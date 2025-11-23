Martín Fierro de Cine y Series 2025: cuándo será la ceremonia y quiénes son los nominados

El Eternauta. Ricardo Darin in El Eternauta. Cr. Marcos Ludevid / Netflix ©2024

El 8 de diciembre se celebrarán unos de los premios más esperados del ámbito audiovisual argentino, los Martín Fierro de Cine y Series. Este año, el evento tendrá su gala conducida por Teté Coustarot desde la Usina del Arte, con transmisión en vivo por América TV. La ceremonia, que reúne y reconoce a lo más destacado del cine y las series en el país, ya generó expectativa con la difusión de la lista completa de nominados, que refleja tanto la diversidad de temas como el gran año de la ficción nacional en distintas plataformas.

Tal como había confirmado Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina(APTRA), el anuncio se hizo en Secretos Verdaderos (América). Allí, los panelistas detallaron las primeras 12 nominaciones de la ceremonia.

La lista de las primeras nominaciones

Revelación

Camila Plaate - Belén

Juliana Gattas - Los domingos mueren más personas

Pehuén Pedren - Simón de la montaña

Anika Bootz - El mensaje

Marcela Acuña - La mujer de la fila

Lux Pascal - Miss Carbón

María Becerra - En el Barro

José “el purre” Giménez Zapiola - Cromañón

Actor de reparto en serie

Ariel Staltari - El Eternauta

César Troncoso - El Eternauta

Gabriel “El Puma” Goity - El Encargado

Juan Minujín - Atrapados, En el Barro y Menem

Marcelo Subiotto - El Eternauta y En el Barro

Marco Antonio Caponi - Menem

Benjamín Vicuña - Envidiosa

Actriz de reparto en serie

Griselda Siciliani - Menem

Lorena Vega - En el Barro, Envidiosa, El fin del Amor

Micaela Riera - Nieve Roja

Mónica Antonópulos - Vidas Negras, Las Maldiciones y Menem

Violeta Urtizberea - Envidiosa

Soledad Villamil - Cromañón

Erika De Sautu Riestra - En el Barro

Andrea Pietra - El Eternauta

Camila Plaate puede llevars el Martín Fierro de Cine por su papel en Belén

Actor protagonista en serie

Esteban Lamothe - Envidiosa

Guillermo Francella - El Encargado

Guillermo Pfening - Espartanos: Una historia real

Leonardo Sbaraglia - Menem y Las Maldiciones

Ricardo Darín - El Eternauta

Alan Sabbagh - El mejor infarto de mi vida

Oscar Martínez - Bellas Artes

Daniel Hendler - Los mufas: Suerte para las desgracias y El fin del amor

Actriz protagonista en serie

Griselda Siciliani - Envidiosa

Malena Pichot - Viudas Negras

Olivia Nuss - Cromañón

Valentina Zenere - En el Barro

Pilar Gamboa - Viudas Negras

Lali Espósito - El fin del amo

Tini Stoessel - Quebranto

Ana Garibaldi - En el Barro

Actor de reparto en cine

Agustín Rittano - El hombre que amaba los platos voladores

Benjamín Amadeo - Mensaje en una botella

Sebastián Wainraich - Papa x dos

Tomás Kirzner - Gala y Kiwi

Luis Ziembrowski - El Jockey

Alejandro Awada - Una muerte silenciosa

Martín Garabal- Culpa Cero

Agustín Sulliva - Virgen Rosa

Ariel Staltari - Verano Trippin

Pilar Gamboa y Malena Pichot compiten en la misma categoría y por la misma serie

Actriz de reparto en cine

Carolina Kopelioff - Virgen Rosa

Justina Bustos - Culpa Cero

Maite Lanata - Gatillero

Soledad Villamil - Una muerte silenciosa

Beatriz Spelzini - Chocolate para tres

Eugenia Guerty - Papá x dos

Dalma Maradona - Homo Argentum

Lali Espósito - Verano Trippin

Actor protagonista en cine

Adrián Suar - Mazel Tov

Guillermo Francella - Homo Argentum

Joaquín Furriel - Una muerte silenciosa

Lorenzo Ferro - Simón de la montaña

Sergio Podeley - Gatillero

Luciano Cáceres - Adiós Madrid

Actriz protagonista en cine

Camila Peralta - Nancy

Dolores Fonzi - Belén

Luisana Lopilato - Mensaje en una botella

Mara Bestelli - El mensaje

Natalia Oreiro - La mujer de la fila

Cecilia Bertuccelli - Culpa Cero

Maricel Álvarez - La llegada del hijo

Úrsula Corberó - El Jockey

Eugenia China Suárez - Linda

La China se ganó una nominación por Linda, película que estrenó en el 2024

Serie de comedia

El Encargado (Disney)

Envidiosa (Netflix)

Viudas Negras (Flow)

División Palermo 2 (Netflix)

El mejor infarto de mi vida (Disney)

Bellas Artes 2 (Disney)

El fin del amor (Prime Video)

Serie de drama

Cromañón (Prime Video)

El Eternauta (Netflix)

Menem (Prime Video)

En el Barro (Netflix)

La voz ausente (Disney)

Atrapados (Netflix)

Mejor película de cine y/o plataforma

Belén

Homo Argentum

La llegada del hijo

La mujer de la fila

El Jocker

El aroma del pasto recién cortado