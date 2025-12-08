Teleshow

L-Gante estalló por la casa que le prometieron y nunca le entregaron: “Jugaron con mi esfuerzo”

En un posteo que publicó y luego borró de su cuenta de Facebook, el referente de la cumbia 420 expresó su enojo luego de ser engañado durante la compra de su nuevo hogar

Guardar
En medio de su difícil
En medio de su difícil panorama personal, L-Gante se expresó en un posteo sobre una casa que le habían prometido y luego lo borró en las redes (Captura de video Los Profesionales de Siempre)

El presente de L-Gante está marcado por turbulencias personales, conflictos legales y una lucha constante por recuperar aquello que considera propio. Mientras intenta dejar atrás la guerra judicial y mediática con su histórico representante, Maxi El Brother, el cantante de cumbia vuelve a enfrentarse a una decepción que deja al descubierto la vulnerabilidad detrás del personaje. Entre denuncias por manejos irregulares y reclamos millonarios, esta vez la decepción tiene nombre propio: la esperanza truncada de formar un hogar para él y su hija, tras sentirse engañado y excluido de la casa que había soñado y por la que tanto trabajó.

La bronca y el dolor de L-Gante se hicieron públicos primero en una publicación de Facebook que el músico luego decidió borrar. No obstante, el texto fue capturado por seguidores, entre ellos la cuenta de Gossipeame, y se viralizó en segundos. En el mensaje, el cantante expresó su desencanto y su hastío ante un nuevo golpe recibido en el plano personal. “He perdido mucho tiempo con gente que no tiene corazón, que no sabe de valor… que jamás podrán decir que tienen palabra. Y a cuantos conocí de esos que se quiebran por un par de billetes”, escribió, dejando traslucir el nivel de decepción por el comportamiento de personas cercanas.

Fue más allá al expresar el dolor que le generó la situación. “A mí me enseñaron que la plata va y viene. Y lo que no vuelve es la paz para aquellos que traicionan. Jugaron con mi esfuerzo, con mi tiempo, con la ilusión de un pibe que apostó todo a un sueño y logró llegar”, relató. La publicación resonó con el recorrido de L-Gante, que forjó su carrera desde abajo, y acepta los golpes con cierta filosofía pero señalando la responsabilidad de quienes, según denuncia, lo defraudaron.

El posteo que realizó L-Gante
El posteo que realizó L-Gante en su cuenta de Facebook y luego borró (Instagram)

El mensaje más fuerte y personal estuvo dirigido a aquellos que, según explica, lo estafaron prometiéndole una propiedad para él y su hija que finalmente no le entregaron. “Pero algo que no voy a perdonar es que hayan jugado con la ilusión mía y de mi hija, haciéndonos esperar una casa que atrasaban a propósito y se la hayan terminado quedando”, confesó el músico. “Les deseo suerte, porque les va a costar ser felices”, lanzó, marcando distancia y dejando en claro la magnitud de la herida.

Esta nueva arista se suma a la crisis abierta con su exrepresentante. A fines de octubre, L-Gante habló sobre el tema en una entrevista en Los Profesionales de Siempre (El Nueve). “Eso es lo que siempre salgo a respaldar y salgo el día a día. No solo por mí, sino por mi hija, mi familia y el hogar que me merezco”, explicó el cantante, decidido a defender su espacio y su patrimonio. El foco de la disputa ya no es solo mediática: las diferencias sobre el pago a la madre de su hija y el reclamo de una cifra millonaria volvieron intransitables los intentos de acuerdo. “Esperemos que se resuelva, que tenga un registro de todo lo que fue, una explicación, respuestas… El millón y medio de dólares obviamente lo voy a reclamar, aunque sea mi parte. Tengo las herramientas necesarias para volver a hacer dinero cuando se me cante”, sentenció.

En medio de la pelea con su antiguo representante, L-Gante salió a hablar y contó detalles sobre el dinero que le corresponde (Los Profesionales de Siempre – El Nueve)

Sin embargo, más allá del plano económico y profesional, L-Gante dejó en claro que el dolor real se vincula con la destrucción de sueños personales: “Lo que sí me interesa mucho, que es el jugar con la ilusión de la gente, es la casa en construcción dentro del country San Eliseo que yo estaba esperando tanto porque me rompí la cabeza y el lomo, pero todavía no la tengo”. Repitió además que a pesar de todo lo vivido, nunca dejó de trabajar: “Nunca frené de trabajar”.

Para quienes lo siguen desde sus inicios, el reclamo de L-Gante es más que un episodio judicial: es la voz de un joven que, a puro esfuerzo y en medio de la adversidad, intenta proteger y construir un futuro para él y su hija. La decepción, las traiciones y los conflictos se entremezclan con el mensaje final de perseverancia y lucha, en medio de un presente difícil, donde lo personal y lo profesional chocan y ponen a prueba los sueños más verdaderos.

Temas Relacionados

L-GanteElián ValenzuelaCasaMaxi El BrotherJamaica

Últimas Noticias

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

La actriz posó con un look que irradia felicidad y complicidad junto al actor Javier Calvo

Úrsula Corberó mostró el crecimiento

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

En diálogo con Teleshow, el conductor se refirió a su posible cambio de vida y a la razón de su decisión

Hernán Drago contó por qué

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

En una charla íntima con el ciclo Mil Vidas, la conductora detalló cómo las internaciones, los arrebatos y el estigma de la enfermedad mental de su padre acompañaron los primeros años de su vida

Maju Lozano habló de la

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

En una nota con el ciclo brasileño Fantástico Show Da Vida, la artista española interrumpió la charla por un susto imprevisto que generó risas entre todos

El desopilante blooper de Rosalía

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

En medio del sinfín de disputas mediáticas y judiciales con el padre de sus hijas, la modelo se sinceró sobre su propio comportamiento ante los medios y el rol del exfutbolista

Nicole Neumann tajante sobre el
DEPORTES
Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán

Gimnasia y Estudiantes se enfrentarán en un histórico clásico por el pase a la final del Torneo Clausura: hora, TV y formaciones

“Voy a ser atrevido”: Novak Djokovic sorprendió al arriesgar qué selecciones jugarán la final del Mundial 2026

El fuerte debate que abrió Luis Suárez por las cuatro estrellas que utiliza Uruguay en la camiseta: “Yo no las cuento”

Impacto en la F1: la histórica figura que dejaría Red Bull después del título de Norris sobre Verstappen

DJ, mesas VIP y la presencia de una figura de la F1: la fiesta de Lando Norris en un club privado tras su consagración

TELESHOW
Úrsula Corberó mostró el crecimiento

Úrsula Corberó mostró el crecimiento de su pancita de embarazada: la tierna foto

Hernán Drago contó por qué evalúa alejarse de los medios: “Lo pienso hace 32 años”

Maju Lozano habló de la dura infancia que tuvo: “Papá era bipolar”

El desopilante blooper de Rosalía en medio de una entrevista en Río que la hizo salir corriendo: “Mucho miedo”

Nicole Neumann tajante sobre el escándalo familiar con Fabián Cubero: “Los padres tienen que ser un equipo siempre”

INFOBAE AMÉRICA

Con celebraciones en todo el

Con celebraciones en todo el territorio, Siria conmemoró el primer aniversario del fin del régimen de Bashar Al Assad

Hongos, miel y sangre: los insólitos materiales que podrían revolucionar la electrónica biodegradable

Ecuador se convierte en la “superautopista” global de la cocaína: por su territorio cruza el 70% del tráfico mundial

Nuevos bombardeos rusos dejan a Ucrania sin electricidad: el país enfrenta apagones récord de hasta 16 horas

Por qué Lászlo Krasznahorkai habló de “los Elon Musk” al aceptar el Premio Nobel: “Son ángeles sin alas”