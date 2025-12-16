El polémico gesto de una humorista cuando Momi Giardina ganó en el Martín Fierro: el momento y el pedido de disculpas

La exbailarina aprovechó el espacio en Luzu para hablar tras la polémica con la humorista de Blender (Video: porquetendencia/X)

La primera edición de los Martín Fierro a los Canales de Streaming dejó emociones, festejos y también una polémica inesperada que rápidamente se trasladó de la ceremonia a las redes sociales. Momi Giardina se consagró como Mejor figura humorística femenina, pero su triunfo quedó envuelto en controversia luego de que se viralizara un gesto obsceno realizado por Sofía Gatica, conocida por su personaje Anacleta Chicle, justo en el momento en que se anunciaba a la ganadora.

Todo ocurrió en cuestión de segundos. Mientras la actual participante de MasterChef Celebrity celebraba el premio junto a su equipo de LUZU TV, las cámaras enfocaron a Anacleta, integrante de Blender, que primero aplaudió y luego hizo un gesto de connotación sexual que muchos interpretaron como una insinuación despectiva sobre el motivo del reconocimiento. El fragmento no tardó en circular en las redes sociales, donde generó una ola de críticas, debates sobre los límites del humor y cuestionamientos ligados a la sororidad.

La actriz se enteró de lo ocurrido minutos después, ya fuera del escenario, cuando un cronista de Puro Show (Eltrece) le mostró el video. Su reacción fue inmediata y llena de angustia. “Me parece de muy mal gusto. Soy una persona que labura hace muchísimos años y eso que hizo no es humor”, expresó, visiblemente afectada, en una noche que hasta ese momento había sido de pura alegría. La escena contrastó con la emoción del premio y expuso el impacto que tuvo el gesto en la ganadora.

Momi Giardina ganó el Martín Fierro a Mejor figura humorística femenina en una noche marcada por la polémica (RS Fotos)

Las declaraciones de Momi se viralizaron con la misma velocidad que el video original y, ante la repercusión, Sofía Gatica salió a dar su versión. Escudada en el estilo de su personaje, explicó que el gesto no estuvo dirigido directamente a Giardina, sino que se trató de una humorada interna. “Fue una idea de un amigo, me pareció gracioso y me hago cargo. No fue contra ella”, dijo, y sumó una frase que generó más debate: “Estoy reloca”. También aseguró que su intención no había sido ofender y pidió disculpas públicas.

Lejos de escalar el conflicto, la vencedora de la terna decidió volver sobre el tema al aire de Nadie Dice Nada, su programa de LUZU TV. Allí hizo un descargo más reflexivo y reconoció su propia reacción. “La verdad que vi eso, me enojé y me puse mal. Actué impulsivamente”, admitió, marcando que el contexto emocional del momento influyó en su respuesta. La conductora explicó que no conocía a Anacleta y que, al ver el gesto, lo vivió como una falta de respeto en una instancia clave de su carrera.

Sofía Gatica, integrante de Escucho Ofertas (Blender), explicó que su gesto no fue dirigido a Momi Giardina y pidió disculpas públicas tras la viralización (RS Fotos)

En ese mismo espacio, contó que ambas pudieron hablar en privado después del escándalo. “Después ella me mandó un mensaje diciendo que no fue hacia mí, que fue un chiste, que ella es así de border”, relató. Ese intercambio permitió bajar la tensión y aclarar el malentendido, aunque no borró del todo la incomodidad que generó la situación. “Entre mujeres, hacer cosas para hacer sentir mal no me gusta”, reflexionó Momi, dejando en claro su postura.

Finalmente, la ganadora del Martín Fierro decidió dar un paso más y pidió disculpas por su reacción en caliente. “Te pido disculpas, Anacleta. Por ahí yo me enojé en el momento, fue un acto de impulso”, expresó, en un gesto que fue bien recibido por parte del público y de sus compañeros. El conflicto, que había crecido en redes durante varias horas, comenzó así a diluirse.

La polémica dejó al descubierto un debate recurrente en el mundo del humor: hasta dónde llega el personaje y dónde empieza la persona, especialmente en escenarios tan expuestos como una premiación televisada. Con el diálogo ya establecido y las disculpas de ambos lados, todo indica que el cruce quedó atrás. Sin embargo, el episodio se convirtió en uno de los momentos más comentados de los Martín Fierro de Streaming.