Teleshow

Javier Milei volvió a hablar de Lali Espósito y la cantante le respondió con una foto

El presidente en su visita a Carajo Stream se refirió una vez más a su enfrentamiento con la cantante. La reacción de la artista

Guardar
El presidente en su visita a Carajo Stream se refirió una vez más a su enfrentamiento con la cantante (Video: X/ Carajo Stream)

Javier Milei reavivó la polémica con Lali Espósito al referirse nuevamente a la cantante en una entrevista transmitida por el canal de streaming Carajo. El presidente argentino, al ser consultado sobre la artista, retomó críticas previas y cuestionó tanto su trayectoria como el financiamiento estatal al arte, lo que desencadenó una respuesta pública de la cantante a través de su cuenta de la red social X.

Durante el paso del primer mandatario por el programa conducido por el Gordo Dan, Milei volvió a referirse al enfrentamiento con la artista: “Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo”. El mandatario enmarcó el conflicto en lo que denominó una “batalla cultural” y profundizó en su postura sobre el rol del Estado en el arte: “Eso también es una batalla cultural, porque en el fondo todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte”.

El economista fue más allá al analizar el vínculo entre los artistas y el financiamiento público: “Entonces nos dimos cuenta que vos si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un ‘munipa’ a gran escala”. El presidente también apuntó contra quienes, según él, utilizan su posición artística para hacer política partidaria: “Pero además sos un elemento de propaganda si te dedicás a hacer abiertamente política. Entonces, ¿qué es lo valioso? Que la gente no solo había internalizado el ‘no hay plata’ sino que cuando los políticos dicen ‘vamos a gastar en esto’, la gente dice ‘¿ah sí? ¿y cómo lo vamos a pagar?’”.

La reacción de Lali Espósito no tardó en llegar. Ante las repercusiones que tuvieron sus dichos que circularon en redes sociales tras las declaraciones de Milei, parte de un conflicto que incluso se trasladó al último disco de la cantante, No vayas a atender cuando el demonio llama, la cantante eligió responder con una referencia a su propia obra.

La intérprete compartió una imagen de su último show en el Estadio de Vélez, en la que aparece cantando en el escenario rodeada por la multitud, y acompañó la publicación con una frase de su canción “Payaso”: “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas...”.

"Cuando ya saliste campeón, no
"Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas...." escribió Lali Espósito tras las declaraciones de Javier Milei (X)

El enfrentamiento entre Milei y Lali tiene antecedentes. El origen del conflicto se remonta a la reacción pública de la artista tras la victoria electoral del actual presidente, cuando expresó su preocupación en redes sociales con un mensaje que se viralizó: “Qué peligroso, qué triste”. Desde entonces, la cantante ha manifestado abiertamente su postura contraria a varias de las políticas del gobierno y ha sido blanco de ataques en plataformas digitales, especialmente por parte de seguidores del mandatario. Milei, por su parte, ha utilizado el caso de la cantante para ejemplificar su visión sobre la relación entre cultura, política y financiamiento estatal, llegando incluso a apodarla “Lali Depósito” en intervenciones anteriores.

En una entrevista que dio Lali Espósito en junio de este año en La Revuelta, el late show de la televisión española conducido por David Broncano, se refirió a la controversia con el primer mandatario. “Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, él me peleó”, afirmó la artista en el programa de La 1.

“Me peleé con el presidente
“Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, él me peleó”, aseguró Lali Espósito en el programa español La Revuelta (X)

El enfrentamiento escaló al punto de llegar a la escena musical, ya que la cantante compuso el tema “Fanático” como respuesta a los ataques recibidos. Allí aseguró que “se vino una persecución con sus trolls en redes, calumnias e injurias. Fui el centro de odio del mismísimo presidente”, haciendo referencia al apodo de “Lali Depósito” que Milei utilizó públicamente para desacreditarla y criticar sus opiniones políticas.

La actriz defendió ante la audiencia su derecho a opinar sin censura: “Opiné como persona y como artista, y lo voy a seguir haciendo. Está raro el tema de la libre expresión”, señaló en el programa. En ese contexto, reconoció la dificultad emocional de ser blanco de campañas en redes sociales, al confesar: “Me quebré, pero ahora estoy bárbara, se sale adelante”.

Temas Relacionados

Javier MileiLali Espósito

Últimas Noticias

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

Madre e hija se robaron todas las miradas al lucir abrigos y estilos coordinados para alentar al delantero, mostrando una complicidad fashionista que conquistó a los fans en redes sociales

El parecido look de la

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación: “Nuestros pensamientos están con él”

El cocinero enfrenta un delicado cuadro de salud tras descompensarse días atrás. El canal donde tuvo numerosos ciclos le brindó fuerzas con un comunicado. En el último parte médico oficial sostenía que presentaba una falla multiorgánica

El mensaje de apoyo de

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

El chef más temido del reality habló sin filtros sobre su papel en el programa, las críticas de los exparticipantes y por qué no piensa suavizar su estilo en el repechaje

Germán Martitegui justificó sus duras

Sofía Calzetti desmintió los rumores de separación del Kun Agüero con un contundente posteo: las fotos

La influencer sorprendió a todos al compartir imágenes junto al exfutbolista y su hija, mostrando momentos de complicidad y calma que silenciaron las versiones que hablaban de una ruptura

Sofía Calzetti desmintió los rumores

El retoque estético de Jimena Barón luego de dos años sin intervenciones: “Yo quiero ser hippie con bótox”

La cantante compartió con humor su deseo de sacarse una “raya que me pone mal”. El video

El retoque estético de Jimena
DEPORTES
“Solo he visto dos zurdos

“Solo he visto dos zurdos mejores que yo: Messi y Maradona”: la sentencia de una gloria del fútbol que abrió el debate

Revelaron el video del asesinato de Mario Pineida, futbolista de Barcelona de Ecuador

El papá del Dibu Martínez contó detalles desconocidos de su hijo en el Mundial y mostró los tesoros de su museo: “Nadie lo conocía”

La brutal autocrítica del jefe de Alpine: por qué Franco Colapinto no pudo sumar puntos en la F1 en 2025

Conmoción en el automovilismo: murieron la leyenda del NASCAR, Greg Biffle, y su familia en un accidente aéreo

TELESHOW
Quiénes son los invitados de

Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Diego Topa celebró el egreso del jardín de su hija Mitaí con un tierno mensaje familiar

El parecido look de la China Suárez y Rufina Cabré para alentar al equipo de Mauro Icardi

El mensaje de apoyo de elGourmet para Christian Petersen en medio de su internación: “Nuestros pensamientos están con él”

Germán Martitegui justificó sus duras devoluciones en MasterChef Celebrity: “Es más divertido”

INFOBAE AMÉRICA

Corea del Norte, el Estado

Corea del Norte, el Estado que aprendió a robar criptomonedas sin dejar rastro

Incertidumbre en Honduras: tras días de demoras, comenzó el escrutinio especial que definirá el ganador de las elecciones

La Universidad de Texas distinguió a Infobae por su innovación en inteligencia artificial aplicada al periodismo

Dinamarca acusó a Rusia de dos ciberataques y convocó al embajador por actos de “guerra híbrida”

Funcionarios sirios, kurdos y estadounidenses intensifican las negociaciones para integrar a las SDF en el Estado sirio antes de fin de año