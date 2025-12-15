Maru Botana y Yanina Latorre se reencontraron cara a cara tras años de polémica: “No me gusta la mentira”

El aire frío de un set de televisión puede tener más filo que cualquier cuchillo de chef. Y en las última shoras, frente a las hornallas y el reloj en cuenta regresiva, Maru Botana y Yanina Latorre volvieron a cruzarse cara a cara en MasterChef Celebrity, después de años de distancia, viejas polémicas y silencios densos. ¿Qué sucede cuando dos historias personales se encuentran en la puerta de una cocina? ¿Puede la comida, de verdad, llevar las tensiones a otro sitio?

El reencuentro ocurrió en circunstancias tan particulares como simbólicas: Maru Botana, referente absoluta de la pastelería argentina, llegó para reemplazar a Damián Betular en el jurado, mientras que Yanina Latorre ocupaba el puesto que dejaba vacante Maxi López como una de las celebridades anónimas bajo el delantal.

La cocinera, fiel a su estilo directo, deslizó ante las cámaras de Intrusos: “Yo vengo cuando me necesitan, estoy acá pendiente de todo. Sabía que Yanina estaba, pero nosotros estamos de jurados y venimos a juzgar los platos y está todo bien”. No vaciló al asegurar que su presencia jamás buscó tender una provocación ni desempolvar antiguas rencillas. “Soy cero conflictiva, nunca he querido el conflicto. Para mí, siempre veo para adelante, me gusta evolucionar”, sentenció, con esa serenidad suya.

Maru Botana tambíen fue jurado en Masterchef Uruguay

En el estudio, la tensión flotaba como uno de esos aromas intensos que invitan a sospechar qué se cocina puertas adentro. Pero Botana insistió en que el reencuentro fue inevitable por el contexto, no por una intención planeada. Frente al micrófono, descartó cualquier posibilidad de una “amistad recuperada”. “Tanto como amigadas... Vos si la conocés a Yanina, sabrás que no. No”, aclaró con una sonrisa que no buscaba herir. “Todo pura paz. No se habló del conflicto, solo de platos”.

Decisiones simples moldean los caminos más inesperados. “Obvio que me preguntaron si estaba para hacerlo, pero sabés que no lo pensé como una cosa adrede. Como que justo me tocó y Betu no podía y la verdad que me encanta poder venir a reemplazarlo, es un honor. Es como te digo, me gusta evolucionar”.

La pregunta inevitable llegó, directa, sobre la mesa: el enfrentamiento histórico entre ambas. Con voz baja, pero firme, Botana fue clara y cortante. “A mí no me gusta la mentira, cuando mienten, no me gusta. Ya está, chicos. Hay que dar vuelta la página”. El estudio, testigo silente, parecía contener la respiración.

Las fuertes palabras de Yanina Latorre contra Maru Botana en marzo pasado

¿La tensión se palpitó entre fogones? “La cocina te lleva a otro lugar... Es raro que te pelees comiendo en un restaurant con alguien, ¿entendés? Es como que la comida te lleve a otro lado”, se defendió la chef. Porque en ese espacio, donde la comida manda, las batallas personales parecen diluirse aunque las miradas digan lo contrario.

Adrián Pallares, conductor y especialista en preguntar lo incómodo, fue al hueso: ¿no hubo reconciliación, sino convivencia con respeto en televisión? Maru no titubeó: “Sí”, y nada más. No hacía falta otra palabra.

El trasfondo de la grieta es conocido: Yanina Latorre solía contar que compartió colegio secundario con Maru Botana, y que esta, junto a un grupo de compañeras, le hacía la vida imposible, tildándola de anoréxica y empujándola a un calvario de bullying. Una herida que, desde las palabras de Latorre, nunca cerró.

El descargo de Yanina Latorre contra Maru Botana en Instagram en marzo último

Pero en una reciente charla, Botana contraatacó la versión de su contrincante. “Yo estoy convocando a todos mis amigos de la facultad a que vengan a dar un testimonio. Si me veían en la facultad parecía Sarah Kay y con ella compartí nada más que dos años, después nos separamos de carreras. De hecho, yo empecé a trabajar en lo de Francis re chica y me fui de los horarios típicos de la facultad, empecé a cursar a la noche. Nos conocimos en realidad porque su novio jugaba al rugby con uno de mis hermanos y ella empezó a venir a mi casa. Nunca tuve un problema con Yanina. Todo lo que dice es un invento. Eso de que yo le decía que no coma… Me hace mal escucharlo y nadie de mis compañeros puede creer todo ese show que arma, es insólito”, declaró, negando de punta a punta el relato de la panelista.

El estudio de MasterChef Celebrity fue el teatro de una tregua sellada por la indiferencia y la profesionalidad. Sin reconciliación a la vista, pero tampoco nuevas heridas. ¿Basta con eso cuando se trata de historias compartidas, resentimientos antiguos y cámaras que buscan el más mínimo temblor de voz? La cocina, al menos por esta jornada, puso sobre la mesa solo recetas y respeto distante.