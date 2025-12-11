Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale para el fin de semana

Llega el fin de semana, o sea, la posibilidad de cenar junto a Mirtha Legrand y almorzar junto a su nieta, Juana Viale por la pantalla de eltrece. Hablamos, claro, de una nueva emisión de La Noche de Mirtha (sábado a las 21.30) y Almorzando con Juana (domingo a 13.45).

Mirtha Legrand reunirá en la pantalla de eltrece a un grupo destacado de personalidades de la cultura, el periodismo y el espectáculo argentino, consolidando su posición como referente indiscutida de la televisión nacional durante más de cinco décadas. La emisión contará con la participación de Araceli González, reconocida actriz, modelo y conductora; Darío Barassi, figura central de las tardes de entretenimiento del canal; Sandra Mihanovich, cantante de amplia trayectoria; y Francisco Olivera, periodista y autor.

Araceli González

En esta edición, la conductora vuelve a apostar por la diversidad de perfiles en su tradicional mesa, una característica que ha definido el ciclo y que le ha permitido convocar a los invitados más representativos de distintos ámbitos. La presencia de Sandra Mihanovich y Francisco Olivera suma voces de la música y el periodismo, mientras que la inclusión de Araceli González y Darío Barassi refuerza el vínculo del programa con el mundo del espectáculo y la televisión.

La transmisión, prevista para las 21:30, promete una conversación plural y dinámica, en la que confluirán experiencias y perspectivas de figuras que han dejado huella en sus respectivos campos. Con esta convocatoria, Mirtha Legrand reafirma su vigencia y su capacidad para reunir a los protagonistas más relevantes de la actualidad argentina.

Por su parte, para el domingo al mediodía, Juana ofrecerá una variedad de temas que incluyen teatro, música, deporte y elección sexual.

Darío Barassi

Esta vez se sentarán a su mesa el actor Diego Cremonesi, las actrices Graciela Stéfani y Nazarena Vélez, el músico rosarino Mario El Pájaro Gómez, lider de Vilma Palma, y Sebastián Vega, jugador de basquet y todo un referente en el mundo del deporte al tener la valentía de blanquear su elección sexual más allá de los prejuicios.

“Soy basquetbolista. Actualmente en Boca Juniors y, bueno, soy gay”, se presentaba así, sin rodeos, en charla con Infobae. Y relataba cómo fue el momento en que se lo contó a su padre: “Cuando yo se lo manifiesto medio que se arma ahí una situación novelesca. El se desvanece y mi madre llega a sentarlo en una silla. Yo muy nervioso, me puse enfrente de él y le empecé a decir: ’Yo quiero que vos me acompañes en este camino’. Sé que si no lo podés hacer o no querés, yo lo voy a hacer igual porque quiero ser feliz, pero me encantaría que lo hagas, que estés conmigo apoyándome en estos momentos’. Ahí él me agarra la cara, y yo pensaba que me iba a dar un bife, ¿viste cuando pones la caradura? Pero me dijo: ‘Hijo, yo te amo’.

“A partir de ahí fue todo mucho más ameno para mí. Antes de ese momento nosotros discutíamos todo el tiempo, no podíamos estar casi en el mismo lugar. De hecho mis hermanas cuando yo llegaba me decían: “Sebastián, calmate un poco” porque era todo el tiempo pelea. Y a partir de ese momento, donde yo pude decirle quién era, él también empezó su proceso de aceptación y de entender este nuevo Sebastián,nuestra relación cambió para mucho mejor. Siempre se lo digo: estoy muy agradecido, muy orgulloso y admiro muchísimo todo el proceso que hizo para, a través del amor, aceptarme a mí“.

Nazarena Vélez

A propósito de prejuicios, una semana atrás, Guillermina Valdés habló con franqueza en la mesa de Mirtha Legrand sobre la relación compleja que mantiene con parte del público, que suele prejuzgarla por lo que se conoce de su vida privada y no por su recorrido como actriz. Contó que muchas veces la miran con desconfianza hasta que la ven trabajar y recién entonces se sorprenden.

“Estabas muy bien como actriz. Una reina. No te había visto. Muy bien. Para mí es una sorpresa”, dijo La Chiqui. Y la actriz indicó: “Muchas gracias. Bueno, la gente sorprende porque tiene muchos prejuicios conmigo”.

Diego Cremonesi

“Porque siempre tengo que como dar un poco más... Qué sé yo, del palo que cada uno viene o la historia personal de cada uno muchas veces lleva a la gente a tener un pensamiento sobre una persona. Yo siempre tengo que mostrar... Y siempre fui más trascendental en los medios, no tanto por mi trabajo artístico, sino más bien por mi vida privada”, explicaba Guillermina.