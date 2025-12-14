Karina La Princesita recordó la inesperada historia que la une a Wanda y Zaira Nara en Boulogne: “Antes de la fama”

En medio del stream de Mernuel, Moski y Bauleti, Karina La Princesita contó que era vecina de Wanda y Zaira Nara en Bolougne (Tik Tok)

En el mundo del espectáculo argentino, los cruces de historias y los vínculos secretos entre figuras suelen regalar sorpresas inesperadas. Incluso después de años de trayectoria y fama, todavía quedan anécdotas por descubrir que unen a las celebridades de la farándula en los lugares y momentos más insólitos. Esta semana, fue Karina La Princesita quien sorprendió a todos al revelar el lazo que la une desde la infancia con nada menos que Wanda y Zaira Nara, dos de las mujeres más mediáticas y populares del país.

La revelación se dio en una de las charlas más descontracturadas de la temporada. Durante una emisión de streaming de Mernuel, Moski y Bauleti, donde la cantante compartió sillón con Luck Ra y La Joaqui, Karina abrió el baúl de los recuerdos delante de cámara con el tono sincero y divertido que la caracteriza. “De hecho, a Zaira la conozco antes de que ella trabaje, yo sea cantante, de todo. Vivíamos a una cuadra en Boulogne”, lanzó la referente de la música tropical, dejando boquiabiertos tanto a los invitados como a los conductores.

El primero en reaccionar fue el artista cordobés, quien, intrigado, le preguntó si hablaba en serio. Karina no dudó en reafirmar: “Hace mucho éramos vecinas con Wanda y Zaira”. Cuando llegó la consulta sobre cuánto compartían en el día a día, La Princesita ahondó en los recuerdos: “Todos sabíamos que Zaira era como la modelo del barrio, re hermosa”. Los recuerdos no se detuvieron ahí y pronto la confesión sumó otro dato que sorprendió a los fanáticos de la farándula y la música popular por igual.

Karina contó que con la conductora de Masterchef Celebrity (Telefe) también vivió más de un momento especial antes de que ambas alcanzaran la fama. “Con Wanda compartíamos asados porque hemos tenido amigos en común”, reconoció, armando así el círculo perfecto de una infancia y adolescencia repleta de momentos que el público jamás habría imaginado.

La confesión de Karina en el streaming rápidamente se viralizó y provocó una oleada de comentarios en redes sociales. Los seguidores celebraron el dato y compartieron memes, mensajes de humor y nostalgia. “Aguante Boulogne”, “Estaban destinadas a triunfar”, “Shockeada”, “Nunca me hubiera imaginado que se conocieran antes de ser famosas”, “Alto grupo seguro que era”, fueron solo algunos de los mensajes y tweets que se destacaron a lo largo de la tarde. Pero la historia entre la cantante y las hermanas Nara no es solo una cuestión de recuerdos: en más de una oportunidad, sus caminos se cruzaron también en lo mediático. En marzo de 2013, Wanda fue entrevistada sobre el romance entre Karina y Sergio Kun Agüero opinó con naturalidad: “No me sorprendió, el amor es así, de eso no podés opinar porque cuando te toca, te toca”. Consultada en ese entonces por Teleshow sobre si disfrutaba los temas de La Princesita, no dudó en decir: “No soy de escuchar mucho la música tropical. Para bailar está bueno, sí me gusta. Siempre digo que en una fiesta, cuando ponen ese tipo de música, no hay uno que no se pare a bailar”.

Los guiños, las confesiones nostálgicas y las conexiones que el tiempo y el destino tejen entre las estrellas siguen manteniendo vivo el costado más inesperado de la cultura pop argentina. Karina y las hermanas Nara hoy pueden contar que, mucho antes de las luces, las giras y la exposición, compartieron asados, vecindad y aquellos primeros sueños que, para alegría de sus seguidores, las convirtieron en lo que son.