El nuevo gesto de Ian Lucas con Evangelina Anderson, junto a su hija, que podría sellar los rumores de romance

El video de Evangelina Anderson e Ian Lucas bailando junto a la hija de la modelo reavivó los rumores de romance en MasterChef Celebrity (Video: TikTok)

Los rumores de un romance entre Evangelina Anderson e Ian Lucas siguen creciendo y, lejos de apagarse, cada aparición pública, cada gesto al aire y cada interacción detrás de cámaras los vuelve a poner en el centro de la escena. Lo que comenzó como una simple química televisiva dentro de MasterChef Celebrity (Telefe) ya mutó en un fenómeno que despierta curiosidad, especulación y una cuota de morbo entre los fanáticos del programa. Y ahora, un nuevo video vuelve a encender la conversación.

En las últimas horas, un clip publicado en TikTok mostró a Evangelina Anderson bailando y divirtiéndose junto a su hija Lola, a una de las hijas de Wanda Nara y a Ian Lucas, quien aparece más cómodo y desenvuelto que nunca en la dinámica familiar que rodea a la modelo. La escena transcurre en un espacio del estudio donde se realizan las grabaciones de MasterChef Celebrity, y aunque parece un simple juego para redes, el contexto lo transforma en algo mucho más sugerente.

No es solo que la modelo y el creador de contenido en plataformas digitales bailen juntos: es que lo hacen en un ámbito íntimo, distendido, rodeados de personas muy cercanas a ella. Que él comparta ese espacio habla de una cercanía que ya trasciende lo estrictamente laboral.

Un gesto íntimo en el estudio de MasterChef Celebrity alimentó la especulación sobre una relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Este gesto se suma a una secuencia que empezó a consolidar el rumor: el romántico intercambio que protagonizaron al aire en uno de los últimos programas del reality culinario. Allí, mientras preparaba un plato con morcilla, Evangelina, que es vegetariana, se negó a probar su comida y lanzó una frase que ya quedó instalada en la temporada: “¡Venga mi bebé! Iancito, mi amor, vení para acá”. El influencer no tardó en responder: “Eva me da de probar la comida… ¡el sueño de todo el país!”, dijo divertido, antes de recibir el bocado directamente de su mano.

Pero el momento no terminó ahí. Tras probar la preparación, Ian se limitó a decir que estaba “buenísimo”, y Evangelina, en tono pícaro, lo provocó al instante: “¿Eso solo? Decime algo más. Te estoy dando la papa en la boca”. No hizo falta más para que el estudio entero entendiera que había un nivel de complicidad que iba mucho más allá del formato.

En paralelo, Wanda Nara, conductora del ciclo, no dejó pasar la oportunidad y se sumó a alimentar el rumor. Se acercó a la pareja, indagó sobre sus preferencias afectivas y, en uno de los momentos más comentados, Ian confesó que prefiere mujeres de más edad: “De mi edad no me gustan. O para abajo, no”, dijo sin rodeos. Wanda, astuta, fue por más: quiso saber si alguien del programa le gustaba. Ian no negó el interés, pero tampoco dio nombres. Apenas respondió: “Sí”, dejando en el aire una incógnita que funciona casi como confirmación.

La confesión de Ian Lucas sobre su atracción por mujeres mayores suma misterio al posible romance con Evangelina Anderson

La situación terminó de estallar cuando se reveló que Evangelina ya habría estado en la casa de Ian Lucas y ahora este nuevo video donde aparecen juntos, bailando con la hija de la modelo, parece sumar otra pieza al rompecabezas. Porque no es lo mismo compartir una grabación que compartir una coreografía casual, divertida, relajada, en un entorno que mezcla trabajo con familia. Esa delgada línea entre la cotidianeidad y el coqueteo es la que alimenta la idea de que entre ellos podría estar naciendo algo más.

¿Son o no son? ¿Hay romance o solo buena onda televisiva? La respuesta, por ahora, sigue siendo un misterio estratégico: ellos juegan, el programa se beneficia y el público pide más. Pero si algo demuestra este nuevo gesto, es que la relación entre Evangelina Anderson e Ian Lucas ya se mueve en un terreno donde la química es innegable… y las evidencias empiezan a hablar por sí solas.