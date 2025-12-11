Teleshow

Con humor y emoción, Bautista Mascia recordó el aniversario de su ingreso a Gran Hermano

El ganador de la última edición de reality más famoso de la pantalla chica usó sus redes sociales para recordar el segundo aniversario de su ingreso al programa

Guardar
Bautista Mascia celebró los dos
Bautista Mascia celebró los dos años de su ingreso a la casa de Gran Hermano (Prensa Telefe)

Bautista Mascia, el ganador de la última edición de Gran Hermano, vivió un momento de balance y emoción al cumplirse dos años desde aquel día en que cruzó la puerta de la casa más famosa de la televisión argentina. Con el paso del tiempo, el uruguayo se transformó no solo en uno de los participantes más queridos de la temporada, sino también en un ejemplo de cómo una decisión tomada desde el deseo de cambio puede desencadenar una verdadera revolución personal y pública. En sus redes sociales, Bautista compartió una serie de historias en las que repasó, con gratitud y sinceridad, cómo fue su ingreso y qué significó, con el paso de los meses, la experiencia Gran Hermano.

En su primera historia, Mascia rememoró la incertidumbre y la necesidad de búsqueda que lo impulsó a dar ese salto: “Hoy hace dos años entraba a Gran Hermano sin saber en qué me metía. Solo quería salir de la zona de confort, vivir una experiencia distinta y ver qué pasaba. Lo que jamás me hubiese imaginado era todo lo que iba a pasar afuera, que ese día iba a ser el arranque de algo tan increíble”. Desde ese punto de partida, el recorrido de Bautista estuvo signado por el aprendizaje, la resiliencia y la magia de saberse parte de un fenómeno mucho mayor que un simple reality show.

Se cumplieron dos años de
Se cumplieron dos años de que Bautista ingresó a la casa de Gran Hermano

La segunda reflexión estuvo dedicada a la extraña y potente “energía” que sintió incluso en el aislamiento del juego: “Es raro por qué incluso ahí adentro, rodeado de tan poca gente y sin señales del exterior, de algún modo sentía una compañía… una energía del otro lado de las paredes que estaba conmigo, como que algo estaba pasando aún sin poder verlo. Que recién 7 meses después de entrar, pude encontrarlo al salir”. De este modo, dio cuenta de la manera en que el cariño y el acompañamiento del público pueden atravesar distancias, pantallas y muros, y marcó una de las claves para entender el fenómeno Gran Hermano: el lazo inesperado entre los participantes y la audiencia.

La tercera historia estuvo atravesada por un profundo agradecimiento: “Hoy quiero agradecerles. Gracias por estar, por acompañarme y por todo lo que hicieron por mí. Qué lindo animarse a algo tan random sin saber cómo va a terminar… y ver que pasó así de bien. Qué linda casa esa y qué lindo todo lo que vivimos juntos, a distancia. Gracias por dejarme entrar en sus vidas y de entrar a la mía.” De esta forma, Mascia puso en palabras la gratitud y la sorpresa ante la dimensión real del juego: cómo una aventura televisiva se transforma, para muchos jugadores, en una oportunidad de crecimiento y redescubrimiento personal.

"De algún modo sentía una
"De algún modo sentía una compañía... una energía del otro lado de las paredes", contó Bautista acerca de su sentir dentro de la casa más famosa

Para cerrar la serie de historias, el uruguayo se permitió una cuota de humor y autocrítica al notar su propio error temporal: “Perdón, es mañana. Me olvidé que entré un día después de que arrancó el programa. Finjamos”. El guiño distendido sirvió para restarle solemnidad al recuerdo y para acercar aún más su testimonio a aquellos seguidores que lo acompañaron desde el primer momento.

Así, a dos años del ingreso a la casa, Bautista Mascia reivindicó el valor de animarse a lo desconocido, agradeció a quienes lo acompañaron “del otro lado de la pantalla” y dejó en claro que, para muchos, Gran Hermano es mucho más que un simple certamen televisivo: es la puerta de entrada hacia desafíos, oportunidades y vínculos que, aunque imprevisibles, pueden cambiar la vida para siempre.

El programa no solo le
El programa no solo le dio la oportunidad de hacerse conocido sino también lo ayudo a impulsar su carrera de cantante
El ganador de Gran Hermano
El ganador de Gran Hermano reaccionó con humor al confundirse la fecha (Instagram)

El programa no solo lo lanzó a la fama sino que dentro de la casa más famosa también conoció a Denisse Gonzalez, su actual pareja y con quien su historia de amor comenzó frente a las cámaras.

Temas Relacionados

Bautista MasciaGran Hermano

Últimas Noticias

Fabián Cubero se pronunció sobre la polémica con Nicole Neumann por el cumpleaños de 15 de una de sus hijas

El exfutbolista se refirió a los cortocircuitos con su exesposa por la fiesta de Allegra. Su palabra

Fabián Cubero se pronunció sobre

La abuela de Pedro Rosemblat habló sobre Lali Espósito: “Nació tocada por la varita”

En una reciente transmisión, María Elena compartió su admiración por la cantante y destacó su talento tras ver el documental. El video

La abuela de Pedro Rosemblat

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

A seis meses de su separación, Teleshow detectó sugestivos guiños entre la conductora y un empresario. Los detalles

Quién sería el nuevo amor

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Entre bromas, historias personales y el desafío de la pastelería, la concursante tentó al conductor con una exquisitez

Una joven fue a Ahora

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

La modelo mostró el otro lado de la maternidad y compartió las picardías de su hijo durante las primeras horas de la mañana

Nicole Neumann sorprendió con las
DEPORTES
Se confirmó el cronograma del

Se confirmó el cronograma del Apertura 2026: cuándo se disputará el Superclásico entre Boca y River y los debuts de los grandes

“Ya estaba harto”: la impensada confesión de Ángel Correa sobre su salida del Atlético de Madrid

La reacción de Jack Doohan tras protagonizar dos accidentes en la Súper Fórmula de Japón luego de dejar la F1

La tajante frase de Lewis Hamilton sobre su retiro que impactó en la Fórmula 1

Tras un nuevo salto en el ranking, Luisina Giovannini tendrá su bautismo en un Grand Slam: “Me cambió todo en una semana”

TELESHOW
La abuela de Pedro Rosemblat

La abuela de Pedro Rosemblat habló sobre Lali Espósito: “Nació tocada por la varita”

Quién sería el nuevo amor de Luli Fernández: los indicios que la vinculan con un productor agropecuario

Una joven fue a Ahora Caigo, puso a prueba el paladar de Darío Barassi y lo dejó sin palabras

Nicole Neumann sorprendió con las travesuras de Cruz en su hogar: “Tranqui el bebé”

Nequi Galotti se sometió a una cirugía y contó el motivo de la decisión: “Abrazar mi autenticidad”

INFOBAE AMÉRICA

El Interamerican Institute for Democracy

El Interamerican Institute for Democracy presentará “Guerra híbrida en las Américas”, el nuevo análisis de Carlos Sánchez Berzaín

Paraguay llamó a respetar la voluntad del electorado hondureño ante la demora del CNE en proclamar un ganador

El saldo de la invasión rusa en Ucrania: casi 700 niños muertos y más de 19.000 deportados

Un “acusado inocente”, una huella dactilar y una confesión aterradora: la historia de Juan Vucetich y el primer crimen resuelto con dactiloscopía

La OEA convocó a una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento electoral en Honduras