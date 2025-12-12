Noelia Marzol contó cómo se encuentra su hijo Donatello tras ser operado: “Se la re bancó”

Noelia Marzol contó cómo se encuentra su hijo tras pasar por el quirófano

Desde sus tiernos momentos en familia hasta sus más insólitos accidentes, Noelia Marzol acostumbra a compartir el detrás de escena de su día a día y compartir con sus seguidores las situaciones que viven sus hijos. En ese marco, este jueves, la bailarina publicó en su perfil una inquietante foto en la que se la veía salir del quirófano con su pequeño Donatello. Rápidamente, la joven contó los resultados de la operación, transmitiendo tranquilidad a sus allegados.

En una publicación, Marzol se mostró en la puerta de una clínica, sentada en una silla de ruedas y con Donatello, su hijo mayor, en brazos, vestido con la ropa habitual para una intervención médica. Junto a la imagen, la artista escribió: “Ayer se operó Dona. ¡Está súper genial! Se la re bancó”. Aunque no especificó el motivo de la cirugía, el mensaje transmitió alivio y destacó la fortaleza del pequeño durante el procedimiento.

Noelia Marzol acompaño a su hijo a realizarse una operación (Instagram)

Poco después, Marzol llevó tranquilidad a quienes seguían atentos la evolución de Donatello. “Ya estamos en casa jugando”, afirmó, dejando claro que el niño había recibido el alta médica y retomaba sus actividades habituales. En ese sentido, Teleshow se contactó con el círculo íntimo de la artista, quienes destacaron que el niño fue sometido a una cirugía de amígdalas y adenoides, la cual estaba programada.

Este episodio se suma a otros incidentes de salud que Donatello ha atravesado en los últimos meses. A mediados de año, el niño, de cuatro años, sufrió una caída en la vía pública que le provocó un raspón en el rostro. Marzol relató el hecho en Instagram con una mezcla de humor y serenidad: “Dona aterrizó contra el asfalto… Nada fuera de lo normal. Está regio”, escribió junto a una imagen del pequeño disfrutando de un helado, minimizando el incidente y resaltando la templanza de su hijo.

En julio de 2024, Donatello también fue protagonista de un accidente doméstico, cuando se lastimó los dedos con una puerta. En esa ocasión, la situación requirió mayor atención, ya que el niño recibió tres puntos de sutura. Marzol compartió entonces: “Les cuento, a Dona le pasó que se agarró los dedos con la puerta, fin. Se agarró de manera muy jodida, carne saliéndole por todos lados, por lo cual le dieron tres puntillos.” La artista no solo informó sobre el estado de su hijo, sino que también describió el clima familiar de esos días, marcado por el cansancio y el estrés.

Meses atrás, Noelia Marzol había contado el accidente que sufrió su hijo Donatello: “Nada fuera de lo normal”

El entorno familiar de Marzol y Ramiro Arias, pareja de la bailarina y padre de Donatello, ha atravesado momentos de tensión, especialmente cuando ambos hijos han presentado problemas de salud al mismo tiempo. En medio de estos episodios, Marzol ha optado por la transparencia y el humor para comunicar las dificultades cotidianas. “Su madre (por ella) está hecha una loca desquiciada y su padre ya no aguanta más”, bromeó en una de sus publicaciones, reflejando el agotamiento compartido en casa. La situación se complicó aún más cuando Alfonsina, la hija menor de la pareja, enfrentó un cuadro de otitis, lo que llevó a Marzol a expresar: “Esperemos que los planetas se alineen y después del estreno del martes volvamos a la normalidad porque realmente esto está siendo muy agotador.”

A pesar de los desafíos, la familia ha mantenido una actitud positiva, apoyándose en la autenticidad y la cercanía con sus seguidores. Marzol, con su estilo directo y sin filtros, ha mostrado cómo la maternidad y la vida familiar pueden afrontarse con sinceridad, sin ocultar el cansancio ni los imprevistos.

En cada relato, la artista demuestra que el humor y la espontaneidad son aliados valiosos para sobrellevar las dificultades cotidianas.