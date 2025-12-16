El mal momento que pasó La Tora durante un móvil del casting de Gran Hermano con una mujer: “Hay un poquito de todo”

Una mujer arremetió contra La Tora durante la fila del casting para ingresar a Gran Hermano (Video: X/TronkOficial)

El casting presencial de Gran Hermano: Generación Dorada convocó a cientos de aspirantes en las inmediaciones de los estudios de Telefe, en Martínez, y dejó postales de todo tipo: banderas, cánticos, nervios, ilusión y largas filas que se extendieron por varias cuadras. Pero en medio de ese clima de euforia y expectativa, también hubo lugar para un momento incómodo que se vivió en pleno vivo y tuvo como protagonista a Lucila “La Tora” Villar.

La exparticipante del reality y actual figura del streaming de Telefe estaba realizando un móvil para Fuera de joda y El Ejército de LAM por Bondi, recorriendo la fila de postulantes y charlando con quienes sueñan con ingresar a la casa más famosa del país. Detrás de ella, se veía a grupos de jóvenes agitando banderas con el logo de Gran Hermano, carteles hechos a mano y merchandising improvisado sobre el asfalto, mientras otros aguardaban apoyados contra la pared del predio, mochilas al hombro y papeles en la mano.

En ese contexto, una mujer irrumpió de manera abrupta en la transmisión y lanzó, sin filtro: “Espero que este año no sea tan pedorro”. La frase tomó por sorpresa tanto a La Tora como al equipo en el estudio. Lejos de esquivar el comentario, la conductora respondió con firmeza: “¿Para qué te estás anotando si creés eso?”, e intentó seguir adelante con el móvil.

Lucila 'La Tora' Villar vivió un momento incómodo durante una transmisión en vivo al ser interpelada por una postulante crítica del reality

Sin embargo, la situación escaló. La misma persona volvió a acercarse al micrófono e insultó a la ex GH con un “no seas tan tonta”, mientras alrededor seguían pasando aspirantes, algunos cantando y otros mirando con incomodidad. Con temple y tratando de descomprimir, La Tora eligió no engancharse y lanzó una frase que se volvió viral: “Hay un poquito de todo”, acompañada de una sonrisa forzada.

El episodio no terminó ahí. La mujer volvió a irrumpir, esta vez con un tono aún más agresivo, y gritó: “No jueguen con la ilusión de las personas”. En las imágenes del casting se ve cómo La Tora se suma a un grupo de chicos que cantaban el éxito de Néstor en Bloque, “Una calle me separa”, buscando bajar la tensión y sostener el clima festivo del evento, mientras personal de producción y otros postulantes observaban la escena.

La Tora respondió con profesionalismo ante los comentarios negativos y mantuvo la calma durante el móvil del casting de Gran Hermano

Pese al mal momento, la conductora logró continuar con el móvil y completar la cobertura, manteniendo la calma y el profesionalismo en una jornada marcada por la masividad del casting, la diversidad de historias y personajes, y la ansiedad por ser parte de la nueva edición del reality.

A pesar de sus pocos años como comunicadora, no hubo dudas de que Lucila supo manejar de excelente manera la complicada situación que se le presentó en la calle y las redes sociales hicieron eco de aquello. “Quería joderla y le dio la oportunidad perfecta para demostrar lo profesional que es la Tora”, “Muy profesional La Tora. No entiendo cómo hay gente que no entiende el lugar donde está. Es muy buena en su laburo y se nota que es muy trabajadora” y “La mujer que tanto se quejan y les parece mal, está actuando como digna favorita de Del Moro”, fueron algunos de los comentarios de las redes sociales respaldando su accionar.

La Tora utilizó sus redes sociales para referirse al incidente, sumando repercusión en plataformas como X (antes Twitter)

Además, la propia cronista habló en sus redes sociales de lo sucedido. A través de X (antes Twitter), escribió: “A ver… vamos a entrar a Twi……..”, refiriéndose a la viralización que tuvo el hecho en la plataforma.

Cabe recordar que por su labor en el streaming de Telefe, la host digital fue nominada a los Martín Fierro a los Canales de Streaming. Por un lado, fue parte de la terna Conducción Femenina, que se terminó llevando Nati Jota, y por otro, su react de GH completó la categoría Stream React, que se terminó llevando La Voz Argentina.