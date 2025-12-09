Teleshow

María Becerra, diva de la alfombra roja en el Martín Fierro de Cine 2025: “Yo pedí audicionar para En el barro”

La cantante conversó en la previa de la gala sobre su nominación como Revelación por su debut actoral en la serie carcelaria de Netflix y la que tiene por su canción “7 vidas”. Su palabra

“Muy feliz de estar acá. Me siento muy honrada por las nominaciones. El premio ya es estar acá, rodeada de toda esta gente”, expresó María Becerra, compartiendo su orgullo en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Cine y Series 2025, nominada como Revelación por su trabajo en En el barro de la serie de Netflix y por la canción “7 vidas”.

“La nena de Argentina”, recibió dos nominaciones de Aptra: una por su papel debut como Cleo en la ficción carcelaria, y otra por componer e interpretar la canción original de la producción. “Fue una sorpresa la nominación, no me lo esperaba. Me preparé mucho, lo hice con mucho respeto y con responsabilidad, pero siempre te sorprende”, reconoció en diálogo con Guido Záffora, uno de los presentadores de la previa.

La cantante, enfundada en un vestido negro de flecos y brillos, relató cómo surgió su participación en el spin-off de El marginal, serie de la que se declaró fanática. Contó que al ser convocada para la canción principal, pidió sumarse también como actriz. “Me encanta que me llamen para hacer la canción, pero a mí me encantaría poder ‘castear’ para participar. Fui a ‘castear’ y me tomaron. Chocha”, recordó, sobre la charla que tuvo con la producción cuando fue convocada. Finalmente, lo consiguió e interpretó a una joven madre que enfrenta situaciones extremas en un entorno penitenciario hostil, papel que le valió la distinción de la entidad.

A lo largo de la entrevista, la cantante también habló sobre la composición de “7 vidas”, su nuevo álbum “Quimera” y el concepto de los alter egos: “‘7 vidas’ forma parte de este álbum con uno de los alter egos. Cada una tiene su personalidad, su tipo de música, su estilo. Esto ha sido un viaje muy inmersivo, no solo cantar, sino también interpretar y actuar”.

María también contó cómo se prepara para presentarse en el estadio de River Plate con dos recitales con entradas agotadas. “Más que nerviosa, estoy ansiosa. Ya llevamos más de 350 horas de ensayo, así que imaginate cómo estamos todos. No vemos la hora de que llegue el bendito día”, detalló sobre la preparación para estos conciertos.

Respecto a lo que podrá esperar el público en River, adelantó detalles exclusivos: “Va a haber invitados los dos días. No va a haber ni un día que no sea una sorpresa. Los dos días van a estar llenos de sorpresas. Hay de todo. Hay vuelo en el aire de 360°, inflables, carros. Cosas muy zarpadas”.

Durante la previa de la gala, María destacó la importancia del apoyo de otros artistas y mencionó su alegría por volver a reunirse con el elenco de En el barro y con otros colegas: “Quiero ver a todos, me muero ya”, confesó. En cuanto a sus gustos, señaló que Envidiosa es de sus series favoritas del año.

La artista mencionó que eligió un vestido diseñado por Joti Harriague, una creadora argentina. “Hermoso el vestidito. Lo fuimos a buscar hoy a las corridas”, aseguró, entre risas. Finalmente, agradeció el reconocimiento y valoró la celebración: “Felices, bendecidos y agradecidos por el trabajo y por la oportunidad”.

María Becerra integra la terna revelación junto a Camila Plaate, Juliana Gattas, Pehuén Pedre, Anika Bootz, Marcela Acuña, Lux Pascal y José Giménez Zapiola, mientras que, en la categoría de Música original cine y/o serie, comparte nominación con artistas como Lali Espósito y Federico Jusid, entre otros. La premiación representa un hito para la carrera de María Becerra, quien debutó como actriz en una de las series más vistas de la plataforma Netflix, una producción de Underground, que viene batiendo récords en la plataforma y que en 2026 tendrá su segunda temporada.

