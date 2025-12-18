Teleshow

Flor Vigna mostró cómo se prepara para la pelea con Mica Viciconte: "Sacrificio, constancia y cabeza fuerte"

Con una exigente rutina de entrenamiento, la cantante ultima detalles para vencer a su histórica enemiga mediática

Flor Vigna mostró como se prepara para la pelea con Mica Viciconte (Video: Instagram)

Flor Vigna se prepara para enfrentar uno de los desafíos más intensos de su carrera mediática y física: este sábado por la tarde protagonizará una pelea de boxeo frente a Mica Viciconte, su rival histórica desde los tiempos de Combate. El duelo, que tendrá lugar en el estadio Huracán y será televisado por Telefe dentro del ciclo Párense de Manos III, ya generó una fuerte expectativa: las dos referentes de la “generación Combate” volverán a verse frente a frente, pero esta vez en un ring y ante 60 mil personas.

En la antesala del evento, Flor compartió en sus redes sociales un video que sintetiza la dureza y la disciplina de su preparación. Se la puede ver en diferentes etapas del entrenamiento: realizando movimientos de sparring, ejercicios de resistencia con su entrenadora golpeando su abdomen con una pelota mientras ella permanece colgada de una viga, rutinas de bicicleta para la potencia y sentadillas con carga, alternando trabajo aeróbico y fuerza pura. Cada escena revela no solo el trabajo físico, sino el carácter y la determinación que la llevaron a estar entre las finalistas más competitivas.

Junto al video, Vigna detalló este inesperado presente: “Es mi segunda pelea de boxeo. Qué loca la vida como me trajo acá… Mi primera pelea fue contra la campeona de Colombia y pude ganarla por knockout técnico. Para esta, redoblé la disciplina. Fueron tres meses de sacrificio, constancia y cabeza fuerte. Vamos por más. Ojalá pueda consagrarme bicampeona esta vez en el estadio Huracán frente a 60 mil personas”.

Flor tiene la posibilidad de
Flor tiene la posibilidad de ganar un enfrentamiento de boxeo contra Viciconte (Captura de video)

La pelea no es solo un evento deportivo, sino el clímax de una rivalidad que marcó a toda una generación fanática de los realities. Vigna y Viciconte no solo competirán por el título, sino, también, para dirimir una competencia personal que llevan arrastrando desde sus primeras apariciones en la televisión en el marco de Combate.

El Palacio Tomás A. Ducó será testigo de una de las jornadas más importantes para ambas: para Flor, la posibilidad de ratificar su evolución como deportista y bicampeona, y para Mica, la chance de cerrar un duelo histórico que desde hace años divide a los hinchas y seguidores de ambas figuras.

Cuatro días antes de protagonizar su esperada pelea de boxeo, la bailarina vivió un inesperado susto médico que la hizo detenerse y repensar su rutina frenética. La artista, que venía compartiendo en redes sociales cada paso de su exigente entrenamiento, decidió revelar en Instagram que un chequeo rutinario puso a prueba no solo su salud, sino también su actitud hacia el autocuidado.

El susto de Flor Vigna antes de la gran pelea (video: Instagram)

En un posteo sincero, Flor contó: “Me fui a hacer una ergometría que pensé que duraba 30 minutos, pero no salió como esperaba. La cardióloga, con muy buena onda, me dijo: ‘Tenés muy buena resistencia, pero hay cosas en tu corazón que tenemos que ver urgente’”.

El resultado inesperado la preocupó y la llevó a reflexionar públicamente: “No soy de hacerme estudios. Y hoy aprendí que es importante. Suelo estar apurada, a mil por la vida, pensando en el laburo y en llegar a todo. Pero no me di cuenta de que si no me cuido, no llego a nada. Esta vez la vida me dio un sustito y después me abrazó“.

Vigna profundizó sobre el cambio que provocó la experiencia: “Aprendí que amarse también es chequearse, escucharse, cuidarse. Que la salud propia y la de los que amamos no se posterga. No somos para siempre. Ni nosotros, ni nuestra familia”.

Dando tranquilidad a sus fanáticos, Flor remarcó: “Por suerte fue solo una lección. Obligué a toda mi familia a hacerles estudios. Me propuse aprender más de esto y valorar más mi salud, ojalá pueda contagiárselo a alguno de ustedes con este videíto de morondanga”. El episodio no solo la hizo reevaluar la importancia de la salud preventiva, sino que sumó un aprendizaje vital, justo en la antesala de uno de los desafíos más grande de su carrera deportiva y mediática.

