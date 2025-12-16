Yanina Latorre adelantó cómo fue su frente a frente con Maru Botana en MasterChef Celebrity

La conductora reaccionó en vivo al móvil de la cocinera, después de la confirmación de su cara a cara en el certamen culinario (Video: SQP, América TV)

El reencuentro entre Yanina Latorre y Maru Botana en MasterChef Celebrity (Telefe) no pasó inadvertido. Después de años de declaraciones cruzadas, versiones opuestas y un conflicto que ambas arrastran desde la adolescencia, el reality volvió a ponerlas frente a frente, en una emisión que se verá próximamente, esta vez en un contexto tan particular como simbólico: una cocina, cámaras encendidas y un clima de competencia que obligó a la convivencia profesional.

Tras las palabras públicas de la pastelera a Intrusos (América), fue la conductora quien decidió responder y contar su propia versión de lo ocurrido. La presentadora de SQP (América TV) aclaró que, lejos de lo que muchos esperaban, el encuentro no derivó en un nuevo escándalo. “Contra todos los pronósticos, no me agarré con Maru Botana”, lanzó con ironía al aire, marcando desde el inicio que el cruce existió, pero no en los términos explosivos que se anticipaban. Sin embargo, dejó en claro que tampoco fue un simple saludo cordial sin tensiones de fondo.

Según relató la animadora, durante la grabación hubo un intercambio breve pero significativo. “No puedo spoilear, pero en algún momento tuvimos dos palabritas y yo le dije que esperaba que sea objetiva”, contó, en referencia a su rol como jurado circunstancial dentro de la competencia de cocina. La conductora explicó que no buscó revivir viejas discusiones, pero tampoco pasó por alto ciertos comentarios que la incomodaron. “Hubo comentarios que le contesté”, resumió, sin entrar en detalles puntuales.

Maru Botana, referente absoluta de la pastelería argentina, llegó para reemplazar a Damián Betular en el jurado (Video: Intrusos, América TV)

El conflicto entre ambas tiene más de tres décadas y un origen que Yanina contó en reiteradas oportunidades: fueron compañeras de universidad y, según su testimonio, sufrió situaciones de hostigamiento que la marcaron profundamente. Maru Botana, por su parte, siempre negó esa versión y llegó a calificarla públicamente como una mentira. Ese trasfondo volvió a sobrevolar el estudio de MasterChef Celebrity, incluso cuando ambas intentaron mantener el foco en lo estrictamente televisivo.

Yanina también se refirió a un punto que le genera especial ruido: la insistencia de Maru en desmentirla sin confrontarla directamente. “Lo que me llama la atención es que, si yo soy tan mentirosa, cómo no me encara”, planteó, dejando entrever que el conflicto nunca fue abordado cara a cara en profundidad. Para la panelista de LAM (América), esa distancia alimentó durante años una grieta que nunca terminó de cerrarse.

A pesar de todo, reconoció que la devolución culinaria que recibió fue correcta. “Ella me hizo una buena devolución”, admitió, aceptando que, al menos en ese aspecto, la jurado fue profesional. Incluso contó un gesto que sorprendió a muchos: “Cuando me fui, vino, me saludó y me dio un beso”. Sin embargo, fiel a su estilo frontal, Yanina aclaró que ese gesto no cambia su postura personal: “Yo ni en pedo te voy a saludar”, dijo, dejando en evidencia que la cordialidad fue más una formalidad televisiva que una reconciliación real.

Yanina Latorre destacó que el encuentro con Maru Botana no derivó en escándalo, pero sí mantuvo tensiones latentes (SQP, América TV)

La conductora también deslizó dudas sobre las motivaciones de la cocinera para mostrarse conciliadora. “Por ahí dio vuelta la página, como ella dice. O quiere agarrar un programa o quiere prensa”, lanzó al aire, sembrando sospechas sobre el timing del reencuentro y las declaraciones públicas posteriores de la pastelera. En ese sentido, volvió a marcar una diferencia clave: para ella, el conflicto nunca fue un tema mediático sino una herida personal.

El cruce en el reality de cocina terminó siendo una tregua forzada por el contexto, más que un cierre definitivo. No hubo gritos, ni escenas incómodas al aire, pero sí un trasfondo cargado de historia que ambas conocen demasiado bien. Yanina dejó claro que no busca escalar la polémica, aunque tampoco está dispuesta a callar si siente que su versión vuelve a ponerse en duda.