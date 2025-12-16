Teleshow

Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

La participación de ambas figuras en el reality de cocina generó expectativas por su historia de desencuentros. La palabra de la conductora de SQP

Guardar
La conductora reaccionó en vivo al móvil de la cocinera, después de la confirmación de su cara a cara en el certamen culinario (Video: SQP, América TV)

El reencuentro entre Yanina Latorre y Maru Botana en MasterChef Celebrity (Telefe) no pasó inadvertido. Después de años de declaraciones cruzadas, versiones opuestas y un conflicto que ambas arrastran desde la adolescencia, el reality volvió a ponerlas frente a frente, en una emisión que se verá próximamente, esta vez en un contexto tan particular como simbólico: una cocina, cámaras encendidas y un clima de competencia que obligó a la convivencia profesional.

Tras las palabras públicas de la pastelera a Intrusos (América), fue la conductora quien decidió responder y contar su propia versión de lo ocurrido. La presentadora de SQP (América TV) aclaró que, lejos de lo que muchos esperaban, el encuentro no derivó en un nuevo escándalo. “Contra todos los pronósticos, no me agarré con Maru Botana”, lanzó con ironía al aire, marcando desde el inicio que el cruce existió, pero no en los términos explosivos que se anticipaban. Sin embargo, dejó en claro que tampoco fue un simple saludo cordial sin tensiones de fondo.

Según relató la animadora, durante la grabación hubo un intercambio breve pero significativo. “No puedo spoilear, pero en algún momento tuvimos dos palabritas y yo le dije que esperaba que sea objetiva”, contó, en referencia a su rol como jurado circunstancial dentro de la competencia de cocina. La conductora explicó que no buscó revivir viejas discusiones, pero tampoco pasó por alto ciertos comentarios que la incomodaron. “Hubo comentarios que le contesté”, resumió, sin entrar en detalles puntuales.

Maru Botana, referente absoluta de la pastelería argentina, llegó para reemplazar a Damián Betular en el jurado (Video: Intrusos, América TV)

El conflicto entre ambas tiene más de tres décadas y un origen que Yanina contó en reiteradas oportunidades: fueron compañeras de universidad y, según su testimonio, sufrió situaciones de hostigamiento que la marcaron profundamente. Maru Botana, por su parte, siempre negó esa versión y llegó a calificarla públicamente como una mentira. Ese trasfondo volvió a sobrevolar el estudio de MasterChef Celebrity, incluso cuando ambas intentaron mantener el foco en lo estrictamente televisivo.

Yanina también se refirió a un punto que le genera especial ruido: la insistencia de Maru en desmentirla sin confrontarla directamente. “Lo que me llama la atención es que, si yo soy tan mentirosa, cómo no me encara”, planteó, dejando entrever que el conflicto nunca fue abordado cara a cara en profundidad. Para la panelista de LAM (América), esa distancia alimentó durante años una grieta que nunca terminó de cerrarse.

A pesar de todo, reconoció que la devolución culinaria que recibió fue correcta. “Ella me hizo una buena devolución”, admitió, aceptando que, al menos en ese aspecto, la jurado fue profesional. Incluso contó un gesto que sorprendió a muchos: “Cuando me fui, vino, me saludó y me dio un beso”. Sin embargo, fiel a su estilo frontal, Yanina aclaró que ese gesto no cambia su postura personal: “Yo ni en pedo te voy a saludar”, dijo, dejando en evidencia que la cordialidad fue más una formalidad televisiva que una reconciliación real.

Yanina Latorre destacó que el
Yanina Latorre destacó que el encuentro con Maru Botana no derivó en escándalo, pero sí mantuvo tensiones latentes (SQP, América TV)

La conductora también deslizó dudas sobre las motivaciones de la cocinera para mostrarse conciliadora. “Por ahí dio vuelta la página, como ella dice. O quiere agarrar un programa o quiere prensa”, lanzó al aire, sembrando sospechas sobre el timing del reencuentro y las declaraciones públicas posteriores de la pastelera. En ese sentido, volvió a marcar una diferencia clave: para ella, el conflicto nunca fue un tema mediático sino una herida personal.

El cruce en el reality de cocina terminó siendo una tregua forzada por el contexto, más que un cierre definitivo. No hubo gritos, ni escenas incómodas al aire, pero sí un trasfondo cargado de historia que ambas conocen demasiado bien. Yanina dejó claro que no busca escalar la polémica, aunque tampoco está dispuesta a callar si siente que su versión vuelve a ponerse en duda.

Temas Relacionados

Yanina LatorreMasterChef CelebrityMaru Botana

Últimas Noticias

La selfie de Esteban Trebucq con Ernesto Tenembaum: la pasión por Estudiantes y el fútbol que venció la grieta

Los periodistas festejaron el campeonato de “El Pincha” en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Lejos de las diferencias ideológicas, la celebración con el resto de los hinchas en la cancha los unió en una foto

La selfie de Esteban Trebucq

Las fuertes frases de Sofía Gonet contra Homero Pettinato: “Me saqué un peso que me arruinó el año”

El testimonio de la influencer incluyó declaraciones sobre el conflicto, la dinámica de la pareja y la decisión de no continuar con el vínculo, además de señalar episodios de violencia psicológica y desmentir versiones de su expareja

Las fuertes frases de Sofía

Adrián Suar compartió su primera foto con Rocío Robles durante sus románticas vacaciones en Italia

El productor y la periodista eligieron el Coliseo Romano como escenario para oficializar su relación. Las imágenes

Adrián Suar compartió su primera

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto: “Me emocionó mucho ver los mensajes que me enviaron”

El líder de Turf sorprendió al compartir un video desde su hogar, donde agradeció el cariño recibido y contó cómo vivió el susto que preocupó a todo el mundo de la música

Joaquín Levinton recibió el alta

Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

MasterChef Celebrity logró cruzar nuevamente a las protagonistas de un enfrentamiento histórico

Maru Botana y Yanina Latorre
DEPORTES
Conmoción por la muerte de

Conmoción por la muerte de un famoso luchador de MMA a los 45 años: fue hallado sin vida tras ser arrastrado por un río

Vuelco y llamas en un espeluznante accidente en el Midget de Bahía Blanca: “No podía respirar, me desesperé”

Se presentó una nueva edición del Argentina Open: “No existe la voluntad de eliminar la gira sudamericana”

Las confesiones de Del Potro: las secuelas que sufre por las lesiones, los gestos de Maradona y su rival preferido del Big Three

El polo argentino desembarcó en Doha: polistas y caballos nacionales fueron condecorados en la primera edición qatarí

TELESHOW
La selfie de Esteban Trebucq

La selfie de Esteban Trebucq con Ernesto Tenembaum: la pasión por Estudiantes y el fútbol que venció la grieta

Las fuertes frases de Sofía Gonet contra Homero Pettinato: “Me saqué un peso que me arruinó el año”

Adrián Suar compartió su primera foto con Rocío Robles durante sus románticas vacaciones en Italia

Joaquín Levinton recibió el alta tras sufrir un infarto: “Me emocionó mucho ver los mensajes que me enviaron”

Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

INFOBAE AMÉRICA

Por qué una nueva especie

Por qué una nueva especie de manatí extinta en Catar reescribe la historia de los mares antiguos

Impresionante video: así la rana japonesa de estanque devora avispas asesinas y sin sufrir daño

Putin autorizó la expropiación de viviendas abandonadas en territorios ucranianos ocupados por Rusia

Los líderes europeos propusieron una “fuerza multinacional” con apoyo de Estados Unidos para asegurar un posible acuerdo de paz en Ucrania

Alemania y Ucrania crearon una empresa conjunta para producir drones militares a gran escala en Europa