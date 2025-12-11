Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

¿Luli Fernández otra vez enamorada? Los detalles que la vinculan con un empresario

Luli Fernández parece haber dado vuelta la página de su vida sentimental. A seis meses de su separación de Cristian Cúneo Libarona, padre de su hijo Indalecio, algunos indicios invitan a pensar que la modelo estaría abriéndole de nuevo la puerta al amor. Y en tiempos donde los likes y las reacciones valen más que mil palabras, los movimientos en las redes vinculan a la modelo con un productor agropecuario.

Teleshow pudo detectar el ida y vuelta de Luli con Juan Manuel Lamarque, un productor y emprendedor agropecuario. Todo comenzó hace una semana, en un video en su cuenta de Instagram en el que ella publicitaba un electrodoméstico. Entre miles de reacciones se encuentra la de Lamarque, a quien todos conocen como Juancho: un emoji de los ojos en forma de corazón. Nada muy original ni diferente a los comentarios de otros usuarios, con la salvedad de la devolución de la conductora: un corazón blanco que despertó las primeras sospechas.

El ida y vuelta entre Luli Fernández y Juancho Lamarque: ¿Qué pasa entre ellos?

Pasó una semana y el último posteo de Luli trajo más noticias al incipiente culebrón. En el mediodía del miércoles, Fernández subió una foto con su hijo Indalecio, saludándolo por terminar primer grado. En este caso, el empresario dejó un corazón rojo y un unicornio, provocando la misma reacción de ella: un corazón blanco.

Lo concreto es que la comunicación virtual existe, y sumado a algunos followers en común, orientaron las miradas al empresario, alguien totalmente ajeno al mundo del espectáculo. Nacido en Rosario, Lamarque reparte sus tareas entre Buenos Aires y Barcelona como fundador y director de LAMAR AGRO. “Somos productores de granos y semillas. Producimos alimentos de calidad para el mundo entero con prácticas de agricultura regenerativa”, define en su cuenta de Linkedin, situando el comienzo de la firma en 2018.

Juancho Lamarque, el empresario que habría conquistado el corazón de Luli Fernández

En cuanto a las otras redes sociales, el empresario tiene un perfil activo en su cuenta de X, donde se define como productor agropecuario y emprendedor. “Cultivo cosas, siempre busco el lado bueno. Rosarino, fanático del glorioso Newell’s Old Boys”. El mensaje fijado en su timeline sintetiza parte de su pensamiento: “Cultivar el suelo es servir a la patria”. Allí comparte reflexiones y propuestas sobre su profesión, con comentarios sobre el día a día del club de sus amores. En tanto, en su Instagram es un poco más reservado y mantiene su perfil como privado. “Emprendo, transformo, cultivo cosas”, sentencia allí, fijando sus actividades entre Buenos Aires y Barcelona.

De esta manera, la modelo y conductora estaría empezando un nuevo romance a más de seis meses de su separación, en los que estuvo dedicada a la crianza de su hijo y a su camino profesional. Conductora del segmento de entrevistas Ellas en Infobae, emprendedora, modelo y dueña de un espíritu inquieto, será cuestión de esperar a ver si el Año Nuevo viene con un nuevo amor.

Seis meses después de su separación, Luli Fernández parece haber dado vuelta la página

Cabe recordar que Luli anunció oficialmente su separación con un extenso y sincero comunicado publicado en sus redes sociales. La modelo y conductora compartió el recorrido emocional que transitó junto al abogado, repasando no solo los inicios de la relación, sino también la llegada de su hijo Indalecio y los motivos que los llevaron a tomar caminos diferentes.

“Transitamos momentos maravillosos y también otros muy difíciles, siempre de la mano, acompañándonos y cuidándonos profundamente. Pero en algún punto del camino, quizás nos olvidamos de nosotros como pareja. Llevarnos tan bien y querernos tanto hizo que nada de eso se notara. Incluso nosotros tampoco lo veíamos”, expresó Fernández en el segmento más destacado del posteo, marcando el fin de una relación de 14 años. Un texto que fue duelo y catarsis que parece haber quedado en el pasado.