pesaje previo a su pelea de boxeo: sonrisas y miradas desafiantes

El pesaje entre Mica Viciconte y Flor Vigna

Después de mucha expectativa, Mica Viciconte y Flor Vigna cuentan las horas para enfrentarse cara a cara en un ring de boxeo en el estadio de Huracán. Así las cosas, previo al evento de Párense de Manos III, las exCombate participaron del pesaje, confirmando la paridad física entre ambas.

El pesaje oficial previo al esperado enfrentamientomarcó que Vigna registró un peso de 62,800 kilos, partiendo de un inicial de 62. Mientras que la pareja de Fabián Cubero marcó 62,300 kilos, tras haber comenzado con 64.

Luego de que cada una alzara sus brazos en la báscula, demostrando su fortaleza física y sus trabajados brazos, las jóvenes se observaron cara a cara para la foto oficial. Tras las sonrisas iniciales, las expresiones de felicidad de cada una desaparecieron, dejando ver su espíritu competitivo y la seriedad con la que toman el evento.

Mica Viciconte respondió una serie de preguntas sobre su vida personal (Video: Resu, Instagram)

Mientras se observaban fijamente, con miradas desafiantes, Vigna se animó a tocar la barbilla de su contrincante con su puño. Lejos de intimidarse, Viciconte le respondió con una sonrisa. Finalmente, ambas se dieron la mano, sin bajar sus puños, dejando en claro el respeto que se tienen.

La tercera edición de Párense de Manos, bajo la organización de Luquita Rodríguez, se celebrará en el emblemático estadio porteño y contará con transmisión en vivo tanto por el canal de Kick como por Telefe. El evento reúne a figuras mediáticas y promete ser uno de los espectáculos más seguidos de la temporada, con miles de espectadores atentos al desenlace de una rivalidad que trasciende el ring.

La historia entre Viciconte y Vigna se remonta a los años en que ambas participaron en el programa Combate, donde se forjó una competencia que, con el tiempo, se transformó en una de las rivalidades más comentadas del ambiente televisivo. Aunque en los últimos tiempos la relación entre ambas se mostró más cordial, el enfrentamiento en Párense de Manos III reaviva viejas tensiones y suma un nuevo capítulo a su historia compartida.

Mica Viciconte y FLor Vigna se verán las caras en el ring de Párense de Manos 3

En la previa del combate, Viciconte se mostró segura y desafiante. Consultada sobre sus expectativas para el enfrentamiento, afirmó: “Sí, le voy a ganar”. Al analizar a su contrincante, la influencer y deportista sostuvo con ironía que el mayor punto débil de Vigna es “saber que pelea conmigo”, dejando en claro su confianza de cara al evento. Además, Viciconte abordó otros aspectos de su presente mediático y personal, señalando que su prioridad actual es su hijo y que, aunque le gustaría regresar a Combate, lo haría en un rol diferente al de competidora. También se refirió a viejos conflictos, como el que mantuvo con Gladys “La Bomba Tucumana”.

En un tono más distendido, Viciconte también habló de su relación con los medios y su lugar en la exposición pública. Ante la lectura de una crítica en redes sociales que la señalaba por opinar sobre la China Suárez, respondió con firmeza: “Puedo opinar de lo que se me cante, porque soy una persona pública. Es mi punto de vista”. Y cuando le sugirieron que le “gusta más la cámara que la p***”, no dudó en defender su recorrido: “Yo no entré a este medio por ser famosa”, lanzó, incómoda pero sincera.

Por su parte, Vigna ha optado por enfocarse en su preparación física y mental, manteniendo un perfil más reservado en la previa del combate. Mientras la atención mediática se concentra en las declaraciones de Viciconte, la cantante y bailarina se prepara para un enfrentamiento que promete ser intenso tanto en lo deportivo como en lo emocional.

El estadio de Huracán será testigo de un duelo que no solo definirá a la ganadora de la noche, sino que pondrá fin —al menos por ahora— a una rivalidad que ha capturado la atención del público durante años. La expectativa crece y, según lo anticipado por Viciconte, la determinación de ambas competidoras augura un combate memorable.