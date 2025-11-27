La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara: “Van a caer uno por uno”

La reacción de Mauro Icardi a la detención del exabogado de Wanda Nara (Instagram)

La batalla legal entre Mauro Icardi y Wanda Nara es una historia que parece no tener final, con un frente abierto en Argentina e Italia y con la reciente inscripción del delantero en el listado de deudores alimentarios. En medio de todo esto, Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda, fue detenido el jueves por la mañana por la causa de defraudación millonaria al padre del futbolista de la selección Gonzalo Montiel.

Fiel a su estilo, el delantero no tardó en reaccionar a la noticia de la detención del abogado y celebró en sus redes. Con el clásico meme del “Hermosa mañana, ¿verdad?" de Guillermo Francella, le sumó un filoso mensaje contra Payarola y la madre de sus hijas: ”¿Cómo habían dicho? Cada uno tiene el abogado que se merece. Nunca estuve tan de acuerdo con esa frase“. Y siguió, junto a tres emojis riendo: “Permitime dudar de lo de ‘Buenos abogados’ y sobre todo, ‘grandes seres humanos’”.

Luego apuntó directamente contra el letrado, a quien ya había cuestionado en ocasiones anteriores: “Está lacra, estafador, acosador y ladrón, ¿es el mismo que defendía los intereses de mis hijas? No puede defender ni los suyos. Como siempre dije, van a caer uno por uno. Solo hay que sentarse a esperar“.

Icardi celebró la detención de Nicolás Payarola en sus redes

Esto no quedó allí, ya que a los pocos minutos subió una segunda historia, más específicamente la foto del abogado arrestado. “Qué paradoja que buscaron durante un año hacer falsas denuncias en Tigre (Provincia) porque en Capital no tenía ‘amiguitos’ y terminaste en un calabozo en donde tanto te gustaba hacerte el guapo”.

Para cerrar, acompañado por emojis de aplausos, escribió: “Tanto lo visualizaste que se te cumplió. Esperemos que pronto te haga compañía la estafadora de tu ‘mujer’ y todos los cómplices”.

Según pudo saber Infobae, Payarola fue arrestado en su casa del barrio Golf de Nordelta por la Policía Bonaerense, tras una meticulosa investigación realizada por el fiscal Cosme Iribarren, a cargo de la UFI Benavidez. En su pedido de allanamiento, Iribarren pidió “especialmente” que se secuestre investigación que involucre a la conductora e influencer.

Mauro hizo mención de las denuncias que inició el abogado en Tigre, que en su mayoría eran de violencia de género

Esta noticia llega al día siguiente de que la justicia declaró formalmente a Icardi como deudor alimentario, sumándolo al registro de padres morosos. Así lo había contado Guido Záffora al aire de DDM (América TV): “Ya no hay vuelta atrás. Duro revés judicial para Mauro Icardi”. Mariana Fabbiani, la conductora, remarcó:“Inesperado, porque la verdad que inesperado”. A lo que el panelista sumó: “Correcto. Sumamente inesperado, sobre todo para la defensa de Mauro Icardi, porque este documento, lo que refleja y estamos viendo en exclusiva para DDM en la pantalla, es que Mauro Icardi está oficialmente como deudor moroso. Está en el registro de padres morosos”.

Explicaron además los fundamentos de la decisión: “Esto ya lo había presentado Nicolás Payerola, el exabogado de Wanda, hace dos meses. La justicia había estudiado el caso, Marcovecchio y Piro (las abogadas de Icardi) apelan a esta situación y quedó en un gris. Ahora, el juez Hagopian, con este documento, hace instantes nada más, confirmó que Icardi ingresa en el registro de deudores”.

Así fue la detención de Nicolás Payarola, ex abogado de Wanda Nara acusado de estafar a sus clientes

La discusión se centró luego en las consecuencias y el monto de la deuda: “¿Y qué pasa con el embargo que había sobre la Casa de los Sueños, que eso es lo que garantizaba que él no fuera deudor?”, consultó Fabbiani a lo que Guido respondió: “Bueno, correcto. Viene el tema de dinero ahora. ¿Cuánto debe Mauro Icardi? Y atención con esta cifra, porque hoy cuando hablé me sorprendí. Mauro debe 600.000 dólares”. Sobre los pasos legales futuros y el alcance de la medida, el panelista detalló: “La orden de Wanda es ir por todo. La orden de Wanda hoy a sus abogados es ir por todo”.