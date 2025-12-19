Teleshow

El cara a cara de Mica Viciconte y Flor Vigna en el pesaje previo a su pelea de boxeo: sonrisas y miradas desafiantes

La influencer y la cantante protagonizarán uno de los enfrentamientos más esperados del Párense de manos III, reviviendo su rivalidad pasada

Guardar
El pesaje entre Mica Viciconte y Flor Vigna

Después de mucha expectativa, Mica Viciconte y Flor Vigna cuentan las horas para enfrentarse cara a cara en un ring de boxeo en el estadio de Huracán. Así las cosas, previo al evento de Párense de Manos III, las exCombate participaron del pesaje, confirmando la paridad física entre ambas.

El pesaje oficial previo al esperado enfrentamientomarcó que Vigna registró un peso de 62,800 kilos, partiendo de un inicial de 62. Mientras que la pareja de Fabián Cubero marcó 62,300 kilos, tras haber comenzado con 64.

Luego de que cada una alzara sus brazos en la báscula, demostrando su fortaleza física y sus trabajados brazos, las jóvenes se observaron cara a cara para la foto oficial. Tras las sonrisas iniciales, las expresiones de felicidad de cada una desaparecieron, dejando ver su espíritu competitivo y la seriedad con la que toman el evento.

Mica Viciconte respondió una serie de preguntas sobre su vida personal (Video: Resu, Instagram)

Mientras se observaban fijamente, con miradas desafiantes, Vigna se animó a tocar la barbilla de su contrincante con su puño. Lejos de intimidarse, Viciconte le respondió con una sonrisa. Finalmente, ambas se dieron la mano, sin bajar sus puños, dejando en claro el respeto que se tienen.

La tercera edición de Párense de Manos, bajo la organización de Luquita Rodríguez, se celebrará en el emblemático estadio porteño y contará con transmisión en vivo tanto por el canal de Kick como por Telefe. El evento reúne a figuras mediáticas y promete ser uno de los espectáculos más seguidos de la temporada, con miles de espectadores atentos al desenlace de una rivalidad que trasciende el ring.

La historia entre Viciconte y Vigna se remonta a los años en que ambas participaron en el programa Combate, donde se forjó una competencia que, con el tiempo, se transformó en una de las rivalidades más comentadas del ambiente televisivo. Aunque en los últimos tiempos la relación entre ambas se mostró más cordial, el enfrentamiento en Párense de Manos III reaviva viejas tensiones y suma un nuevo capítulo a su historia compartida.

Mica Viciconte y FLor Vigna
Mica Viciconte y FLor Vigna se verán las caras en el ring de Párense de Manos 3

En la previa del combate, Viciconte se mostró segura y desafiante. Consultada sobre sus expectativas para el enfrentamiento, afirmó: “Sí, le voy a ganar”. Al analizar a su contrincante, la influencer y deportista sostuvo con ironía que el mayor punto débil de Vigna es “saber que pelea conmigo”, dejando en claro su confianza de cara al evento. Además, Viciconte abordó otros aspectos de su presente mediático y personal, señalando que su prioridad actual es su hijo y que, aunque le gustaría regresar a Combate, lo haría en un rol diferente al de competidora. También se refirió a viejos conflictos, como el que mantuvo con Gladys “La Bomba Tucumana”.

En un tono más distendido, Viciconte también habló de su relación con los medios y su lugar en la exposición pública. Ante la lectura de una crítica en redes sociales que la señalaba por opinar sobre la China Suárez, respondió con firmeza: “Puedo opinar de lo que se me cante, porque soy una persona pública. Es mi punto de vista”. Y cuando le sugirieron que le “gusta más la cámara que la p***”, no dudó en defender su recorrido: “Yo no entré a este medio por ser famosa”, lanzó, incómoda pero sincera.

Por su parte, Vigna ha optado por enfocarse en su preparación física y mental, manteniendo un perfil más reservado en la previa del combate. Mientras la atención mediática se concentra en las declaraciones de Viciconte, la cantante y bailarina se prepara para un enfrentamiento que promete ser intenso tanto en lo deportivo como en lo emocional.

El estadio de Huracán será testigo de un duelo que no solo definirá a la ganadora de la noche, sino que pondrá fin —al menos por ahora— a una rivalidad que ha capturado la atención del público durante años. La expectativa crece y, según lo anticipado por Viciconte, la determinación de ambas competidoras augura un combate memorable.

Temas Relacionados

Mica ViciconteFlor VignaLuquitas RodriguezPárense de manos

Últimas Noticias

Tamara Báez publicó una sensual foto a un mes de su cirugía estética

La influencer compartió detalles de su recuperación y publicó una foto en ropa interior orgullosa de su nueva imagen

Tamara Báez publicó una sensual

Sofía “la Reini” Gonet ironizó sobre el escándalo con Homero Pettinato: “Me mandaron a hacer terapia”

La influencer decidió usar las declaraciones de su expareja para hacer un chiste acerca del último enfrentamiento que los tuvo como protagonistas

Sofía “la Reini” Gonet ironizó

El ida y vuelta entre Edith Hermida y Beto Casella el día de su despedida de Bendita: “La vida te sorprende”

El conductor y la panelista que acompañó todo su ciclo compartieron palabras de afecto y recuerdos tras casi veinte años de trabajo conjunto

El ida y vuelta entre

“Campeona Nacional, lo lograste mi amor”: Marcelo Tinelli celebró el logro de su hija Candelaria en equitación

La hija del conductor obtuvo un increíble logro junto a su yegua Caruscha y lo festejó en sus redes sociales junto a sus padres

“Campeona Nacional, lo lograste mi

Laurita Fernández festejó su cumpleaños: invitados de lujo, atardecer y ¿romance?

La bailarina celebró un nuevo año de vida rodeada de su círculo más cercano de amigos y su familia. La persona que llamó la atención y dio pie a rumores

Laurita Fernández festejó su cumpleaños:
DEPORTES
Colapinto reveló detalles de su

Colapinto reveló detalles de su vida en la F1: el monoplaza de Alpine en 2026 y la pasión del público argentino

Manu Ginobili, a fondo: cuál fue el mejor punto de su carrera, la calificación de su inglés y el rival al que nunca le ganó

Conmebol anunció cuándo se jugará la final de la Recopa Sudamericana entre Lanús y Flamengo

“Un final devastador”: el impactante KO en una pelea de boxeo que fue catalogado como el mejor del año

River Plate oficializó a Fausto Vera como nuevo refuerzo

TELESHOW
Tamara Báez publicó una sensual

Tamara Báez publicó una sensual foto a un mes de su cirugía estética

Sofía “la Reini” Gonet ironizó sobre el escándalo con Homero Pettinato: “Me mandaron a hacer terapia”

El ida y vuelta entre Edith Hermida y Beto Casella el día de su despedida de Bendita: “La vida te sorprende”

“Campeona Nacional, lo lograste mi amor”: Marcelo Tinelli celebró el logro de su hija Candelaria en equitación

Laurita Fernández festejó su cumpleaños: invitados de lujo, atardecer y ¿romance?

INFOBAE AMÉRICA

El Pentágono realizó una operación

El Pentágono realizó una operación militar en Siria tras el ataque de ISIS en el que murieron dos soldados de Estados Unidos

De dunas jurásicas a fenómeno viral: así es The Wave, una joya natural en Estados Unidos que pocos logran conocer

Cuáles son los 5 subtipos de insomnio, según un estudio

De app de transporte a ecosistema digital: así evoluciona Yango en Colombia

Violento ataque en Taiwán: un hombre armado con cuchillo y bombas de humo mató a tres personas