Teleshow

En medio del conflicto con la China Suárez, Benjamín Vicuña confirmó con quién pasarán las fiestas sus hijos

El actor despejó dudas sobre la organización familiar con su expareja y relegó las polémicas a un segundo plano

Guardar
Benjamín Vicuña pasará las fiestas con sus hijos

El telón de la tranquilidad familiar nunca termina de cerrarse del todo. En plena batalla mediática con la China Suárez, Benjamín Vicuña reveló que sus hijos más chicos pasarán las fiestas junto a él y su familia. Bajo el resplandor de los flashes y el bullicio de la ceremonia de los Martín Fierro de cine y series 2025, el actor eligió no dar demasiadas declaraciones, pero fue claro en lo esencial: las fiestas, esta vez, se celebrarán en su casa. O al menos una de ellas.

La relación entre Benjamín Vicuña y la China Suárez hace tiempo que oscila entre la tensión y la distancia. Desde que la actriz inició su relación con Mauro Icardi y poco después tomó la decisión de mudarse con sus hijos a Turquía, el enfrentamiento con el padre de Magnolia y Amancio se hizo palpable. ¿Es posible componer los fragmentos de una familia cuando los kilómetros y los nuevos vínculos amenazan con dejar viejas heridas abiertas?

En una reciente entrevista, la actriz compartió con Puro Show la dinámica que establecieron para evitar nuevas disputas, como todos los años, sus hijos pasarán una fiesta con ella y otra con el padre. Así, declaraba el fin anticipado de cualquier disputa navideña.

Benjamín Vicuña estuvo como invitado
Benjamín Vicuña estuvo como invitado como parte del elenco de la primera temporada de Envidiosa (Prensa America)

El actor, abordado por el notero del programa de Pampito y Matías Vázquez, mostró cautela: evitó profundizar, cuidó cada palabra y, sobre todo, se aseguró de no alimentar el conflicto frente al público. Años atrás, ante la misma pregunta, había preferido el silencio por respeto a sus hijos, manteniendo siempre ese límite que intenta no cruzar jamás cuando se trata de su familia.

Esta vez, sin embargo, algo cambió. “Todo anda muy bien”, respondió sobre sus hijos menores, zanjando cualquier intento de ahondar en la herida mediática. ¿Por qué sorprenderse? Durante los últimos meses, Vicuña dejó atrás su perfil pacífico de otras épocas y lanzó indirectas explícitas hacia la actriz. El escenario de la cordialidad parece cada vez más difícil de reconstruir.

“Estamos muy bien, perfectos, disfrutando con ellos. Es muy raro empezar a dar el saludo navideño, pero espero que todos pasen unas hermosas fiestas”, confesó en la misma gala. Y fue allí donde lo dijo sin rodeos: “Lo voy a pasar con mi familia, como corresponde”. Declaración simple, pero con peso, y llegaría entonces la confirmación de que Magnolia y Amancio estarán con él esa noche especial.

Liliana Parodi y Benjamín Vicuña
Liliana Parodi y Benjamín Vicuña en los Martín Fierro del Cine y Series (RS Fotos)

El notero no dudó en consultar si los menores volverían al país para pasar con su padre las fiestas y el actor no dudó en responder con un monosílabo con el que dejó en claro que no es un tema que en este momento le guste ahondar: “Sí”.

Más allá de las cuestiones familiares, el actor se permitió un espacio de entusiasmo por sus proyectos laborales. Reveló que “el año que viene haré dos rodajes muy interesantes de cine y también voy a estar en teatro haciendo el Secreto de la montaña con Esteban Lamothe”. Los desafíos artísticos parecen darle algo de respiro ante la agitación privada.

La gala fue para él también motivo de alegría personal. “Siempre es muy bonito ser parte de esta ceremonia espectacular, fue una gran noche”, aseguró, flashes tras flashes, en una noche que lejos de acallar rumores, los transformó en confirmaciones.

Las fiestas están cerca y, para Vicuña, sin duda el deseo se concentra en un brindis sosegado con Magnolia y Amancio. ¿Qué eco tendrán estas palabras del actor en la otra orilla, en esa Turquía distante? El tiempo, y solo él, develará si el conflicto se congela o, por el contrario, late bajo la superficie, esperando otra chispa.

Temas Relacionados

Benjamín VicuñaChina SuárezFiestas navideñasNavidadFin de añoTurquía

Últimas Noticias

La inesperada amistad entre la hija menor de Evangelina Anderson y las de una participante de MasterChef

Los integrantes del reality de cocina pasan largas horas grabando, por lo que sus niñas aprovecharon el tiempo para forjar un tierno vínculo detrás de cámaras

La inesperada amistad entre la

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

Jakob Von Plessen, padre de los hijos de la modelo, compartió una imagen que fue tomada como un guiño de acercamiento a más de tres años de su separación

El particular gesto de la

La profunda emoción de Natalia Oreiro al recibir el Martín Fierro de Oro: “Gracias Argentina por brindarme un hogar”

Entre lágrimas, la actriz subió a buscar su premio entre el asombro, la alegría y los aplausos de sus colegas

La profunda emoción de Natalia

Una cantante callejera logró cambiar su destino al emocionar en Buenas noches Familia: el premio millonario que logró

Una artista, que también es madre soltera de tres hijas, conmovió con su voz y su relato en el programa conducido por Guido Kaczka

Una cantante callejera logró cambiar

Charlotte Caniggia dio a conocer sus “requisitos” para ser mamá: “Este mundo es bastante inestable”

En su programa de streaming con Enzo Aguilar, la mediática se sinceró ante la perspectiva de tener hijos y compartió las condiciones que necesita para emprender ese camino

Charlotte Caniggia dio a conocer
DEPORTES
Lionel Messi recibió el premio

Lionel Messi recibió el premio MVP de la MLS por segundo año consecutivo: el récord que alcanzó y los argentinos que lo ganaron

Comienza la quinta fecha de la Champions League con Inter-Liverpool como destacado: todos los partidos de la jornada

La agenda de definiciones en Boca Juniors con el entrenador y el plantel en la mira

Sismo en la Fórmula 1: Red Bull confirmó la salida de Helmut Marko en medio de las polémicas filtraciones

River Plate ofertó por un mediocampista que juega en Brasil y por una de las nuevas promesas de la selección argentina

TELESHOW
La inesperada amistad entre la

La inesperada amistad entre la hija menor de Evangelina Anderson y las de una participante de MasterChef

El particular gesto de la expareja de Zaira Nara que reavivó rumores de reconciliación

La profunda emoción de Natalia Oreiro al recibir el Martín Fierro de Oro: “Gracias Argentina por brindarme un hogar”

Una cantante callejera logró cambiar su destino al emocionar en Buenas noches Familia: el premio millonario que logró

Charlotte Caniggia dio a conocer sus “requisitos” para ser mamá: “Este mundo es bastante inestable”

INFOBAE AMÉRICA

“Más allá” del impresionismo: las

“Más allá” del impresionismo: las obras maestras de Picasso, Van Gogh, Renoir y Degas deslumbran en Roma

Minería en la nube, la tendencia en inversiones cripto

El Gobierno de Trump habló sobre las denuncias de fraude electoral en Honduras

Wall Street se mantiene estable a la espera de que la Fed defina el rumbo de las tasas de interés

La Scala de Milán levanta el telón con la polémica “Lady Macbeth” de Shostakóvich