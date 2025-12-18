Javier Milei volvió a hablar de Lali Espósito y la cantante le respondió con una foto

El presidente en su visita a Carajo Stream se refirió una vez más a su enfrentamiento con la cantante (Video: X/ Carajo Stream)

Javier Milei reavivó la polémica con Lali Espósito al referirse nuevamente a la cantante en una entrevista transmitida por el canal de streaming Carajo. El presidente argentino, al ser consultado sobre la artista, retomó críticas previas y cuestionó tanto su trayectoria como el financiamiento estatal al arte, lo que desencadenó una respuesta pública de la cantante a través de su cuenta de la red social X.

Durante el paso del primer mandatario por el programa conducido por el Gordo Dan, Milei volvió a referirse al enfrentamiento con la artista: “Cuando me preguntaron por esta chica, yo no la conocía y parece que eso le golpeó el ego. Ahí escaló todo”. El mandatario enmarcó el conflicto en lo que denominó una “batalla cultural” y profundizó en su postura sobre el rol del Estado en el arte: “Eso también es una batalla cultural, porque en el fondo todos se empezaron a preguntar cómo se financiaba el arte”.

El economista fue más allá al analizar el vínculo entre los artistas y el financiamiento público: “Entonces nos dimos cuenta que vos si para vivir del arte necesitás que te subsidie el Estado, no vivís del arte, vos sos un ‘munipa’ a gran escala”. El presidente también apuntó contra quienes, según él, utilizan su posición artística para hacer política partidaria: “Pero además sos un elemento de propaganda si te dedicás a hacer abiertamente política. Entonces, ¿qué es lo valioso? Que la gente no solo había internalizado el ‘no hay plata’ sino que cuando los políticos dicen ‘vamos a gastar en esto’, la gente dice ‘¿ah sí? ¿y cómo lo vamos a pagar?’”.

La reacción de Lali Espósito no tardó en llegar. Ante las repercusiones que tuvieron sus dichos que circularon en redes sociales tras las declaraciones de Milei, parte de un conflicto que incluso se trasladó al último disco de la cantante, No vayas a atender cuando el demonio llama, la cantante eligió responder con una referencia a su propia obra.

La intérprete compartió una imagen de su último show en el Estadio de Vélez, en la que aparece cantando en el escenario rodeada por la multitud, y acompañó la publicación con una frase de su canción “Payaso”: “Cuando ya saliste campeón, no importan las medallas. Cuando ya cazaste al león, no te distraen las ratas...”.

El enfrentamiento entre Milei y Lali tiene antecedentes. El origen del conflicto se remonta a la reacción pública de la artista tras la victoria electoral del actual presidente, cuando expresó su preocupación en redes sociales con un mensaje que se viralizó: “Qué peligroso, qué triste”. Desde entonces, la cantante ha manifestado abiertamente su postura contraria a varias de las políticas del gobierno y ha sido blanco de ataques en plataformas digitales, especialmente por parte de seguidores del mandatario. Milei, por su parte, ha utilizado el caso de la cantante para ejemplificar su visión sobre la relación entre cultura, política y financiamiento estatal, llegando incluso a apodarla “Lali Depósito” en intervenciones anteriores.

En una entrevista que dio Lali Espósito en junio de este año en La Revuelta, el late show de la televisión española conducido por David Broncano, se refirió a la controversia con el primer mandatario. “Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, él me peleó”, afirmó la artista en el programa de La 1.

“Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, él me peleó”, aseguró Lali Espósito en el programa español La Revuelta (X)

El enfrentamiento escaló al punto de llegar a la escena musical, ya que la cantante compuso el tema “Fanático” como respuesta a los ataques recibidos. Allí aseguró que “se vino una persecución con sus trolls en redes, calumnias e injurias. Fui el centro de odio del mismísimo presidente”, haciendo referencia al apodo de “Lali Depósito” que Milei utilizó públicamente para desacreditarla y criticar sus opiniones políticas.

La actriz defendió ante la audiencia su derecho a opinar sin censura: “Opiné como persona y como artista, y lo voy a seguir haciendo. Está raro el tema de la libre expresión”, señaló en el programa. En ese contexto, reconoció la dificultad emocional de ser blanco de campañas en redes sociales, al confesar: “Me quebré, pero ahora estoy bárbara, se sale adelante”.