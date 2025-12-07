Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante los rumores de un nuevo embarazo

Maru Botana confesó cómo reaccionaron sus hijos ante el rumor de un nuevo embarazo

Desde sus creaciones culinarias hasta sus posteos en redes sociales, Maru Botana llama la atención de sus seguidores por su humor, su carisma y sus divertidos videos. Sin embargo, tiempo atrás, las plataformas se inundaron de una particular foto de la cocinera en la que se tomaba su panza, lo que rápidamente generó rumores de un supuesto embarazo. Así las cosas, este sábado, la influencer abrió las puertas de su intimidad y relató cómo reaccionaron sus hijos ante estas versiones y la charla que tuvo con ellos.

Todo sucedió cuando Botana fue entrevistada por Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez). Allí la conductora comenzó preguntándole: “Te pasan cosas lindas, cosas feo y cosas delirantes. Como que se haga viral un rumor en TikTok de que estabas esperando un hijo. Eso es un delirio. Porque además te publicaron una foto como agarrándote de la pancita que no tenés, obviamente”. Entre risas, la influencer respondió: “Fue muy gracioso, yo estaba en Mendoza haciendo un pop up con los chicos, en una zona de Mendoza, tipo Chacras, no me acuerdo el lugar bien. Y estábamos vendiendo tortas que nos habían contratado de una panadería. Y la gente empezaba a saludarnos y “felicitaciones”, yo no entendía nada. Y ahí fue como la gran noticia que era que estaba embarazada. Nada, los chicos se mataban de risa, yo me mataba de risa”.

Maru Botana recordó la muerte de Facundo y contó cómo el resto de sus hijos la ayudaron a superar esa situación

Lejos de mostrarse enojada con la situación, Botana explicó por qué lo tomó con humor: “En ese sentido no me molesta absolutamente nada, sobre todo la parte materna que sabés que es mi debilidad total, imaginate, no me importa nada que me carguen con el tema de esto, me parece súper lindo”.

“Y hay algo que no sé si también te molesta o ya tampoco le llevás el apunte, que a lo mejor hay gente que te dice: “si tenés los bracitos muy flacos, si estás más flaca, si estás más gordita, si estás musculosa”. Esa mirada de crítica, que lo hablábamos hace muy poquito con Mariana Fabbiani, que ella lo sufrió durante mucho tiempo también. ¿A vos te molesta o ya lo tenés superado?”, le consultó la conductora.

Con tono de relajación, Maru comentó: “La verdad que no me detengo. Yo disfruto mi vida y bueno, me gusta entrenar y a veces uno no se da cuenta. Yo en realidad tengo un físico bastante igual siempre. No tengo mucha variante. Por eso cuando me dicen no me doy ni cuenta de algo, la verdad que siempre soy igual, pero puedes sacar algunas fotos a veces pareces más flaca, pareces más gorda”.

Con la idea de ahondar en el tema, Catalina quiso saber si esta situación alguna vez le había molestado: “No, porque hay mucho rollo acá en Argentina con el tema alimenticio y yo tengo chicas, mujeres y no me quiero enganchar a ese rollo. Creo en la alimentación saludable y poder también darse gustos y comer cosas ricas y que todo tiene que estar equilibrado”.

Más allá de este momento distendido, la charla varió a temas delicados, como la muerte de su hijo Facundo en 2008. “Hace un mes, vos le hiciste un homenaje muy especial a tu primogénita, a Lucía. Le escribiste cosas muy lindas, como que te enseñó a hacer un stop y abrazar en el momento indicado. ¿Es así?”, comenzó introduciendo el tema Dlugi.

Maru Botana habló del apoyo de sus hijos en sus momentos más sensibles (Candela Teicheira)

Sensibilizada, Botana respondió: “Luci es muy sabia. Es mi primera hija mujer, muy distinta a mí, en muchas cosas, y es la que, a veces en mi adrenalina me dice para. Me enseñó mucho. Mis dos primogénitos me han enseñado mucho en mi vida y me encanta, estoy trabajando con ellos y con Sofi, Me encanta porque me enseñan un montón”.

“Le escribiste algo muy especial que decía: “Tus palabras cuando me viste caída”. Y me imagino que habrá sido para el peor momento de tu vida, cuando pasó lo de Facundo. Sospecho que fue en ese momento”, comentó la conductora, a lo que Maru respondió desde el corazón: “Hay hijos míos que pescan a veces cuando tengo un problema. Uno siempre trata de estar bien y feliz, y de repente cuando te pasan cosas, estás un poco tristona. Hay hijos que tienen como esa suspicacia de pescar el momento. Es lindo con una familia más grande que de repente algunos noten qué te pasa y estén ahí. Y ella es muy compañera en esas cosas. Siempre cuando tuve momentos más difíciles ella estuvo ahí”.