Evangelina Anderson impactó con una microbikini blanca: el intercambio con Ian Lucas entre rumores de romance

Evangelina Anderson deslumbra en Instagram con una microbikini blanca y recibió los elogios de Ian Lucas (Instagram)

Evangelina Anderson volvió a captar la atención de sus seguidores en Instagram al compartir una serie de imágenes en las que luce una microbikini blanca. La publicación generó una ola de reacciones y el comentario de Ian Lucas, su compañero en MasterChef Celebrity, se destacó entre los mensajes, reavivando los rumores de romance entre ambos.

La modelo posó en un entorno natural, rodeada de vegetación y junto a una pileta, anticipando las tendencias del verano 2026. El look elegido consistió en un traje de baño de dos piezas con relieve de arabescos y un estilo boho chic. El corpiño, de corte triangular y con frunces, fue llevado al revés, siguiendo una moda que marcó la temporada anterior. La bombacha, tipo colaless, de tiro alto y corte cavado, resaltó su figura y aportó un toque audaz al conjunto.

Anderson completó su atuendo con accesorios a tono: anteojos de sol de marco metálico fino y cristales ámbar. Su cabello, suelto y con raya al medio, presentaba un acabado natural, mientras que el maquillaje se centró en una piel luminosa y labios en tonos nude.

Entre los numerosos comentarios que recibió la publicación, el de Ian Lucas sobresalió por su sencillez y carga sugestiva. El youtuber escribió “Qué linda...”, un mensaje que muchos interpretaron como una muestra de interés personal y que alimentó las especulaciones sobre una relación sentimental entre ambos.

Sobre todo, a partir de la reacción de ella: “Ianiiii” (sic) contestó junto a dos corazones, uno blanco y otro violeta. La repercusión del posteo fue inmediata: en cuestión de minutos, la publicación acumuló miles de “Me gusta” y una avalancha de comentarios de quienes siguen esta suerte de telenovela surgida al calor de las hornallas de MasterChef Celebrity.

A lo largo del programa, la evidente complicidad entre Evangelina Anderson y Ian Lucas, y su intercambio cargado de gestos y frases alimentaron los rumores sobre un posible romance. En medio de la competencia, la modelo, reconocida por su postura vegetariana, se negó a probar un plato con morcilla y recurrió al influencer con una invitación que no pasó desapercibida: “Venga mi bebé. Iancito, mi amor, vení, vení para acá”, expresó Anderson ante las cámaras del programa de Telefe.

La escena, que rápidamente se viralizó en redes sociales, alcanzó su punto álgido cuando Ian aceptó la propuesta y se acercó a la estación de cocina de Evangelina. El joven, con su característico humor, no dudó en responder: “Eva me da de probar la comida, ¡el sueño de todo el país lo estamos cumpliendo acá”, dejando en claro que el momento trascendía lo meramente culinario. Tras probar la preparación, Lucas afirmó: “Está buenísimo”, lo que provocó una reacción inmediata de la modelo, quien insistió: “¿Eso solo?, Ian, por favor. Decime algo más. Te estoy dando la papa en la boca”.

Wanda Nara interviene en MasterChef Celebrity y aconseja a Ian Lucas sobre el amor, aumentando la tensión en el set

La interacción no pasó inadvertida para Wanda Nara, conductora del ciclo, quien intervino para indagar sobre la relación entre ambos participantes. Durante el diálogo, Lucas reveló que recibe consejos amorosos de Maxi López, pero Nara replicó: “Creo que yo como madre te voy a poder dar mejores tips para la vida. Para mí enamorate...”, según se vio en la transmisión de MasterChef Celebrity.

El intercambio continuó con preguntas directas sobre las preferencias sentimentales de Lucas. El influencer confesó: “Para mí una pareja te tiene que potenciar, sumar”, y detalló que prefiere mujeres “que sepan”. Además, fue categórico al afirmar: “De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, lo que dejó entrever su inclinación por mujeres con mayor experiencia, dejando abierta la puerta en las redes y en los pasillos a un posible romance.