Gimena Accardi contó cómo atraviesa el duelo a 6 meses de separarse de Nico Vázquez: “Estoy un poco asexuada”

Gimena Accardi volvió a hablar de su separación con Nico Vázquez (Video: La Mañana con Moria-El Trece)

Seis meses pasaron de la separación de Gime Accardi y Nico Vázquez, noticia que logró conmocionar al mundo del espectáculo, ya que se dio luego de 18 años en pareja. En la noche del lunes la actriz estuvo presente en los Premios Martín Fierro de Cine y Series con un vestido muy similar al que eligió Moria Casán en un evento reciente. Por esta razón desde La Mañana con Moria (El Trece) se comunicaron con ella por esta coincidencia. Sin embargo, la One no dejó pasar la oportunidad para tocar el tema de la separación.

“Perdóname que vaya a este tema. Ustedes mantienen un equilibrio perfecto, nadie me lo está pidiendo, simplemente participé de esa noche del Martín Fierro, que estaban todos, y yo adivine cierta tensión y ojo de loca nunca se equivoca. En este estadio de tu vida, ¿cómo te encontrás con este tema? ¿Estás relajada? ¿Estás manteniendo un equilibrio?“, fueron las preguntas que le hizo la conductora a Accardi, quien no tuvo problemas en contestar, pero que su tono de voz cambio de una tema a otro.

“El tiempo se encarga de acomodar las cosas, la terapia, los amigos, mi vida, mi trabajo, estoy abocándome mucho en el laburo. Cualquier separación es dura después de tantos años, pero la verdad es que fue con amor y que nuestro vínculo este bien es lo importante”, comenzó diciendo la conductora de Olga.

Inevitablemente, Moria retomó el tema, pero desde el costado de la superación del dolor: “¿Qué le dirías a alguien que está atravesando algo así? Para qué se vea empoderada con su trabajo, para que sienta que lo que hace la resignifica. Hay siempre una cuestión humillante en toda separación, siempre hay un tufillo que te inunda. ¿Qué le dirías a alguien que atraviesa una infidelidad, una separación para seguir trabajando?“.

Gime Accardi confesó que no tiene ganas de tener pareja (Video: La Mañana con Moria- El Trece)

Sin titubear, Gime dijo: “Primero, creo que es sano respetar el tiempo del duelo, que te tome el tiempo que te tiene que tomar para estar bien una, llorar lo que haga falta y después empezar a ver la luz. A rodearse de la gente lo quiere a uno, sean los amigos o la familia, y abocarse al trabajo, sin tapar, porque a veces uno se mete en lugares para tapar el duelo“.

“Yo no soy así”, respondió a la pregunta de si en algún momento del proceso decidió tomar una actitud de revancha. Y explicó: “No es mi forma, en eso me aboco 100% en mí, en mi bienestar, en recuperarme, en sanar, a hacer mi terapia y reconectar conmigo. Siento que una vez que estoy bien yo puedo empezar a mirar al mundo con otros ojos, pero para mí la revancha, la venganza y todo eso no. La vida en definitiva te da lo que te tiene que dar. Uno no se puede encargar de molestar al otro o perjudicar al otro a propósito”.

No sería un programa de Moria Casán si no hay alguna pregunta acerca de la vida sexual del entrevistado y la actriz de Casi Ángeles no fue la excepción a la regla. “Escuchame una cosa, ¿no te está dando vuelta nada? Hablando que vas a hacer un drama erótico, ¿Hay alguien que te guste? ¿Alguien que te haya puesto el ojo? Sos una mujer bella y tenés toda la libido ¿No hay un lugarcito para la libido fuera del trabajo?”

“No, no, estoy bien así”, la contestación de la actriz tan solo generó más preguntas por parte de la emblemática jurado del Bailando: “No estás asexuada ¿no?”. Entre risas aseguró: “Un poco siento que sí”.