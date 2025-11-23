Teleshow

Martín Fierro de Cine y Series 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

La premiación busca destacar la labor de los actores y resaltar a aquellas producciones que impactaron en el público en el último año. El anuncio se realizó en “Secretos Verdaderos”, donde confirmaron las primeras 12 categorías

El Eternauta. Ricardo Darin in El Eternauta.
El Eternauta. Ricardo Darin in El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2024

El 8 de diciembre se celebrarán unos de los premios más esperados del ámbito audiovisual argentino, los Martín Fierro de Cine y Series. Este año, el evento tendrá su gala conducida por Teté Coustarot desde la Usina del Arte, con transmisión en vivo por América TV. La ceremonia, que reúne y reconoce a lo más destacado del cine y las series en el país, ya generó expectativa con la difusión de la lista completa de nominados, que refleja tanto la diversidad de temas como el gran año de la ficción nacional en distintas plataformas.

Tal como había confirmado Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina(APTRA), el anuncio se hizo en Secretos Verdaderos (América). Allí, los panelistas detallaron las primeras 12 nominaciones de la ceremonia.

La lista de las primeras nominaciones

Revelación

  • Camila Plaate - Belén
  • Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas
  • Pehuén Pedren - Simón de la montaña
  • Anika Bootz - El mensaje
  • Marcela Acuña - La mujer de la fila
  • Lux Pascal - Miss Carbón
  • María Becerra - En el Barro
  • José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón

Actor de reparto en serie

  • Ariel Staltari - El Eternauta
  • César Troncoso - El Eternauta
  • Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado
  • Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem
  • Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro
  • Marco Antonio Caponi - Menem
  • Benjamín Vicuña - Envidiosa

Actriz de reparto en serie

  • Griselda Siciliani - Menem
  • Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor
  • Micaela Riera - Nieve Roja
  • Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem
  • Violeta Urtizberea - Envidiosa
  • Soledad Villamil - Cromañón
  • Erika De Sautu Riestra - En el Barro
  • Andrea Pietra - El Eternauta
Camila Plaate puede llevars el
Camila Plaate puede llevars el Martín Fierro de Cine por su papel en Belén

Actor protagonista en serie

  • Esteban Lamothe - Envidiosa
  • Guillermo Francella - El Encargado
  • Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real
  • Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones
  • Ricardo Darín - El Eternauta
  • Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida
  • Oscar Martínez - Bellas Artes
  • Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Actriz protagonista en serie

  • Griselda Siciliani - Envidiosa
  • Malena Pichot - Viudas Negras
  • Olivia Nuss - Cromañón
  • Valentina Zenere - En el Barro
  • Pilar Gamboa - Viudas Negras
  • Lali Espósito - El fin del amo
  • Tini Stoessel - Quebranto
  • Ana Garibaldi - En el Barro

Actor de reparto en cine

  • Agustín Rittano - El hombre que amaba los platos voladores
  • Benjamín Amadeo - Mensaje en una botella
  • Sebastián Wainraich - Papa x dos
  • Tomás Kirzner - Gala y Kiwi
  • Luis Ziembrowski - El Jockey
  • Alejandro Awada - Una muerte silenciosa
  • Martín Garabal- Culpa Cero
  • Agustín Sulliva - Virgen Rosa
  • Ariel Staltari - Verano Trippin
Pilar Gamboa y Malena Pichot
Pilar Gamboa y Malena Pichot compiten en la misma categoría y por la misma serie

Actriz de reparto en cine

  • Carolina Kopelioff - Virgen Rosa
  • Justina Bustos - Culpa Cero
  • Maite Lanata - Gatillero
  • Soledad Villamil - Una muerte silenciosa
  • Beatriz Spelzini - Chocolate para tres
  • Eugenia Guerty - Papá x dos
  • Dalma Maradona - Homo Argentum
  • Lali Espósito - Verano Trippin

Actor protagonista en cine

  • Adrián Suar - Mazel Tov
  • Guillermo Francella - Homo Argentum
  • Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa
  • Lorenzo Ferro - Simón de la montaña
  • Sergio Podeley - Gatillero
  • Luciano Cáceres - Adiós Madrid

Actriz protagonista en cine

  • Camila Peralta - Nancy
  • Dolores Fonzi - Belén
  • Luisana Lopilato - Mensaje en una botella
  • Mara Bestelli - El mensaje
  • Natalia Oreiro - La mujer de la fila
  • Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero
  • Maricel Álvarez - La llegada del hijo
  • Úrsula Corberó - El Jockey
  • Eugenia China Suárez - Linda
La China se ganó una
La China se ganó una nominación por Linda, película que estrenó en el 2024

Serie de comedia

  • El Encargado (Disney)
  • Envidiosa (Netflix)
  • Viudas Negras (Flow)
  • División Palermo 2 (Netflix)
  • El mejor infarto de mi vida (Disney)
  • Bellas Artes 2 (Disney)
  • El fin del amor (Prime Video)

Serie de drama

  • Cromañón (Prime Video)
  • El Eternauta (Netflix)
  • Menem (Prime Video)
  • En el Barro (Netflix)
  • La voz ausente (Disney)
  • Atrapados (Netflix)

Mejor película de cine y/o plataforma

  • Belén
  • Homo Argentum
  • La llegada del hijo
  • La mujer de la fila
  • El Jocker
  • El aroma del pasto recién cortado

