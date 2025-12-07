La impactante decoración navideña de Rodolfo Barili para su casa, llena de inflables gigantes

Rodolfo Barili abrió las puertas de su casa para mostrar la decoración navideña que eligió (Video: Instagram)

Rodolfo Barili abrió las puertas de su hogar para mostrar cómo vive su familia la previa navideña, y el resultado fue un reel que no solo exhibe un extraordinario despliegue decorativo, sino también un ritual cargado de emoción y tradición. Musicalizado con “It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas” de Michael Bublé, el conductor de Telefe compartió el detrás de escena de una jornada dedicada por completo a preparar su casa para la llegada de Papá Noel.

El recorrido que realizó el conductor de Telefe Noticias comienza en el jardín delantero, donde la escenografía navideña alcanza proporciones de película infantil. Allí se destaca un Papá Noel inflable manejando un auto rojo, acompañado por un reno copiloto y seguido por su clásico trineo repleto de regalos. También forma parte de la composición un gran árbol inflable, ubicado junto a otro de tamaño gigante que parece recibir a los visitantes desde una especie de sillón festivo.

Renos iluminados completan la escena, mientras que en el balcón varios muñecos inflables del personaje “trepan” hacia la terraza sosteniendo bolsas verdes con mensajes de Merry Christmas. La fachada se anima aún más gracias a proyecciones de muñecos de nieve y motivos invernales que van cambiando con el movimiento de las luces.

La fachada de la casa, completamente iluminada y lista para recibir la Navidad

El trineo y los renos, parte del despliegue navideño que sorprende desde la entrada

Papá Noel al volante: uno de los inflables que Barili instaló en el jardín delantero

Los muñecos escalando el balcón, uno de los detalles más llamativos del exterior

El personaje inflable gigante que acompaña la escena principal del jardín

La puerta principal incluye un guiño perfecto para el espíritu del video: un cartel rojo que indica Santa Stop Here, marcando el inicio del recorrido hacia el interior de la casa.

Una vez adentro, el clima festivo se vuelve más cálido y personal. La escalera encendida con tiras LED guía la mirada hacia arriba, decorada con medias navideñas blancas y doradas y un Papá Noel en tonos crema que da la bienvenida. A pocos metros, una colección de figuras (desde elfos hasta pequeños peluches de Papá Noel y osos temáticos) acompaña el sector de la chimenea.

Un cartel de "Santa Stop Here", marcando la temática desde la puerta de ingreso

Medias navideñas y luces cálidas en la escalera, un sello del interior de la casa

Mini figuras y adornos temáticos junto a la chimenea

La aldea nevada iluminada, uno de los rincones más delicados de la decoración

Uno de los elementos más llamativos es una lámpara roja que funciona como una bola de nieve gigante, con copos cayendo de manera constante dentro de una vitrina donde hay una maqueta nevada en miniatura iluminada: casas, muñecos, un árbol y Papá Noel en plena entrega de regalos componen una aldea de fantasía. El cascanueces dorado de tamaño grande aporta un toque clásico, mientras que una figura de la Sagrada Familia con una vela LED agrega la cuota espiritual que Barili siempre destaca en sus celebraciones.

Pero el verdadero protagonista de la decoración interior es el árbol de Navidad principal, el que se encuentra dentro de su casa. Alto, frondoso y completamente ornamentado, combina luces cálidas con adornos tradicionales en tonos rojos, dorados y blancos. Entre estrellas, moños, esferas brillantes, pequeños Papá Noel y figuras en tela, el árbol reúne decenas de detalles que reflejan una estética artesanal y familiar. Es el corazón visual del hogar durante las fiestas y se convierte, como cada año, en el centro del ritual navideño de la familia. A su lado, un vinilo rojo del álbum Christmas de Michael Bublé gira sobre una bandeja, acompañando el ambiente con la voz que se volvió banda sonora de diciembre en todo el mundo.

La Sagrada Familia, presente entre los adornos tradicionales del hogar

El cascanueces dorado, un clásico infaltable en la ambientación festiva

El árbol principal, repleto de adornos en rojo, blanco y dorado

El vinilo rojo del álbum navideño de Michael Bublé, musicalizador del ambiente

En la descripción del reel, Barili compartió además un mensaje lleno de significado personal. “¿Tu sábado? Armando inflables, che. En esta anduvimos hoy: preparando nuestro hogar para la llegada de Papá Noel. Mi vieja siempre me dejó claro que la Navidad era la fiesta que le importaba, ya desde esas épocas de estudiante en las que debía elegir a qué celebración viajaba al pueblo. Mi vida me llevó a casarme con una mujer que piensa igual y que vive la Navidad de manera intensa, por lo que preparar nuestro hogar para recibirla es un hermoso y divertido ritual“, comenzó el relato el periodista, quien dio el ”Sí“ en diciembre de 2022 con la abogada Lara Piro.

Luego, señaló: “Aquí estamos hoy, haciendo de la Navidad un encuentro en familia. Eso es: creas o no, un encuentro con los tuyos por la vida. Los que creemos y los que no, en Navidad levantamos una copa con los que amamos… por lo transcurrido y por lo que falta por venir. Agradecer a la vida tenernos: eso también es la Navidad".

Finalmente, le dio un cierre a su publicación, dirigida a sus miles de seguidores en redes: “Les deseo ese abrazo, esa copa y esa mesa larga con la que soñamos siempre que pensamos en la Navidad. Felicidades”.