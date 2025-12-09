En medio del conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña confirmó con quién pasarán las fiestas sus hijos

Benjamín Vicuña pasará las fiestas con sus hijos

El telón de la tranquilidad familiar nunca termina de cerrarse del todo. En plena batalla mediática con la China Suárez, Benjamín Vicuña reveló que sus hijos más chicos pasarán las fiestas junto a él y su familia. Bajo el resplandor de los flashes y el bullicio de la ceremonia de los Martín Fierro de cine y series 2025, el actor eligió no dar demasiadas declaraciones, pero fue claro en lo esencial: las fiestas, esta vez, se celebrarán en su casa. O al menos una de ellas.

La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez hace tiempo que oscila entre la tensión y la distancia. Desde que la actriz inició su relación con Mauro Icardi y poco después tomó la decisión de mudarse con sus hijos a Turquía, el enfrentamiento con el padre de Magnolia y Amancio se hizo palpable. ¿Es posible componer los fragmentos de una familia cuando los kilómetros y los nuevos vínculos amenazan con dejar viejas heridas abiertas?

En una reciente entrevista, la actriz compartió con Puro Show la dinámica que establecieron para evitar nuevas disputas, como todos los años, sus hijos pasarán una fiesta con ella y otra con el padre. Así, declaraba el fin anticipado de cualquier disputa navideña.

Benjamín Vicuña estuvo como invitado como parte del elenco de la primera temporada de Envidiosa (Prensa America)

El actor, abordado por el notero del programa de Pampito y Matías Vázquez, mostró cautela: evitó profundizar, cuidó cada palabra y, sobre todo, se aseguró de no alimentar el conflicto frente al público. Años atrás, ante la misma pregunta, había preferido el silencio por respeto a sus hijos, manteniendo siempre ese límite que intenta no cruzar jamás cuando se trata de su familia.

Esta vez, sin embargo, algo cambió. “Todo anda muy bien”, respondió sobre sus hijos menores, zanjando cualquier intento de ahondar en la herida mediática. ¿Por qué sorprenderse? Durante los últimos meses, Vicuña dejó atrás su perfil pacífico de otras épocas y lanzó indirectas explícitas hacia la actriz. El escenario de la cordialidad parece cada vez más difícil de reconstruir.

“Estamos muy bien, perfectos, disfrutando con ellos. Es muy raro empezar a dar el saludo navideño, pero espero que todos pasen unas hermosas fiestas”, confesó en la misma gala. Y fue allí donde lo dijo sin rodeos: “Lo voy a pasar con mi familia, como corresponde”. Declaración simple, pero con peso, y llegaría entonces la confirmación de que Magnolia y Amancio estarán con él esa noche especial.

Liliana Parodi y Benjamín Vicuña en los Martín Fierro del Cine y Series (RS Fotos)

El notero no dudó en consultar si los menores volverían al país para pasar con su padre las fiestas y el actor no dudó en responder con un monosílabo con el que dejó en claro que no es un tema que en este momento le guste ahondar: “Sí”.

Más allá de las cuestiones familiares, el actor se permitió un espacio de entusiasmo por sus proyectos laborales. Reveló que “el año que viene haré dos rodajes muy interesantes de cine y también voy a estar en teatro haciendo el Secreto de la montaña con Esteban Lamothe”. Los desafíos artísticos parecen darle algo de respiro ante la agitación privada.

La gala fue para él también motivo de alegría personal. “Siempre es muy bonito ser parte de esta ceremonia espectacular, fue una gran noche”, aseguró, flashes tras flashes, en una noche que lejos de acallar rumores, los transformó en confirmaciones.

Las fiestas están cerca y, para Vicuña, sin duda el deseo se concentra en un brindis sosegado con Magnolia y Amancio. ¿Qué eco tendrán estas palabras del actor en la otra orilla, en esa Turquía distante? El tiempo, y solo él, develará si el conflicto se congela o, por el contrario, late bajo la superficie, esperando otra chispa.