Teleshow

Fue a Ahora Caigo y conmovió a Darío Barassi con su historia de vida: “Hoy es un programa distinto”

Mauricio da batalla contra una difícil enfermedad y con su sentido testimonio llevó al conductor a desviarse de la rutina del ciclo

Darío Barassi se emocionó con un participante de Ahora Caigo (Video: El Trece)

El eco de un aplauso sostenido llenó el estudio cuando, en la última emisión de Ahora Caigo, Darío Barassi interrumpió la rutina para pedir algo fuera de libreto: “No lo vamos a tirar. Es un programa distinto. Dame un abrazo. Es un placer tenerte en el programa, por el corazón, por la cabeza, por todo”. Y acá surge inevitablemente la pregunta: ¿Qué fue lo que llevó al conductor a apostarse tan frontalmente junto a un concursante como Mauricio, el líder del día y protagonista de una jornada cargada de emociones inesperadas?

Todo comenzó con una pregunta que, en apariencia, era simple: “Es el programa en el que Adrián Suar hacía del Nene Carrizo”. La respuesta —Poliladron— flotó en el aire, pero Mauricio nunca llegó a pronunciar palabra alguna. Los nervios atenazaron su participación y ese vacío sepultó su oportunidad de seguir en competencia. El silencio se hizo denso y la voz nunca apareció.

Desde la conducción, Barassi había mostrado una afinidad poco frecuente con el concursante, declarando reiteradamente que su deseo era verlo ganador. No pudo ser. Pero, lejos de replegarse en la formalidad, prometió algo más. Aunque aún no está confirmado si el ciclo seguirá el año próximo, se comprometió a que si ocurría, lo llamarían nuevamente para participar. La promesa quedó flotando, un hilo tendido al futuro desde el presente más vulnerable.

Darío Barassi acompañó al participante
Darío Barassi acompañó al participante y evitó su caída en Ahora Caigo

Al llegar el momento de la despedida, Mauricio pidió un instante para expresar lo que llevaba consigo. “Antes de irme, un saludo grande a todos mis médicos, sin ellos yo no estaría acá, a todos los que están pasando una enfermedad difícil, fuerza”, dijo en medio de un silencio de respeto por parte de todos. Había en ese mensaje un guiño a una batalla privada, la de una enfermedad difícil, una lucha que lo cruza diariamente. No era solo una despedida del juego; era la oportunidad de dejar en el aire una fuerza solidaria para los que atraviesan situaciones similares.

El participante no detuvo ahí su mensaje: “Fuerza por ellos, fuerza por los que los acompañan, que los quieren mucho. Lo que a mí me sirve: ‘La única batalla que importa es la próxima’. Y gracias a ustedes, que cuando alguien está mal, no saben lo que significa”. Esas palabras, hilvanadas al borde del quiebre emocional, sellaron la atmósfera de respeto compartido. El estudio respondió instantáneamente: un aplauso sin pausa, dirigido tanto a Mauricio como a todos los que desde su lugar batallan contra “una enfermedad difícil”.

El episodio dejó algo más que una eliminación y la promesa de una vuelta. ¿Cuánto pesa la empatía cuando un concurso se convierte en un espacio de contención? Entre el juego y la vida, a veces, solo una frase separa la caída del abrazo.

Fue a Ahora Caiga a conocer a Darío Barassi y lo hizo emocionar (Video: Ahora Caigo. El Trece)

Pero claro, no es la primera vez que la emoción se apodera del ciclo. Hace apenas unos días, Beatriz cumplió el sueño de conocer a Darío y lo emocionó frente a las cámaras en un momento atravesado por la calidez familiar, la emoción y el humor.

Todo comenzó cuando el conductor sorteó a “la número diez” en el panel de participantes y, al presentarse, Bea explicó: “Hola, mi nombre es Beatriz. Me dicen Bea”. La tonada venezolana no pasó desapercibida para Barassi, que enseguida notó el origen y lo celebró. “Una venezolana y una familia venezolana que te ama”, expresó ella, y agregó ante la mirada de su hija y su esposo en el estudio: “Venimos a cumplir el sueño de conocerte”.

Tras ello, Beatriz se tomó un momento para compartir parte de su historia de vida en el país. Relató que su esposo lleva ocho años viviendo en Argentina, y que ella junto a su hija llegaron seis años atrás, justo antes de la pandemia. “Entrando a la pandemia, te conocimos por 100 argentinos dicen. Me sacaste de una depresión bárbara”, reconoció ante Barassi y el público. El conductor, visiblemente sensibilizado, le respondió: “Bueno, amiga, para eso estamos”. Beatriz le agradeció de corazón frente a cámaras: “Es un sueño para mí estar acá”.

