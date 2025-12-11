Tini Stoessel sorprendió a sus fans y anunció el lanzamiento de una de sus canciones más esperadas: “36 vidas”

Tras su serie de shows en Futttura, y su viaje a Miami para acompañar a Rodrigo De Paul en la fase final de la MLS, Tini Stoessel volvió a enfocarse en su carrera artística. Así las cosas, la cantante sorprendió a sus fans al presentar un adelanto de su próxima canción: “36 vidas”.

“36 vidas mañana a las nueve mis amores”, fueron las breves pero concisas palabras de la joven para conectar con sus fans, quienes inmediatamente reaccionaron al posteo. “Al fin Martina”, “Finalmente”, “Me acabás de hacer la persona más feliz del mundo, como amo esta canción”, fueron algunos de los mensajes que escribieron los seguidores de la joven.

La explosión de emoción de los fans se debe a que Tini había presentado esta canción en vivo durante los shows de Futttura. En aquel entonces, la joven solo la cantaba en vivo, generando un momento único para las jóvenes que asistían al evento. De esta manera, a 6 semanas de su último lanzamiento, la cantante busca que sus fanáticas conecten con aquellos recuerdos imborrables.

Tini Stoessel adelantó "36 vidas", canción que presentó durante su festival Futttura

El inicio de la nueva etapa musical de Tini Stoessel estuvo marcado por el lanzamiento de “Down” ya que el tema había sido lanzado antes de Futttura, generando gran interés entre sus seguidores y el público general. El sencillo se presentó como el primer adelanto del festival, una propuesta que fusionó la emotividad de las letras de la joven con una producción electrónica de espíritu festivalero.

La canción, lanzada a finales de octubre, se erigió como un himno de liberación personal, donde la artista canalizó la tristeza y la fuerza de recomenzar. Con versos que exploran el desamor y la decepción, Stoessel transformó la vulnerabilidad en energía, convirtiendo el dolor en una pista de baile emocional. El videoclip, dirigido con una estética que osciló entre lo rústico y lo psicodélico, reforzó el concepto de dualidad artística: durante el día, la cantante lucía un conjunto fluido y escultórico que simbolizó libertad y conexión con la tierra; por la noche, un diseño metálico evocó poder y control. Este lanzamiento anticipó el megafestival que la artista preparó y confirmó un viraje estético y sonoro en su carrera, posicionando a FUTTTURA como el proyecto más ambicioso de su trayectoria.

El efusivo beso entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul al final del partido del Inter Miami

En el plano personal, Stoessel compartió en sus redes sociales una reflexión sobre el significado de FUTTTURA en su vida. La artista describió este ciclo como una reconciliación consigo misma, un espacio donde pudo enfrentar sus miedos sin ocultarse. “Es y fue una reconciliación con lo que fui. Un escenario donde pude mirar al miedo sin esconderme”, expresó en un mensaje extenso. Stoessel relató que cada etapa de su carrera la condujo hasta este momento, permitiéndole disfrutar y sentir lo que antes le resultaba pesado. Subrayó la importancia de la autenticidad y la aceptación de la vulnerabilidad, afirmando que la belleza reside también en la imperfección y en la búsqueda constante. Agradeció a su equipo por la dedicación y a sus seguidores por convertir FUTTTURA en un lugar donde el miedo se transforma en movimiento.

La serie de ocho conciertos en Tecnópolis, que comenzó el 25 de octubre tras una reprogramación por cuestiones climáticas, destacó por su despliegue visual y musical. Stoessel sorprendió al público con una variedad de estilismos, desde un conjunto negro de cuero con tachas metálicas hasta un vestido rosa pastel de inspiración romántica, pasando por atuendos tribales y urbanos. La presencia de Rodrigo De Paul en la platea VIP fue uno de los momentos más comentados, especialmente cuando la artista lució un vestido que generó una ovación entre los asistentes. La puesta en escena, acompañada por la reacción entusiasta del público, consolidó el fenómeno que rodea a la cantante en la escena pop latinoamericana.

El apoyo de De Paul se hizo visible no solo en los conciertos, sino también en el ámbito deportivo. Días atrás, el Inter Miami, junto a Lionel Messi y De Paul, se consagró campeón de la MLS Cup tras vencer al Vancouver Whitecaps. Stoessel, presente en la tribuna junto a su familia, celebró el triunfo y la dedicatoria de un gol por parte de De Paul, quien le envió un beso desde el campo de juego. Tras el partido, el mediocampista cruzó la valla para abrazar a la cantante, un gesto que fue replicado en redes sociales y medios especializados. La familia de Stoessel documentó la celebración, sumando imágenes y videos de una jornada que unió el éxito deportivo y el apoyo mutuo de la pareja.