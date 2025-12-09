Teleshow

Rocío Marengo celebró la mejoría de su hijo y compartió una tierna foto del nacimiento: “Acá se festeja”

La actriz expresó su alegría, a cinco días de convertirse en madre, por la evolución favorable de Isidro

La actriz compartió su alegría mientras su bebé permanece en neonatología (Video: Instagram)

La evolución favorable de Isidro, el hijo recién nacido de Rocío Marengo, generó un ambiente de celebración en la familia y el círculo íntimo de la familia que armó con Eduardo Fort. A cinco días del parto, compartió en redes sociales una imagen del nacimiento y expresó su alegría por el progreso de su hijo, quien permanece bajo cuidados en neonatología en el Sanatorio Otamendi de Buenos Aires.

“¡Isidro pasó de Neo 1 a Neo 3 y acá se festeja! Las amo, amigas. Gracias por estar”, escribió la modelo, acompañando el mensaje con una fotografía en la que el bebé aparece cubriéndose el rostro y un video de la reunión con amigas y su hermana, en un ambiente de alegría y gratitud.

La mejoría de Isidro propició un ambiente de celebración y agradecimiento en el entorno de Rocío. La actriz compartió una tarde de mates y masas secas junto a amigas y su hermana en la clínica, rodeadas de globos y flores, en un gesto de unión y alegría tras los días de incertidumbre. También compartió una postal del nacimiento que fue acompañada por un mensaje humorístico “¡Hola, capos! Soy Isidro. No, no y no. No quiero flashes”, escribió, junto a la imagen de su bebé cubriéndose la cara, reflejando el espíritu festivo y la cercanía de la familia en este momento especial.

Rocío Marengo compartió la divertida
Rocío Marengo compartió la divertida postal del nacimiento de su hijo: "¡Soy Isi! No, no quiero flashes!" (Instagram)

El nacimiento de Isidro, el primer hijo de Marengo y Eduardo Fort, se produjo el 3 de diciembre de 2025 a las 10:54, tras un embarazo que presentó complicaciones y requirió la internación de la modelo en la semana 33 para reposo absoluto. Marengo relató que la jornada del parto estuvo marcada por la urgencia y la emoción: “Yo ya empecé el día normal, desayuné, me hicieron los estudios y medio que se empezó a hablar de que había que sacarlo”, relató, en una entrevista para La mañana con Moria (Eltrece).

La llegada de Isidro y la participación de la hermana de Marengo en el quirófano reflejaron la premura del momento. “Fue todo muy a las corridas”, recordó la actriz, quien también confesó el temor inicial ante la decisión médica de adelantar el parto: “Yo en un momento me asusté y dije: ‘¿Por qué no podemos esperar un poco más?’ Pero después fue todo maravilloso, mejor que programado”.

Eduardo y Rocío con el
Eduardo y Rocío con el pequeño Isidro a minutos de su nacimiento (Instagram)

El camino hacia la maternidad no resultó sencillo para Marengo. Las complicaciones durante el embarazo y la necesidad de reposo absoluto generaron preocupación en su entorno y en el equipo médico. La actriz destacó el apoyo constante de su familia y amigas durante este proceso, subrayando la importancia de la contención emocional en los momentos de incertidumbre. “Es emocionante porque se me vienen a la cabeza un montón de recuerdos de este camino que no fue fácil, pero que hoy lo podemos disfrutar”, expresó al rememorar las dificultades superadas.

Los primeros instantes tras el nacimiento de Isidro dejaron una huella imborrable en la influencer. “Isidro empezó a llorar y a moverse, pero al segundo me lo pusieron en el pecho y se calmó al toque. No lo puedo creer. Ahora va a estar unos días en Neo, pero ya está bien”, relató la modelo, transmitiendo la emoción del primer contacto piel a piel y la tranquilidad de comprobar la evolución positiva de su hijo. El equipo médico informó que el bebé podría dejar en breve el aparato que le asiste en la respiración, lo que refuerza el optimismo de la familia: “Ya me dijeron que en cualquier momento le sacan una aparatito que le está ayudando a respirar, por las semanas de nacimiento. Así que está todo perfecto”, concluyó Rocío Marengo viviendo la concreción de un ansiado sueño.

