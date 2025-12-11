Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

Bautista Mascia celebró los dos años de su ingreso a la casa de Gran Hermano (Prensa Telefe)

Bautista Mascia, el ganador de la última edición de Gran Hermano, vivió un momento de balance y emoción al cumplirse dos años desde aquel día en que cruzó la puerta de la casa más famosa de la televisión argentina. Con el paso del tiempo, el uruguayo se transformó no solo en uno de los participantes más queridos de la temporada, sino también en un ejemplo de cómo una decisión tomada desde el deseo de cambio puede desencadenar una verdadera revolución personal y pública. En sus redes sociales, Bautista compartió una serie de historias en las que repasó, con gratitud y sinceridad, cómo fue su ingreso y qué significó, con el paso de los meses, la experiencia Gran Hermano.

En su primera historia, Mascia rememoró la incertidumbre y la necesidad de búsqueda que lo impulsó a dar ese salto: “Hoy hace dos años entraba a Gran Hermano sin saber en qué me metía. Solo quería salir de la zona de confort, vivir una experiencia distinta y ver qué pasaba. Lo que jamás me hubiese imaginado era todo lo que iba a pasar afuera, que ese día iba a ser el arranque de algo tan increíble”. Desde ese punto de partida, el recorrido de Bautista estuvo signado por el aprendizaje, la resiliencia y la magia de saberse parte de un fenómeno mucho mayor que un simple reality show.

Se cumplieron dos años de que Bautista ingresó a la casa de Gran Hermano

La segunda reflexión estuvo dedicada a la extraña y potente “energía” que sintió incluso en el aislamiento del juego: “Es raro por qué incluso ahí adentro, rodeado de tan poca gente y sin señales del exterior, de algún modo sentía una compañía… una energía del otro lado de las paredes que estaba conmigo, como que algo estaba pasando aún sin poder verlo. Que recién 7 meses después de entrar, pude encontrarlo al salir”. De este modo, dio cuenta de la manera en que el cariño y el acompañamiento del público pueden atravesar distancias, pantallas y muros, y marcó una de las claves para entender el fenómeno Gran Hermano: el lazo inesperado entre los participantes y la audiencia.

La tercera historia estuvo atravesada por un profundo agradecimiento: “Hoy quiero agradecerles. Gracias por estar, por acompañarme y por todo lo que hicieron por mí. Qué lindo animarse a algo tan random sin saber cómo va a terminar… y ver que pasó así de bien. Qué linda casa esa y qué lindo todo lo que vivimos juntos, a distancia. Gracias por dejarme entrar en sus vidas y de entrar a la mía.” De esta forma, Mascia puso en palabras la gratitud y la sorpresa ante la dimensión real del juego: cómo una aventura televisiva se transforma, para muchos jugadores, en una oportunidad de crecimiento y redescubrimiento personal.

"De algún modo sentía una compañía... una energía del otro lado de las paredes", contó Bautista acerca de su sentir dentro de la casa más famosa

Para cerrar la serie de historias, el uruguayo se permitió una cuota de humor y autocrítica al notar su propio error temporal: “Perdón, es mañana. Me olvidé que entré un día después de que arrancó el programa. Finjamos”. El guiño distendido sirvió para restarle solemnidad al recuerdo y para acercar aún más su testimonio a aquellos seguidores que lo acompañaron desde el primer momento.

Así, a dos años del ingreso a la casa, Bautista Mascia reivindicó el valor de animarse a lo desconocido, agradeció a quienes lo acompañaron “del otro lado de la pantalla” y dejó en claro que, para muchos, Gran Hermano es mucho más que un simple certamen televisivo: es la puerta de entrada hacia desafíos, oportunidades y vínculos que, aunque imprevisibles, pueden cambiar la vida para siempre.

El programa no solo le dio la oportunidad de hacerse conocido sino también lo ayudo a impulsar su carrera de cantante

El ganador de Gran Hermano reaccionó con humor al confundirse la fecha (Instagram)

El programa no solo lo lanzó a la fama sino que dentro de la casa más famosa también conoció a Denisse Gonzalez, su actual pareja y con quien su historia de amor comenzó frente a las cámaras.