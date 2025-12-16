Teleshow

La rotunda declaración de amor de Wanda Nara a Martín Migueles con una foto íntima

La conductora expuso como nunca antes sus sentimientos con el empresario. La señal del tatuaje temporal y un romance que crece día a día

Guardar
La empresaria sorprendió a sus
La empresaria sorprendió a sus seguidores al declararle su amor al empresario en las redes (Instagram)

Con el correr del tiempo, Wanda Nara y Martín Migueles dejaron atrás el hermetismo para abrirse paso como una pareja cada vez más visible y firme en el mundo del espectáculo. Lo que comenzó como un vínculo a pura discreción, cruzado de pistas enigmáticas, fotos veladas y referencias casi detectivescas en redes sociales, se transformó en una relación consolidada, con salidas, reuniones familiares y hasta rituales cotidianos compartidos. Ahora, la empresaria y conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) sorprendió a sus seguidores con una declaración de amor pública y directa hacia su pareja, que no hizo más que ratificar que esta nueva historia late con fuerza y futuro.

El último gesto se hizo viral este fin de semana, cortesía de Wanda y sus historias de Instagram. En una postal a puro intimidad, subió una foto donde se pudo apreciar a Martín durmiendo a su lado, recostado sobre una almohada blanca y con una remera haciendo juego. El detalle que no pasó inadvertido fue el tatuaje temporal de Hello Kitty que él lucía en el brazo, símbolo lúdico y romántico en medio de una escena hogareña. Pero fue el mensaje de Wanda el que encendió las redes. “Te amo”, escribió la empresaria en la imagen.

El texto estuvo acompañado, además, por una serie de emojis cuidadosamente elegidos, que según Emojipedia reflejan la variedad de sentimientos que Wanda quiso transmitirle al empresario. El corazón blanco, símbolo de amor y afecto; el emoji de cine, asociado a la elegancia y las historias soñadas; el caballito, signo de libertad y nobleza; la bañadera con espuma, que evoca placer y limpieza emocional; la llave, como clave del éxito; la carta con corazón, señal de mensajes de felicidad y romance, y por último los clips de papel unidos, representando unión y conexión genuina. Cada emoji fue interpretado por los seguidores como parte de un “código propio” entre ambos, sumando especulación y complicidad.

La empresaria subió una foto
La empresaria subió una foto de su pareja completamente dormido y le sumó un "te amo"

No es casualidad que Wanda haya elegido este momento para blanquear con tanta fuerza el lugar de Martín en su vida. Ya no hay intentos de esconder el romance: las apariciones públicas de la pareja se multiplicaron en eventos, cumpleaños familiares y comuniones, todos registros en los que Migueles aparece como un integrante pleno, bien lejos de las tímidas primeras menciones de hace algunos meses. En ese entonces, el vínculo se resumía en fotos de brazos, detalles de un tatuaje o instantáneas incompletas; hoy, el empresario es protagonista de la cotidianidad y, sobre todo, la persona con la que Wanda apuesta a construir una nueva etapa sentimental.

La relación transita un periodo de entusiasmo renovado. A principios de noviembre, compartió otra imagen hogareña del empresario: sentado al borde de una mesa de mármol, en un living moderno y con los brazos relajados sobre el respaldo de una silla, Martín sonriendo distendido, ya como habitué de la casa y la intimidad familiar. En ese contexto de confianza, un seguidor no dudó en preguntar: “¿Te volverás a casar?”. La reacción de Wanda no solo fue divertida, sino que dejó entrever el presente de la pareja y los sueños que los mantienen unidos: “Él quiere. Nunca se casó”. Para sumar humor y terminar de retratar el entrecruce de historias familiares, la empresaria permitió una referencia inesperada: “Maxi le dice que no le conviene, pero insiste”.

Wanda dejó en claro que
Wanda dejó en claro que Martín se quiere casar (Instagram)

La alusión al exmarido y padre de sus tres hijos varones fue leída por muchos como una muestra más de la buena onda, el humor y el “acuerdo” entre las partes de este nuevo círculo sentimental. Sin importar los consejos, el empresario parece decidido a apostar por Wanda, y ella ya no oculta que la vida a su lado le devuelve, cada día, ganas de compartir y de ilusionarse.

La exposición del presente amoroso, los mensajes codificados, el “te amo” a la vista y el círculo cada vez más amplio de familiares y amigos como testigos, dejan en claro que Nara y Migueles avanzan por la vida y la pantalla como una pareja cada vez más sólida y auténtica, eligiendo celebrar el amor, a prueba de miradas y de cualquier pronóstico.

Temas Relacionados

Wanda NaraMartín MiguelesDeclaración de amorRelaciónRomanceNoviazgoInstagram

Últimas Noticias

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

La modelo fue mamá por primera vez el 3 de diciembre y desde entonces el bebé permanece internado en el Sanatorio Otamendi

La felicidad de Rocío Marengo

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

La artista se animó a un reto sensorial y protagonizó momentos de complicidad y humor junto al conductor y su equipo

Ángela Leiva sorprendió a Mario

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

La emisión del certamen culinario vivió un momento de tensión cuando dos de los jurados protagonizaron un intercambio de ironías y comentarios que desviaron la atención de la devolución gastronómica

El chispazo de Germán Martitegui

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

La conductora lanzó una fuerte crítica sobre la polémica de la influencer con Homero Pettinato

El duro cuestionamiento de Marcela

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

El participante de la última edición del reality de Telefe compartió imágenes de la cirugía estética que se realizó

El exjugador de Gran Hermano
DEPORTES
La reacción del argentino Kevin

La reacción del argentino Kevin Vallejos al enterarse que le darían un bono de 50 mil dólares tras su brutal KO ante una leyenda de la UFC

Era el capitán de un gigante de Europa, pero una lesión complicó su carrera, fue apartado y ahora podría no jugar el Mundial

La FIFA entregará los premios The Best: todos los nominados, los argentinos candidatos y cómo ver la gala

“¿Qué te pica a ti, Pulga?“: el áspero cruce de Messi y Suárez con su nuevo compañero en el Inter Miami durante un clásico de España

Los dos clubes a los que fue ofrecido Mauro Icardi y el “factor China Suárez” que puede decidir su futuro

TELESHOW
La felicidad de Rocío Marengo

La felicidad de Rocío Marengo por el avance en la salud de su hijo Isidro: “Falta menos”

Ángela Leiva sorprendió a Mario Pergolini con su destreza para reconocer su golosina preferida

El chispazo de Germán Martitegui con Damián Betular en MasterChef Celebrity: “Antes no te gustaba”

El duro cuestionamiento de Marcela Tauro a Sofía Gonet: “Tienen contratada a estas loquitas”

El exjugador de Gran Hermano que pasó por el quirófano para operarse la nariz: el antes y después de su rinoplastia

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky volvió a dejar claro

Zelensky volvió a dejar claro que no renunciará al Donbás como piden los rusos

Trump aseguró estar “más cerca que nunca” de un acuerdo de paz en Ucrania tras las conversaciones en Berlín

Meta tolera el fraude publicitario de China que le permite ganar miles de millones de dólares

La economía uruguaya cayó e interrumpió ocho trimestres seguidos de crecimiento

Alexandr Lukashenko dijo que las puertas de Bielorrusia están abiertas para Nicolás Maduro si decide irse de Venezuela