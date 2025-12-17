Las primeras fotos de Wanda Nara y Martín Migueles a pura pasión en una piscina: la coincidencia con Mauro Icardi

Wanda junto a su novio posaron apasionados en traje de baño adentro de una piscina (Instagram)

Wanda Nara generó un fuerte impacto tras publicar fotos muy sugerentes junto a su pareja, Martín Migueles, adentro de una piscina. Las fotos, en blanco y negro, reflejaron la pasión que los une y así lo mostraron a sus seguidores que, de inmediato, encendieron las redes con sus comentarios.

La conductora de Masterchef Celebrity compartió públicamente la complicidad con su novio, por primera vez a los besos de manera íntima. La escena, con la pareja adentro de la piscina de su casa de Nordelta, tiene todas las características de sensualidad que los enmarca. Con una historia de Instagram partida en cuatro, se los ve disfrutando del tiempo cálido que anticipa el verano a mediados de diciembre, abrazados y sonrientes para la cámara.

Además, la empresaria aprovechó para promocionar su línea de bikinis, en la producción de fotos que sus fans celebraron.

Wanda Nara impacta en Instagram al posar en bikini junto a Martín Migueles: sensualidad y pasión en el agua (Instagram)

Sin embargo, lo que más llamó la atención de sus seguidores fue la coincidencia en la toma de las fotos con las que se sacaba con Mauro Icardi. Frente a frente, la cámara ubicada desde arriba, se los puede ver a ambos adentro del agua, con un brazo de Wanda por detrás del cuello de Migueles y de semi perfil, dándose un apasionado beso. Este registro fotográfico remite a las tomas con el futbolista del Galatasaray, quien también repitió las mismas tomas en su relación con la China Suárez.

Las fotos de Wanda Nara y Martín Migueles sorprendieron por su similitud con las de la conductora con Mauro Icardi (Instagram)

La relación entre Nara y Migueles se afianza cada vez más. En un principio, la conductora negó el vínculo sentimental y presentó a su actual novio como su entrenador personal. Sin embargo, con el paso de los días, la propia Wanda terminó por confirmar el noviazgo.

La estrategia de autopromoción de Wanda Nara utiliza su romance con Migueles como parte de su marca personal

El entorno familiar también ha sido escenario de la consolidación de la pareja. Migueles ya ha participado en eventos junto a la familia de la conductora, como el reciente cumpleaños de una de las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi. Este tipo de apariciones refuerza la imagen de una relación estable y afianzada, en contraste con la etapa anterior de la empresaria junto a L-Gante, de quien se separó antes de iniciar este nuevo vínculo.

La empresaria eligió mostrar su lado más íntimo junto a Martín Migueles en una campaña que mezcla romance y moda

La repercusión de las imágenes no tardó en hacerse notar en redes sociales, donde los seguidores de Wanda y los medios comentaron ampliamente la publicación.

Wanda Nara impacta en Instagram al posar en bikini junto a Martín Migueles para promocionar su nueva línea de moda

Cómo fue la confirmación del romance entre Wanda y Martín Migueles

Martín Migueles participa en eventos familiares de Wanda Nara, consolidando su vínculo sentimental y mediático

La relación entre Wanda Nara y Martín Migueles ha dejado atrás la discreción inicial para consolidarse como una de las parejas más visibles y comentadas del espectáculo argentino. En un gesto que confirma la solidez y proyección de este vínculo, la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity, sorprendió a sus seguidores al publicar una declaración de amor directa y pública en sus redes sociales, acompañada de una imagen íntima que rápidamente se viralizó.

Momentos íntimos de Wanda Nara y Martín Migueles

En la foto, difundida a través de sus historias de Instagram, Wanda Nara mostró a Martín Migueles dormido a su lado, descansando sobre una almohada blanca. El detalle que captó la atención fue el tatuaje temporal de Hello Kitty en el brazo derecho de Migueles, un símbolo lúdico y romántico que aportó complicidad a la escena hogareña. La empresaria acompañó la foto con un mensaje contundente: “Te amo”, reforzando la naturaleza pública y sincera de sus sentimientos.

Wanda Nara contó que Martín Migueles se quiere casar con ella

La publicación incluyó una serie de emojis seleccionados con precisión, que, según Emojipedia, reflejan distintos matices emocionales: el corazón blanco, asociado al amor y el afecto; el emoji de cine, que remite a la elegancia y las historias soñadas; el caballito, símbolo de libertad y nobleza; la bañadera con espuma, evoca placer y limpieza emocional; la llave, como representación del éxito; la carta con corazón, que sugiere mensajes de felicidad y romance; y los clips de papel unidos, interpretados como señal de unión y conexión genuina.

Martín Migueles pasa de la discreción a protagonizar la cotidianeidad de Wanda Nara en redes y eventos públicos (Instagram)

En los últimos meses, el empresario ha pasado de ser una figura enigmática a convertirse en protagonista de la cotidianeidad de la empresaria. A principios de noviembre, Wanda compartió otra imagen doméstica de Migueles, donde se lo veía sentado al borde de una mesa de mármol, en un ambiente moderno y relajado, sonriendo con naturalidad. En ese contexto, un seguidor preguntó si Wanda volvería a casarse. La respuesta de la conductora fue reveladora: “Él quiere. Nunca se casó”, dejando entrever los proyectos y sueños compartidos por la pareja. Además, sumó una referencia humorística a su exmarido Maxi López: “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”, lo que fue interpretado como una muestra de la buena relación y el entendimiento entre las partes de este nuevo entramado familiar.