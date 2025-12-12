Las conmovedoras lágrimas de Georgina Barbarossa al entrar a la casa de su infancia

Las lágrimas de Georgina al entrar a la casa de su infancia (Video: Camino a casa. Telefe)

El regreso de Georgina Barbarossa a su casa familiar después de décadas se convirtió en un viaje lleno de emociones y recuerdos. Junto a Cristina Pérez en su programa Camino a casa (Telefe) la conductora cruzó el umbral de su antiguo hogar en el barrio de Palermo y se encontró con una atmósfera impregnada de vivencias pasadas. “No entré más a esta casa desde que me casé con Vasco”, confesó, dejando ver la intensidad del reencuentro con ese espacio tan significativo.

Al recorrer los ambientes, Barbarossa revivió las costumbres familiares y las memorias de su infancia. “Nosotros teníamos el comedor, mi mamá lo había puesto ahí. Y acá estaba el living, ¿no? Y me acuerdo de que mamá tenía la manía de los almohadones bien inflados y no nos dejaba sentar. Nosotros teníamos que ir al cuarto de estar”, relató, mientras evocaba una escena particular con Mrs. Margaret, la profesora de inglés de su madre, a quien advirtió sobre la estricta regla de los almohadones.

El reencuentro también trajo consigo los sabores de la niñez. Al probar unas galletitas, Barbarossa expresó su asombro y alegría: “Son las mismas, sí. Las galletitas de los puntitos. Qué maravilla estar acá”. Ese pequeño detalle, compartido con Pérez, reflejó la fuerza de los recuerdos de infancia y la importancia de los objetos cotidianos y las imágenes sensoriales en la construcción de la memoria.

La historia familiar se hizo presente al recordar el esfuerzo que implicó para sus padres la adquisición de la vivienda. “El pobre viejo lo compró con mucho esfuerzo, porque antes vivíamos en Callao y Vicente López, en la casa de mis abuelos”, relató Barbarossa, subrayando el valor que tuvo ese logro para toda la familia.

En ese mismo hogar, Barbarossa tomó decisiones que marcaron su destino profesional. “Cuando todavía trabajaba en la agencia de viajes, vine acá a decirle a papá y mamá que quería estudiar teatro”, recordó. La reacción de su padre fue clara y exigente: “Bueno, pero, ¿estudiás? En serio, buscá realmente buenos profesores. No estudies así por encima. Estudiá bien, tomátelo en serio, relató Barbarossa, quien reconoció la trascendencia de ese momento en su vida.

El recuerdo siempre presente de su marido

El 2 de noviembre pasado, a 24 años del asesinato de Miguel El Vasco Lecuna, la conductora volvió a rendirle homenaje a través de las redes sociales, reafirmando el peso de una ausencia que sigue marcando su vida y la de su familia. La artista eligió una imagen retro y luminosa, en la que ambos aparecen abrazados y sonrientes, para acompañar un mensaje breve y cargado de emoción: “Vasquito, mi amor 24 años Te amo y extraño siempre”. La publicación, que rápidamente reunió miles de mensajes de apoyo, evidencia cómo el recuerdo y el amor persisten, incluso frente a una pérdida tan brutal.

En el aniversario del crimen que cambió su historia personal, Barbarossa compartió con sus seguidores una fotografía íntima junto a Lecuna, quien fue asesinado en 2001 durante un asalto mientras viajaba en taxi.

Según relató en una reciente entrevista en Bondi Live con Ángel de Brito, el dolor de la pérdida se mantiene presente: “Es el día de hoy que lo extraño a Vasco, que igual siento su presencia y siento que me acompaña”. Durante esa conversación, Barbarossa recordó el momento en que recibió la noticia del asesinato de su esposo. Relató que la llamaron del hospital Rivadavia para informarle que Lecuna había tenido un accidente. Al llegar, le confirmaron que su marido había fallecido tras perder mucha sangre y que la ambulancia demoró en llegar.

La conductora confesó que, en ese instante, no lograba comprender la magnitud de lo ocurrido: “No entendés nada. Cuando es una cosa tan abrupta que no entendés qué pasó”. El proceso de duelo fue especialmente difícil para Barbarossa y sus hijos, quienes acababan de cumplir catorce años al momento del crimen. “Cuando llegamos al juicio y se hizo justicia, entre comillas, recién ahí pude hacer el duelo”, reconoció, y agregó que una vez que pudo cremar el cuerpo y cumplir el deseo de su esposo, sintió que comenzaba a procesar la pérdida.

