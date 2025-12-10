Teleshow

Damián Betular se ausentó a MasterChef Celebrity: quién fue el famoso cocinero que lo reemplazó

La emisión del lunes del certamen culinario sorprendió a los concursantes y a la audiencia con la presencia de un nuevo jurado, que aportó dinamismo y humor a la competencia

Santiago Giorgini reemplazó a Damián Betular en MasterChef Celebrity (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

La última edición de MasterChef Celebrity (Telefe) comenzó con una sorpresa para los participantes y para el público: Damián Betular no estuvo presente en la gala de última chance. Sin previo aviso en pantalla, Wanda Nara anunció que el chef había enviado un reemplazo “que les va a gustar mucho”. Y no exageraba: el invitado especial fue Santiago Giorgini, cocinero estrella de La Peña de Morfi (Telefe), quien debutó como jurado en el reality culinario.

La aparición de Giorgini generó revuelo, risas y hasta algún pequeño caos en el estudio. Su presencia rompió por completo la dinámica habitual del jurado, que esta vez estuvo conformado solo por Germán Martitegui y Donato de Santis, un dúo que no tardó en explotar en chistes cuando vieron ingresar al cocinero invitado.

La ausencia de Damián Betular
La ausencia de Damián Betular en MasterChef Celebrity sorprendió a los participantes y al público en la gala de última chance

Apenas Wanda dio pie a la entrada del nuevo jurado, Santiago Giorgini apareció entre aplausos y bromas. La primera en marcar el parecido físico entre él y Germán Martitegui fue la propia conductora: “Son iguales”, lanzó entre risas, señalando las cabezas rapadas y el estilo similar. Al momento de acomodarse frente a la cámara, el jurado debutante no tardó en sumarse al juego: “O te pelás o vas al medio, Dona”, disparó mientras el chef italiano reía y se corría hacia el centro.

La química entre los tres fue inmediata. Giorgini se mostró suelto, cómodo y dispuesto a jugar, al punto de ocupar espacio y protagonismo como si hubiera sido parte de ese grupo desde siempre. La gala estuvo marcada por una consigna temática vinculada a los viajes. Desde el inicio, Donato recordó que de niño pasaba horas buscando países en el globo terráqueo, mientras Wanda contó que tiene un planisferio en el que marca los lugares que visitó y los que sueña conocer.

Esa atmósfera lúdica se mantuvo cuando los participantes ingresaron con delantales grises, listos para luchar por un lugar en la competencia y evitar la gala de eliminación. Andy Chango, fiel a su estilo, entró confundido: “Veo la bandera argentina pero también veo un mapa del mundo y siento confusión”. Miguel Ángel Rodríguez también ironizó: “¿Otra vez fecha patria?”.

Momi Giardina quiso descontracturar un tenso momento con un chiste que no cayó nada bien al jurado (Video: MasterChef Celebrity, Telefe)

Aunque la visita del chef de La Peña de Morfi aportó humor, también fue testigo involuntario de una de las tensiones del episodio. Durante la preparación de su plato, Momi Giardina volvió a protagonizar un ida y vuelta ríspido con Germán Martitegui, con quién mantiene una relación amor-odio.

El jurado y el chef invitado intentaban ayudarla, pero cuando Martitegui le sugirió no usar morrón, ella contestó: “No va con morrón, yo morrón no nombré”. Giorgini intervino, revisó sus anotaciones y descubrió que sí lo había escrito. Las risas se mezclaron con el desconcierto. La humorista, incómoda, lanzó una frase que cayó muy mal: “Che, me están dando una charla… después si yo no llego no se quejen”.

Momi Giardina protagonizó un tenso
Momi Giardina protagonizó un tenso intercambio con Germán Martitegui durante la preparación de su plato en la gala especial

Martitegui no dejó pasar el comentario: “No ayudes a quien no se quiere dejar ayudar”, respondió con seriedad. Momi intentó descontracturar bromeando con que formaban un “tiki-taka”, debido a las cabezas calvas de ambos, pero el chef se alejó molesto mientras ella terminaba escondida detrás de la mesada. Con calma, Giorgini acompañó la situación, interviniendo lo justo, demostrando manejo de clima y dejando ver por qué Telefe confía plenamente en su figura.

La actuación de Santiago Giorgini no pasó desapercibida: estuvo suelto, aportó humor, complicidad y acompañó al jurado estable sin opacarlos. Mientras tanto, Damián Betular habría estado ausente sólo por esta emisión y se espera que regrese en la próxima gala. La noche, que combinó risas, tensión y la frescura de un jurado invitado, dejó algo claro: Santiago Giorgini es un comodín perfecto para MasterChef Celebrity.

Damián BetularMasterChef CelebritySantiago GiorginiGermán MartiteguiMomi Giardina

