Lali Espósito denuncia en ‘La Revuelta’ una “persecución” de Milei: “‘Hate’ del mismísimo presidente”

Lali Espósito en La Revuelta (Captura de vídeo)

El programa de La Revuelta, que se emite en La 1, recibió este pasado martes 30 de septiembre a dos invitados de gran excepción: Aron Piper y Lali Espósito. La cantante argentina, considerada una de las grandes reinas del pop en su país, aprovechó su paso por el programa para hablar no solo de su inminente gira por Madrid, Barcelona y Sevilla, que arranca en octubre, sino también del sonado desencuentro que protagonizó con el presidente argentino Javier Milei.

Durante su conversación con David Broncano, la artista no esquivó el tema y explicó abiertamente cómo un simple comentario en redes sociales terminó en una auténtica campaña de desprestigio hacia ella.

El tuit que desató la tormenta

Todo comenzó tras las elecciones primarias argentinas (PASO) (elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), en las que Milei se impuso con fuerza. Lali escribió en su cuenta de X: “Qué peligroso, qué triste”. Una reflexión que, según contó en La Revuelta, desencadenó a una gran ola de ataques hacia ella.

“Me peleé con el presidente de la nación, una boludez. Bueno, él me peleó”, relató con ironía. “No le gustó una opinión concreta que yo di y entonces tuve que hacer una canción para responderle”. Esa canción fue “Fanático”, en la que lanza indirectas al presidente y a los ataques recibidos en redes por sus haters.

Lali Espósito en La Revuelta (X)

“Lali Depósito”, el apodo que le puso el presidente

La situación se tensó aún más cuando el propio Milei se refirió a ella en público con el apodo de “Lali Depósito”, acusándola de emitir opiniones políticas a cambio de dinero. “Se vino una persecución con sus trolls en redes, calumnias e injurias. Fui el centro de odio del mismísimo presidente”, explicó Espósito.

A pesar de la presión mediática, Lali defendió con firmeza su derecho a expresarse: “Opiné como persona y como artista, y lo voy a seguir haciendo. Está raro el tema de la libre expresión”, comentó la artista en el programa.

La cantante reconoció que no fue fácil atravesar esa etapa. “Me quebré, pero ahora estoy bárbara, se sale adelante”, confesó en el plató. Según dijo, el apoyo de su público y el trabajo en su música fueron claves para recuperar fuerzas y convertir la adversidad en creatividad.

Su próximo tour por España, con varias fechas ya agotadas, representa para Lali no solo un reto profesional, sino también una manera de dejar atrás la polémica y reconectar con sus fans europeos.

Fiel a la tradición de los invitados en La Revuelta, Lali no llegó con las manos vacías y le trajo un regalo al presentador. Le entregó a David Broncano una fotografía de él “vandalizada”, en referencia al cartel promocional de su tema Fanático, que había sido intervenido por haters en las redes.

Imagen del regalo de Lali Espósito (captura de vídeo)

Una artista sin filtros

La visita de Lali Espósito dejó claro que la artista no tiene intención de silenciarse pese a las críticas. Su paso por el programa no solo sirvió para promocionar su música, sino también para enviar un mensaje de resistencia y autenticidad: el arte y la opinión no deben callarse, aunque incomoden al poder.