Chechu Bonelli contó el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche: “Me he portado como una lady”

Chechu Bonelli contó como fue el encuentro con Darío Cvitanich e Ivana Figueiras en un boliche (Video: SQP-América)

Chechu Bonelli últimamente se encuentra más dispuesta a entablar conversaciones con la prensa. En esta ocasión, en una charla sincera con SQP (América TV), habló por primera vez en detalle sobre el proceso de separación de Darío Cvitanich, la llegada de Ivana Figueiras a la vida de su exesposo y la nueva etapa que enfrenta como madre y profesional.

Cuando le consultaron sobre cómo vivió este tiempo y el “proceso de sanación”, Chechu no esquivó el dolor: “Renacimiento, podríamos decir también. No, estuve hecha un trapo. Mal, mal, durante mucho tiempo. Llorando todos los días, pero bueno, permitiéndome también vivir y pasar ese proceso, que fue un poco un proceso de curación, de depuración. Yo durante muchos años de mi vida prioricé a otra persona por encima de mi vida. Fue acompañar a sol y sombra a esa persona con la que decidí casarme, con la que decidí tener hijas, con la que decidí formar una familia. Y después todo eso, bueno, se desmoronó por distintas situaciones de la vida”.

La periodista y conductora repasó la vida “nómada” que llevó siendo pareja de un deportista: “No es fácil mantener una relación, no es fácil ser compañera de un deportista. Fui como emigrando todo el tiempo y teniendo una vida muy nómada de un lugar a otro, y creo que también eso me hizo como no sentirme ni de este lugar, ni de ese, ni del otro, y como que en cada lugar fui dejando algo mío y cuando volví me sentí un poco vacía. Y digo: ‘¿Y ahora quién soy?’”

Darío y Chechu estuvieron juntos durante 14 años y tienen tres hijas en común (Instagram)

Ante la consulta sobre si esperaba este desenlace, Bonelli admitió: “Todas las parejas tienen crisis, y yo lo que siempre dije es que pensé que iba a ser nuestra primera crisis grande y que íbamos a sacarla adelante. Nunca me imaginé que en nuestra primera crisis fuerte íbamos a terminar de esta manera. Fue como muy tajante todo. Nunca fui de ser muy mediática tampoco. Siempre traté de mantener un perfil superbajo en todo momento de mi vida, mi profesión. Y bueno, obviamente, todo esto hace ruido”.

Y siguió: “Al principio, no estaba capacitada para poder tomar contacto, salir a declarar: ‘Che, chicos, miren, estoy mal’. Tal vez tendría que haber dicho: ‘Che, estoy mal, no quiero hablar’. Eso sí lo asumo. Pero no podía ni siquiera hacer eso. Falté durante mucho tiempo al canal también porque no estaba capacitada emocionalmente para salir al aire. Me ha pasado de ir al canal y estar haciendo un resumen de un partido de fútbol y quebrarme y decir: ‘Cecilia, dale, dale, dale, dale, dale’, y cambiar el chip y seguir adelante. No fue fácil.”

Sobre las versiones que circularon postseparación, como peleas en un boliche, fue enfática: “No, fue todo mentira. Lo puedo, lo puedo desmentir. No, nada que ver. De hecho, voy a contar la situación. Él me dijo: ‘Andá a la fiesta, yo sé que vas a ir’. Dije: ‘¿Vas a ir?’. Me dice: ‘No sé, lo decido sobre el momento’. Fui a la fiesta. Nunca me imaginé que él iba a ir con la persona con la que está actualmente. No me lo crucé. No me lo crucé ni a él ni a ella. Es más, me dijeron: ‘Le pasaste por al lado’. Juro por mis hijas, está mal lo que hago, pero juro por mis hijas que no, te juro por Dios que no lo vi ni a él ni a ella. No me lo crucé.”

Acerca de las fechas y una supuesta infidelidad, Chechu se sinceró: “No, no sé. Tampoco me puse a pensar en eso. Yo siempre jodo, nunca fui buena para las matemáticas ni pretendo serlo. No, mentira. No, no, ya está. Es algo que ahora ya te quedó atrás y no te importa.” Y agregó: “Ya está, ya pasó, ya está. ¿Para qué revolver y todo eso? ¿Con qué gano? Ya está, pasado, pisado, ya está.” Sobre la mediación entre el pasado y el presente: “Yo creo que me he portado como una lady en esta separación. Fui una reina”.

Chechu desmintió haber hecho un escándalo al encontrar a su ex con su actual pareja en un boliche

Consultada por el futuro y la posibilidad de familias ensambladas, respondió entre risas: “No, es un montón todavía. ¡No! Me quieren hacer mejor amiga ya de la chica. No, no. Dame tiempo, dame tiempo y en un momento capaz que la invito a comer, no hay problema”.