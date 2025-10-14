Teleshow

Georgina Barbarossa contó que ya decidió cómo será el día de su muerte: “Tengo todo organizado”

La conductora, quien se aproxima a cumplir 71 años, reveló en una charla con Yanina Latorre los detalles que ideó para esa situación

Lucas Terrazas

Por Lucas Terrazas

Georgina Barbarossa sorprendió al contar que ya organizó cómo será el día de su muerte

Lejos de los conflictos o disputas televisivas, este martes, Georgina Barbarossa vivió un sensible momento al aire de A la Barbarossa (Telefe) luego de recibir a Yanina Latorre en su programa. La conductora y la panelista de LAM (América) reflexionaron sobre la existencia humana y la muerte. En ese marco, la actriz sorprendió al contar que ya organizó cómo será el día de su fallecimiento y las vivencias que quiere dejarle a sus seres queridos.

Todo inició cuando Yanina Latorre reveló que había pensado más de una vez en la fragilidad y finitud de la vida y que, por lo tanto, tenía temor a morir. “No me agarró la paranoia de ‘me voy a morir de covid’. ¿Tenés miedo a la enfermedad o a la muerte?”, le consultó la conductora a la panelista del ciclo de Ángel de Brito.

Con tono calmado, Latorre reflexionó en vivo: “A mi no me agarró paranoia nunca, nunca tuve covid, tuve Diego que estuvo internado y grave, tuvo Lola, y yo no tuve. Nunca tuve miedo, nunca usaba el barbijo, soy medio rebeldita en esas cosas, odio los barbijos. A la muerte, sí, mucho. Pánico, terror. No me gusta pensar, es una de las pocas cosas que me angustia. Pensar que somos finitos, que dejamos de existir”.

Georgina Barbarossa destacó cómo será el día de su muerte y los preparativos que hizo

Fue entonces cuando la conductora quiso ahondar en el tema y lanzó: “¿Tenés miedo a la enfermedad o a la muerte?”. Sin dejar lugar a dudas, Latorre respondió: “A la muerte, a dejar de existir. A eso de no ver nunca más. No saber qué va a pasar con mis hijos. No creo que haya otra vida después de la muerte. Creo que se termina todo”.

En línea con su invitada, Georgina resaltó que es un tema delicado y luego le consultó: “Es un bajón, a veces uno dice, ¿habrá o no habrá? ¿Rezás?¿Tenés fe?”. A pesar de su última respuesta, Yanina confesó que sí creía en la divinidad y en la fe: “Soy de rezar, soy de colegio de monjas, tengo fe, voy todos los años al rebe, le escribo una carta. Soy una mujer de fe, creo en algo, creo en Dios y sé que pedís y te otorga. Creo que hay que agradecer”.

“¿Le pedís a tus seres queridos?”, quiso saber Barbarossa, sin embargo, la panelista respondió de forma tajante: “No, a papá no le hablo. Esa fue mi hermana que en Facebook le manda mensajitos. ¿en qué nube estás? Esas cosas no hago. Y tengo humor para la muerte. Sé reírme de la muerte de papá. Con Pía tiramos besitos al cielo en la radio a los muertos. Humor negro, no con mi muerte”.

Georgina Barbarossa comentó que Soledad Silveyra también tiene su muerte organizada

Al escuchar a su invitada, la conductora recordó un dato y confesó: “Solita (Silveyra) tiene toda la muerte organizada. Yo también tengo todo organizado”. Asombrada, Latorre quiso saber los preparativos que había escucho la actriz: “¿Cómo es tu muerte?”. Con tono descontracturado, Georgina destacó: “Que se cag... de risa, que pongan música. Quiero que la gente que quiero haga eso”.

Sin embargo, Latorre resaltó que no coincidía con la idea de la conductora: “Ay, yo no quiero pensar en eso. Igual, no te vas a enterar. No, yo quiero que me lloren. No voy a dejar ninguna herencia”.

En ese sentido, días atrás, Georgina se mostró conmovida al enterarse de la muerte de una figura que admiraba: Diane Keaton. Tras la muerte de la actriz de 79 años, la conductora se expresó en sus redes sociales al compartir un video de la mujer del espectáculo bailando al aire de libre, demostrando un momento de felicidad.

