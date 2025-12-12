Teleshow

El video de Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko en el show de Shakira que despertó rumores de romance: “¿Será?”

La abogada fue vista junto al histórico locutor en el último show de la cantante colombiana en Buenos Aires

Desde lágrimas de alegría a fuertes instantes de felicidad, los shows de Shakira despiertan todo tipo de sentimientos en sus fans. Así, el recital se transforma en un espacio en el que la nostalgia, el amor y la música crean un ambiente único que despierta todo tipo de emociones. Justamente en ese contexto fueron vistos Ana Rosenfeld y Juan Alberto Mateyko. El video de la abogada y el comunicador rápidamente se viralizó por las redes sociales, dando lugar a todo tipo de interpretaciones, entre ellas, la posibilidad de un romance.

En el video en cuestión se puede ver a la abogada recostada sobre una de las barandas de seguridad, al tiempo que Mateyko revisa su celular. A su alrededor, la postal parecía de ensueño, miles de luces rosas iluminaban el estadio de Vélez Sarsfield, creando una atmósfera sin igual durante uno de los hits de la colombiana. “¿Será?”, escribió la locutora y periodista Marcela Godoy, junto a un emoji de un corazón, en sus redes sociales al documentar el momento, dando lugar a las versiones de romance.

Ana Rosenfeld junto a Juan Alberto Mateyko en la previa al show de Shakira

En paralelo, Rosenfeld compartió en sus redes sociales una imagen de su salida en la que ambos posaban frente a un fotógrafo. La story estuvo musicalizada con el hit “Ciega, sordomuda”, de la cantante. En la imagen, Ana lucía un look informal compuesto por una camisa blanca mangas cortas y un jean con brillos. Por su parte, la figura de la radio destacaba con remera negra, saco a rayas, jean oscuro y zapatillas deportivas.

Días atrás, el locutor y la letrada habían sido vinculados sentimentalmente. Todo sucedió cuando Mateyko visitó el programa de Moria Casán y esta le consultó sobre estos rumores: “¿Qué pasó con la Rosenfeld? ¿Vos te la volteaste?”. Sin embargo, lejos de dar lugar a la duda y a diferentes interpretaciones, el invitado comentó: “Te juro por Dios que no. Somos amigos. No, de verdad. Créeme. Ana habla todo el día de Marcelo, su marido”.

Fue entonces cuando la One quiso profundizar. “Pero vos la apoyaste”, dijo la conductora, a lo que el locutor intentó explicar: “No, yo la consuelo. No. Hubo y hay relación, diálogo, asesoramiento, consejo. Es brillante como profesional. No hubo sexo. Mirándote a los ojos, confiá en mí, por favor. Tengo quien me satisface en ese aspecto”.

El encuentro de Juan Alberto Mateyko y Ana Rosenfeld

“Tengo una persona que me acompaña en este momento de mi vida de la que no voy a dar el nombre por un tema de respeto, pero sí me satisface en diferentes facetas: compartir, no convivir, charlar y también tener intimidad”, confió el conductor, una vez más, para reafirmar su postura.

Además del show de Shakira, Ana y Juan Alberto compartieron otro show años atrás. Ambos fueron vistos en el recital de Luis Miguel, otra figura de la música que da lugar para el romance. En esa oportunidad, en 2023, estuvieron en las primeras filas del Movistar Arena. En aquel entonces, su encuentro generó sorpresa y desconcierto. Lejos de tomar la situación como un secreto, el locutor compartió la salida en sus redes sociales. “Junto a mi querida Ana Rosenfeld vimos y disfrutamos a Luis Miguel en su momento brillante”, escribió ‘el Muñeco’ en un posteo de Instagram.

No es la primera vez que Rosenfeld y Mateyko fueron relacionados. Las primeras versiones de romance surgieron años atrás, cuando comenzaron a mostrarse juntos en distintos eventos. Ante distintas consultas de la prensa, el comunicador decía siempre lo mismo: “Soy muy amigo de Ana desde hace mucho tiempo, la quiero mucho, la respeto. Es una mujer bella, una mujer como para enamorarse”. Por su parte, la abogada coincidía en sus declaraciones, a pesar de que las especulaciones no frenaban.

